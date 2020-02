Une chronique de Mireille Houart, professeur au département Education et Technologie de l'UNamur.





Promouvoir la réussite dans l’enseignement supérieur pour lutter contre l’échec désespérément stable (60 %) depuis des lustres est une injonction décrétale. En 2004 déjà, le Décret de Bologne impose aux Universités et aux Hautes Écoles d’organiser des activités pour favoriser la transition entre les études secondaires et supérieures, notamment dans la perspective de l’égalité des chances et l’accès aux études supérieures pour tous.

Ainsi, des Services d’aide à la réussite (SAR) ont fleuri dans chaque institution. Les dispositifs pour orienter et accompagner les étudiants se sont diversifiés selon les facteurs de réussite mis en évidence par de très nombreuses recherches en éducation et les difficultés des jeunes, notamment celle de se mettre au travail et de rester concentrés. Cette nouvelle difficulté, qui découle de l’avènement des réseaux sociaux et autres éléments de distraction, concerne actuellement près de trois étudiants sur quatre en première année !

Malheureusement, les contraintes en termes de budget alloué, de temps disponible dans l’horaire de cours et de personnes formées pour accompagner les étudiants limitent bien souvent l’offre. Il n’existe par exemple pas de formation spécifique au métier d’accompagnateur méthodologique. Or, parmi les dispositifs d’aide à la réussite, ceux qui visent le développement de méthodes d’étude adaptées à l’enseignement supérieur devraient occuper une place de premier choix. Pourquoi ? Parce que de nombreuses recherches montrent que des méthodes d’étude efficaces constituent un réel atout pour la réussite et expliquent plus de 20 % de la réussite.

De plus, même si ces dispositifs sont organisés à des moments clés de l’année, beaucoup d’étudiants regrettent, a posteriori, de ne pas avoir suivi ceux proposés au premier trimestre.

Ainsi, Julie, occupée par un job de vacances pour financer ses études, ne s’est pas inscrite au séminaire de méthodologie des cours préparatoires au mois d’août ; Fabien n’a pu y participer à cause de deux examens de passage ; Emma, très "sûre d’elle", a semblé avoir besoin d’échouer pour se rendre compte de l’importance des méthodes d’étude et Rachid pense qu’à l’université, il doit se débrouiller seul et rechigne à solliciter un entretien méthodologique. Les MOOC, acronyme anglais pour Massive Open Online Courses, peuvent en partie pallier les problèmes évoqués.

Une accessibilité à la carte

Ces cours en ligne peuvent être suivis tout au long de l’année et donc répondre aux besoins des uns et des autres au fur et à mesure qu’ils se présentent. Ils permettent également de se former en dehors l’horaire de cours.

Se former dans l’ombre

L’étudiant soucieux de son image peut accéder au MOOC et y développer des compétences de manière anonyme, sans devoir demander de l’aide…

Mutualiser les ressources

Même si en général les MOOC exigent au départ un investissement supérieur aux cours classiques (création de vidéos, maîtrise technique, etc.), ils peuvent générer une belle économie d’échelle. En effet, ces cours sont suivis par des milliers de participants à travers le monde, sur plusieurs sessions.

Chaque université peut ainsi proposer un MOOC dans un domaine d’expertise qui lui est propre. Par exemple, l’Université de Genève a créé une formation en ligne sur la recherche documentaire et les compétences informationnelles. Pionnière dans l’accompagnement méthodologique des étudiants depuis 40 ans, l’Université de Namur proposera dès ce mois de février 2020 un nouveau MOOC qui vise le développement de méthodes d’étude personnelles et adaptées à l’enseignement supérieur.

L’accompagnement méthodologique

Ce MOOC s’adresse également aux enseignants qui peuvent ainsi perfectionner leur formation dans l’accompagnement méthodologique des élèves et des étudiants.

Les MOOC permettront-ils de répondre à l’un des enjeux majeurs de l’enseignement supérieur : favoriser la réussite ? L’avenir nous l’apprendra !