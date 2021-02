Dans la période de confinement, si on avait imposé de suite toutes ces privations de liberté, on aurait été saisi d’effroi et on aurait sauté, réagi, mais tout est arrivé progressivement. Avec la numérisation, c’est la même chose. Progressivement, on accepte des technologies sans trop les questionner, et on donne de plus en plus de notre vie privée, de nos données, de notre temps…