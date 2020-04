Une opinion de Dorothée Vandamme et de Tanguy Struye de Swielande, respectivement chargée de cours en Relations internationales à l'UMons, et à l'UCLouvain et professeur en relations internationales à l'UCLouvain.





Depuis le début de la crise du coronavirus, les déclarations s’accumulent et se bousculent pour nous inviter, citoyens, femmes et hommes politiques, penseurs et personnes de terrain, à une réflexion quasi métaphysique sur les changements qu’entraîneraient la modification temporaire de notre organisation sociétale. Partant de cette observation, la crise pandémique actuelle et les politiques de gestion de cette crise aboutiront-elles à une redéfinition de l’ordre géopolitique et géoéconomique national, européen, voire mondial ? Assiste-t-on actuellement à un bouleversement politique, économique, social, qui va modifier le statu quo actuel ?

Que fait l’Europe ?

En prenant le temps de l’observation et de la réflexion, il apparaît bien vite que certaines tendances se trouvent renforcées par la crise du Covid-19. La pandémie, plutôt que de provoquer un élan de solidarité international, a montré l’enracinement profond des tendances nationalistes et replis identitaires qui parcourent le monde depuis une dizaine d’années. Un exemple parlant en est la guerre des masques. Quelle "solidarité internationale" ? Plutôt que de se percevoir comme la partie d’un tout, chaque État s’est replié sur lui-même, adoptant ou renforçant une perception nationale de citadelle assiégée devant se protéger de l’extérieur. Même en Europe, où l’on aurait pu s’attendre à un élan de solidarité européenne, les divisions nationalistes ont prévalu.

D’ailleurs, cette Europe… où est-elle ? La recherche du consensus, si cher à l’UE, semble avoir écarté du pouvoir depuis une dizaine d’années des leaders visionnaires et charismatiques, porteurs d’un véritable projet communautaire. Il paraît aujourd’hui évident que cette crise sanitaire sera suivie d’une crise socio-économique telle que nous n’en avions pas eu depuis les années trente. Au risque de tomber dans l’analogie simpliste, rouvrons tout de même nos cours d’histoire. Les conséquences politiques d’une crise économique majeure, historiquement, font froid dans le dos ; prenons-en pour preuve la Hongrie d’Orban. L’Europe, comme le reste du monde, n’échappe pas à l’histoire.

Une image désastreuse

L’UE n’est pas la seule à avoir fait preuve d’un cruel manque de leadership en ces temps de pandémie. Les grandes puissances mondiales ont ainsi brillé par leur absence et leur manque de vision. Que ce soit le comportement de déni de la part de la Chine entre novembre et janvier, ou bien l’indifférence, couplée à l’incompétence, des États-Unis, les deux concurrents pour le leadership mondial nous proposent des alternatives bien pauvres. Supposons par ailleurs que les gouvernements ne soient en effet pas les plus à même de gérer une crise d’ordre sanitaire : quid alors de l’OMS ou de l’Onu ? Bref, au niveau international, nous sommes bien loin de l’idéal de changement ambitionné et promu par certains.

L’image au niveau national n’est pas plus glorieuse : alors que ce moment de crise pourrait générer un élan de rapprochement politique et de solidarité inter-parti (après l’impulsion ayant mené à la confirmation du gouvernement Wilmès II le 17 mars), dans les enceintes du pouvoir se prépare déjà une véritable guerre de tranchées, illustrée par les petites phrases et tweets assassins qui ressurgissent. La pandémie, ne nous y méprenons pas, sert des intérêts politiques : justification de programme politique, occasion d’attaquer le voisin, opportunité de renforcement de pouvoir…

Tirer une leçon globale

De plus, une vision trop étroite risque d’ignorer les conséquences de la concentration des efforts dans certains domaines. Il est évident que la pandémie du Covid-19 nous permet de mettre à jour des failles dans nos systèmes de santé. Et il est donc essentiel d’en tirer des leçons. Mais ne nous égarons pas dans une étroitesse de vue qui mènerait à des politiques inconséquentes. Nous avons manqué de masques, remplissons alors les stocks. Les hôpitaux ont été débordés, assurons-nous que suffisamment de places sont à l’avenir prévues pour une future pandémie.

Doit-on pour autant détourner nos moyens financiers et humains d’autres domaines tout aussi importants ? Des déclarations vont déjà dans ce sens : la défense n’est plus perçue comme un domaine essentiel, son budget peut donc diminuer. Pourtant, le rôle de la défense dans la lutte contre une pandémie est primordial (coordination logistique et apport scientifique, pour ne mentionner que cela). Par ailleurs, dans un système international interdépendant traversé par des secousses affectant tout un chacun, ignorer le besoin d’une défense et d’une politique étrangère forte revient à se voiler la face de la réalité internationale qui nous entoure et nous affecte.

Il est prévisible que la recherche médicale verra son budget s’accroître de manière importante dans les prochains mois, poursuivant ainsi notre quête d’invulnérabilité. Mais les conséquences collatérales de la pandémie Covid-19 nous montrent toute la limite de cette vision.

Pour une sécurité humaine

Arrêtons-nous à ce titre sur la composition du comité chargé de planifier le déconfinement, qui regroupe des scientifiques médicaux, des économistes, et aucun autre domaine scientifique. Où sont les sociologues, psychologues, politologues, bref, les experts en sciences humaines et sociales dont les champs de connaissance portent précisément sur l’homme, dans son individualité et en société ? La crise sanitaire n’est-elle pas d’abord une crise relevant de la sécurité humaine, et pas uniquement médicale ou économique ? Nous ne pouvons pas nous prémunir de toutes les maladies qui ont existé et existeront un jour dans le monde. Autrement dit, s’il est nécessaire d’accroître les moyens de la recherche scientifique, c’est dans tous les domaines de la science, les sciences dures comme les sciences humaines et sociales. Aujourd’hui se dessinent les politiques des prochains mois, des prochaines années ; et elles semblent aller vers une vision très court-termiste qui ignore bien des aspects de cette crise, dans ces dimensions nationale et internationale.

Chapô et intertitres sont de la rédaction. Titre original : "Plus jamais ça ? Pas si vite…"