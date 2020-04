Les récentes déclarations de Madame Caroline Désir, Ministre de l’Enseignement en Communauté française, prédisent de graves écueils dans l’enseignement secondaire. En effet, l’absence de nouveaux apprentissages conduira inévitablement à une coupe dans les programmes, avec à la clé des troubles dans les matières cumulatives. Les dernières circulaires ministérielles ont, de facto, entériné cette période comme destinée à la "consolidation" des acquis antérieurs. Il est dès lors peu probable que beaucoup d’élèves suivent cette injonction encore aujourd’hui.

L’argument de l’égalité est, sans doute, ce qui motive la Ministre. Les inégalités guetteraient les élèves, laissés en autonomie et tributaires de matériel informatique. Des solutions – quoique imparfaites – existent pourtant : la mise à disposition d’ordinateurs pour ceux qui n’en sont pas munis, à la manière de ce qui a été fait au nord du pays, ainsi que des procédés permettant de sortir du cours magistral ou de la diffusion du support de cours. Le refus de poursuivre les programmes scolaires conduit en fait au nivellement par le bas : l’hypothétique défaut conduit à l’absence d’apprentissage pour tous. Une évaluation certificative amendée en conséquence pourrait néanmoins être envisagée...

Le ministre de l’Education flamand Ben Weyts a, lui, décrété l’enseignement de nouvelle matière après Pâques, si le confinement n’est pas levé. En France et dans d’autres pays européens, des cours sont donnés par correspondance depuis le début de la crise. Cela prouve que la décision n’est le fruit que d’une opinion politique.

Sans date précise de rentrée sur les bancs de l’école, les services ministériels planchent sur une fin d’année modifiée, avec possiblement à la clé l’absence d’examens. Une simple réorganisation du calendrier scolaire est proposée, laissant les élèves dans le flou, et démunis. D’autres se croient dispensés de travail, et espèrent en la suppression des épreuves. Certains s’angoissent de l’absence de matière en vue des examens d’entrée en médecine-dentisterie et en ingénierie civile.

Derrières les propos rapportés dans l’émission C’est pas tous les jours dimanche, de ce week-end, la volonté d’instruire paraissait bien loin. Une situation de crise demande des actions courageuses, et celle-ci démontre que la recherche de problèmes mène à l’inaction, préjudiciable à l’érudition.

Titre de la rédaction. Titre original: Confinement : désert social, désert scolaire ?