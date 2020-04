Une opinion de Danaé Coquelet, spécialiste en droits de l’homme (genre, asile & migration) et attachée pour l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil). L'auteure s'exprime à titre personnel.

Bruxelles, vendredi soir, une heure du matin. Dans le froid, nous faisons la file pour entrer dans un bar bien connu de la capitale. Devant nous, trois personnes, que je devine d’origine étrangère. Je les regarde progresser dans la file, qui avance plutôt vite. Elles atteignent la porte. Le sorteur s’adresse à elles : "Do you have the code ?" Réponse confuse. En deux minutes, elles sont écartées. Étonnée, je me rends compte que je n’ai moi-même pas ce fameux code. J’arrive à la hauteur du sorteur, qui fait pourtant directement signe de rentrer à tout le groupe avec lequel je me trouve.

L’étonnement se transforme en colère. Plantée devant le sorteur, je demande pour quelle raison les trois personnes ont été mises sur le côté. Il me dévisage, puis m’ignore. J’insiste. Il me répond d’un ton agacé : "Il y a un problème ? Avance alors !" Je lui adresse le mot qui pique, qui résonne par sa négativité. Discrimination. À ce moment, l’ami qui est derrière moi me prend le bras. Il me dit à l’oreille de me taire. Sinon, c’est nous qui allons finir par ne pas rentrer. On veut passer une bonne soirée, non ? On rentre, bien que l’expérience laisse un goût amer. Les mois passent, l’incident est oublié.

Bruxelles, vendredi soir, vingt-deux heures. Je suis au téléphone avec cet ami qui m’a fait taire quelques mois plus tôt. Cet ami est syrien et réfugié. Je l’appellerai Hadi. Hadi travaille dans le service logistique d’un hôpital bruxellois. En ce moment, il est fatigué en raison de l’épidémie de COVID-19. Mais il ne se plaint pas, il est plutôt fier car son travail est essentiel – il se démène pour apporter le matériel dans tous les services et permettre aux infirmières et aux médecins de sauver des vies. Dans la conversation, il me fait une confidence, à demi-mot : "Tu te souviens de ce bar ? J’y suis retourné il y a quelques temps avec trois amis de Syrie. Et, cette fois, c’est moi qui me suis retrouvé sur le trottoir !"

Discrimination

La discrimination gangrène la société belge, à tous niveaux. Selon les derniers chiffres d’Unia, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances, 27% des discriminations à l’emploi sont liées aux critères raciaux.La Belgique a d’ailleurs le taux d’emploi des immigrés d’origine non européenne le plus faible des 28 États membres de l’Union européenne (54%). Une personne dont le nom a une consonance nord-africaine ou sub-saharienne a 23 % de chance en moins d’être acceptée par une agence immobilière. Qu’elle surgisse à la porte d’un bar, à un entretien d’embauche où sur une liste d’attente pour un logement, la discrimination guète, puis mord silencieusement.

À cet instant, une réalité me frappe : aux yeux des gens, Hadi est un bon migrant. Il remplit à merveille toutes les attentes liées à son statut : il a appris la langue, il fait tourner l’économie, il "rend" à son pays d’accueil. Actuellement, il fait même partie des personnes que l’on applaudit tous les soirs à 20h. Bravo. Mais Hadi est surtout un bon migrant car il reste à sa place. Il est là où l’on veut qu’il soit – fidèle au poste et reconnaissant de surcroît – pas là où il souhaite être.

En Syrie, Hadi était architecte. Malheureusement, son diplôme n’a pas pu être reconnu en Belgique. Dommage. Prochainement, il doit déménager. La recherche d’un nouvel appartement prend du temps, il ne reçoit pas beaucoup de réponses ni des agences, ni sur les réseaux sociaux. Dommage. Son contrat temporaire à l’hôpital se termine bientôt. Il espère pouvoir retrouver vite un emploi. Croisons les doigts. Aux yeux d’une personne comme moi – belge, blanche, de classe moyenne, hétérosexuelle – la discrimination est invisible. J’en vois les chiffres dans les rapports, j’en entends débattre le monde de gauche, j’en lis les récits sur les réseaux sociaux. C’est lorsque les gens comme Hadi rejoignent votre cercle d’amis, que les grandes théories deviennent d’un concret implacable. La discrimination vous gifle, vous ramène à une réalité crue et sans nuance.

Pour Hadi

N’oublions pas à quoi elle ressemble : à Hadi, et à ses semblables. Quand, au début me mon récit, j’ai mentionné "d’origine étrangère", je me référais à un pays dont les habitants, s’ils émigrent, sont considérés comme des "migrants", et n’ont pas le privilège d’être qualifiés d’"expatriés". À Bruxelles, ils habitent plus souvent Saint-Josse qu’Etterbeek, travaillent plutôt comme chauffeurs Uber que comme experts marketing. Ils sont assignés aux contrats instables et précaires – intérims, travail saisonnier, temps partiel – et voient leurs avantages sociaux réduits à néant. En cette période de confinement, ils livrent vos paquets Amazon et gèrent les stocks de masques dans les hôpitaux qui soignent vos proches. Ces milliers de petites mains continuent de faire tourner notre société. Des milliers de petites mains étrangères, invisibles et discriminées.

Bruxelles, vendredi soir, 20 heures. Je vous encourage à applaudir Hadi pour son incroyable contribution au travail des soignants à l’hôpital. Mais, surtout, je vous incite à lui témoigner de la véritable reconnaissance à l’avenir : quand il cherchera un nouveau travail ou un nouvel appartement, je souhaite qu’il ait les mêmes chances de trouver que moi.