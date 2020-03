Une lettre de l'abbé Ionel Ababi.

Chère lectrice, cher lecteur, chers paroissiens,

Alors que la pandémie de coronavirus domine toute l’actualité, tel un présage de mort quasiment inéluctable, causant de l’inquiétude chez un grand nombre, de la peur chez certains, et exigeant de tous le respect scrupuleux des mesures sanitaires en vigueur, un message de Vie retentit au cœur de l’Évangile et se propage aussitôt et partout, jusqu’à nous aujourd’hui : Soyez sans crainte ! Jésus, le Crucifié, est ressuscité ! Il a vaincu la mort, il est vraiment Vivant ! (cf. Mt 28,1-10 ; Lc 24,1-8 ; Jn 20,1-18)

La résurrection de Jésus annonce et prépare notre propre résurrection, dès maintenant, en notre quotidien marqué par la souffrance, la maladie, l’épidémie et la mort. Paradoxe déconcertant de la foi chrétienne ! Mystère de notre foi que de faire l’expérience de la Vie au travers de la Mort, de toute sorte de "morts". Merveille de la foi qui fait sourdre la joie au cœur de l’épreuve ! Est-ce si étrange ? Pas vraiment, si l’on en croit l’Évangile ! "…alors que les portes où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte…, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : 'La paix soit avec vous'. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur" (Jn 20, 19).

Confinés derrière des portes closes, apeurés et inquiets, morts d’une certaine manière, les disciples font pourtant une expérience vivifiante et libératrice, grâce à l’apparition du Ressuscité "au milieu d’eux". Au cœur même de leur confinement désespérant, les disciples retrouvent l’espérance "en voyant le Seigneur" qui les rejoint précisément dans leur isolement peureux, et à terme mortifère. Étrange lieu de rendez-vous de la Vie, avec "le Vivant", que ce confinement anxiogène ! Et pourtant, Jésus ressuscité en fait le choix pour s’y montrer "le premier jour de la semaine", soit le dimanche ! N’est-ce pas ici l’indice que le Christ vivant se rend présent en tous les "confinements" de notre humanité, y apportant Sa joie, Sa paix, Sa vie et Sa liberté ?

Ce rendez-vous dominical (joyeux, paisible, vivifiant et libérateur) initié le matin de Pâques rythmera désormais la semaine chrétienne et plus encore la vie hebdomadaire du disciple qui pourra toujours rencontrer son Maître et Ami dans le mémorial pascal de l’Eucharistie : "En elle, en effet, est contenu tout le bien spirituel de l’Église, c’est-à-dire le Christ lui-même, notre Pâque, pain vivant en sa chair vivifiée et vivifiante"(Concile Vatican II, PO n°5). Le croyons-nous ? En somme : avons-nous la foi ? Faisons-nous confiance à l’Évangile ? Accueillons-nous ce "Témoignage" ou bien adoptons-nous "l’attitude douteuse" de l’apôtre Thomas (cf. Jn 20,19-31) : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! ». Ce n’est pourtant pas là "le chemin béatifique" proposé par Jésus – "Heureux ceux qui croient sans avoir vu !" – et dont la bénédiction solennelle de la nuit pascale s’en fait l’écho : "Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu’il vous offre aujourd’hui : qu’elle vous protège de l’oubli et du doute".

L’apôtre Thomas reçoit satisfaction à sa requête, "huit jours plus tard", lorsque le Ressuscité réapparaît de nouveau (aux disciples réunis toujours derrière des portes fermées, mais visiblement libérés de la peur qui a cédé la place à la confiance) lui montrant Ses plaies glorieuses. En fait de preuves, tant réclamées, Thomas l’Incrédule reçoit des signes : la rencontre du Christ ressuscité l’invitant à constater les marques de Sa Passion. En guise de preuves, le Ressuscité propose "seulement" Sa présence et les "cicatrices glorieuses" de Sa Pâque, de Son Passage. N’est-ce pas justement ce qui nous est offert depuis lors en chaque Eucharistie : ce mémorial vivant et vivifiant de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus ?

"Heureux ceux qui croient sans avoir vu !"

On ne dit pas que Saint Thomas "touche" les marques de la Passion du Seigneur, mais juste qu’il s’exclame en les voyant : "Mon Seigneur et mon Dieu !". Bel acte de foi ! Belle profession de foi semblable à celle du Disciple Bien-Aimé qui "vit" le tombeau vide et qui "crut" (cf. Jn 20,1-10). Oserons-nous le même acte de foi, cette "certitude absolue" dont Jésus lui-même se porte le garant : "Heureux ceux qui croient sans avoir vu !".

"En effet, Seigneur, ce n’est pas que je cherche à comprendre pour croire, mais je crois pour comprendre, car je crois aussi que je ne comprendrai pas sans d’abord croire." St Anselme de Canterbury (1033-1109)

Cette béatitude résonne telle une invitation adressée à tout homme qui cherche un sens à sa vie. Comme le souligne le philosophe français François-Xavier Bellamy dans son remarquable ouvrage intitulé Demeure, Flammarion-2020, la caractéristique de l’ère actuelle et de l’homme moderne est d’être en perpétuel mouvement : "Être en mouvement est la vertu du moment : être dynamique, littéralement. Être mobile, souple, flexible. Il faut suivre les mises à jour…Il faut donc se mettre à la page…L’important n’est pas de savoir où nous allons, mais d’aller, résolument". Or, remarque le philosophe, le problème fondamental est celui du sens de l’homme et de son existence. Et cela échappe visiblement au flux promu par la modernité hyperactive. Certes, "le mouvement existe, il anime partout la nature ; mais il n’a lieu qu’en direction d’un but qui, lui, est fixe et stable. Nous ne nous déplaçons que pour aller quelque part, et c’est ce quelque part où nous voulons demeurer qui donne un sens – une orientation et une signification – à notre déplacement", celui-ci visant, en fait, une forme d’achèvement, une demeure stable, que l’on appelle le bonheur. Il convient donc de nous interroger : quel est le sens de notre vie ? Vers où et vers quoi nous dirigeons-nous ? Vers quel but courons-nous ? Il est vital de répondre personnellement à ces questions et de "retrouver les points d’appui qui peuvent orienter nos vies…afin d’échapper à l’effondrement que l’instabilité perpétuelle fait peser sur nos sociétés", dont l’antidote serait de demeurer – c’est-à-dire de s’enraciner sans céder pour autant à l’immobilisme – et de trouver des repères : "Nous devons aspirer à avancer vers quelque chose qui n’avance pas, qui ne change pas…à progresser, toute notre vie s’il le faut, vers ce qui demeure. Parce qu’il n’y a de progrès véritable que si quelque chose demeure dont nous pouvons nous approcher". Quelle est la demeure vers laquelle nous marchons ? Vers où dirigeons-nous notre vie ? Se fixer le point d’arrivée est indispensable à toute aventure humaine, car "c’est ce point d’arrivée qui fait naître l’énergie de l’aventure". Assurément, il n’y a pas d’odyssée sans là-bas : "Après tout, bouger sans cesse est le plus sûr moyen de ne pas avancer : si nous ne savons pas où nous allons, nous risquons fort de revenir sans cesse au même endroit, au même état", et donc nous risquons de tourner en rond. Nous pouvons dès lors faire nôtre l’impératif lancé par ce philosophe : "Il nous faut retrouver ces buts immuables qui justifient des odyssées…qui donneront dès aujourd’hui sens à nos engagements, à nos actes, à nos mouvements".

Choisir résolument les points d’appui et les repères de notre existence

Le confinement auquel nous sommes actuellement confrontés facilitera-t-il, peut-être, notre réflexion à ce sujet, et nous aidera-t-il (on peut le souhaiter) à choisir résolument les points d’appui et les repères de notre existence. Il en va de notre vie ! Certes, le confinement n’est aucunement à désirer (espérons d’ailleurs qu’il prenne fin au plus tôt !), mais il reste que ce Carême particulier, cette Quarantaine inédite, semble propice au questionnement fondamental du sens de la vie, de notre vie. Loin des autres, coupés de nos communautés de vie respectives, confinés chez nous, privés de rassemblements et de célébrations, sans Eucharistie et sans les autres Sacrements. Voilà le véritable "jeûne" de ce Carême 2020, la "providentielle privation", pourrait-on dire, qui nous permet finalement de mettre "réellement" en pratique les recommandations de Jésus entendues en ouverture de ce temps de préparation à Pâques, le Mercredi des Cendres (cf. Mt 6,1-6.16-18), en particulier l’invitation suivante : "Toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra".

En effet, ce temps de confinement nous permet de faire l’exigeante mais salutaire expérience de notre relation personnelle, intime, avec Dieu, "dans la profondeur de notre être, cette part la plus cachée, la plus secrète de notre être, ce signe de Dieu dans notre corps où réside l’essence de la dignité humaine et qu’on appelle l’âme" (François Cheng, De l’âme, Albin Michel-2016). Aussi pourrions-nous nous exclamer, sans choquer : Heureux confinement qui nous a valu une telle expérience intérieure ! Il ne s’agit nullement de plébisciter ce type de Quarantaine, encore moins d’en faire l’éloge, loin s’en faut, Dieu nous en préserve ! Il n’en demeure pas moins que ce Carême inédit, "caractérisé" par le confinement, nous aura permis de vivre de façon très particulière la préparation aux Fêtes Pascales, et même si celles-ci ne pourront être célébrées publiquement, cette Quarantaine aura contribué à nous faire vivre une expérience spirituelle singulière, fructueuse déjà maintenant et porteuse d’avenir, telle la faute originelle qui nous a valu le Christ Rédempteur (selon l’annonce pascale ou l’exultet "Heureuse était la faute qui nous valut pareil Rédempteur !") : "l’abaissement" de Dieu en son Fils devenu homme, partageant notre nature, y compris dans la souffrance, jusqu’à la mort sur la croix, mais en en triomphant par Sa résurrection, la vie éternelle, offerte à quiconque veut L’accueillir, lui, le Ressuscité, par un "simple" acte de foi. C’est "tout" ce que Dieu "mendie" de l’homme qu’Il veut "sauvé et vivant".

Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Belles fêtes pascales à chacune et à chacun…en prenant soin de vous et des autres !