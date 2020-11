Une opinion de Gretel Schrijvers, directrice générale de Mensura, service externe de protection et de prévention au travail.

Les tests rapides sont une bonne chose, mais n’oublions pas que cela reste un geste médical qui doit être réalisé par des personnes compétentes. En effet, test rapide ne veut pas dire autotest, un suivi efficace des résultats des tests est indispensable.

Cela fait quelque temps que les tests rapides étaient attendus avec espoir. Après seulement quinze minutes, ce nouvel instrument de test permet de diagnostiquer un résultat positif ou négatif au coronavirus. Nous voyons diverses initiatives et entreprises privées qui, dans des tentatives de garantir la pérennité de leurs activités professionnelles, ont pris toutes sortes de mesures en ordre dispersé.

Cependant, la façon dont ces tests rapides sont actuellement exécutés soulève de sérieuses questions. Il ne s’agit pas de tests que les gens peuvent réaliser chez eux et interpréter eux-mêmes. Les scènes - telles que nous les voyons maintenant - dans lesquelles les tests rapides sont effectués par des testeurs autoproclamés, conduisent à un chaos encore plus grand parce qu’ils ne sont pas coordonnés aux efforts des services médicaux, tels que les centres de dépistage et les médecins généralistes.

C’est ainsi que les tests rapides menacent d’être pris de vitesse. Bien que les résultats soient rapides, le suivi nécessaire, assuré par les médecins et les contacts tracers, prend plus d’un quart d’heure. Nous constatons ici que l’afflux de tests rapides ralentit, voire stoppe complètement le suivi. Cela crée un système à deux vitesses, où résultat et suivi des tests n’avancent pas au même rythme.

Ce chaos est également dû au fait que les tests sont souvent exécutés par des personnes qui n’ont pas les compétences, ce qui constitue une pratique illégale de la médecine. La réalisation de tests rapides est et reste un acte médical, qui doit être effectué par les bonnes personnes. Les médecins ou les médecins d’entreprise sont les mieux placés pour assurer l’enregistrement, l’interprétation des résultats et le suivi nécessaire. L’automédication est inefficace et potentiellement dangereuse, d’autant qu’aucun suivi n’est assuré.

Deux conditions indispensables

Les services externes de protection et de prévention au travail testent actuellement les possibilités d’utilisation de ces tests rapides et attendent avec impatience les quatre millions de tests rapides commandés par le gouvernement. Deux conditions indispensables doivent être remplies pour un déploiement à grande échelle de ces tests rapides : un protocole clair pour les médecins du travail et une définition claire des groupes cibles prioritaires éligibles pour un test rapide.

Il ne fait aucun doute que l’utilisation de tests rapides peut être très utile. Pour le monde des entreprises, par exemple, cela peut sans aucun doute contribuer à garantir la continuité des activités en cette période étrange. La répétition des tests permet en effet à des personnes qui seraient autrement placées en quarantaine de continuer à travailler.

Nous disons donc résolument "oui" aux tests rapides, mais à condition qu’ils soient effectués par les bonnes personnes et en respectant le bon protocole. L’improvisation est vraiment la dernière chose dont nous avons besoin aujourd’hui.