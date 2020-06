Une lettre ouverte envoyée la semaine dernière à Sophie Wilmès.

Bonjour Madame la Première Ministre,



Je suis la fille d'une résidente d'une maison de repos située à Watermael-Boitsfort.

Depuis le 11 mars dernier, ma maman est privée de la visite de ses proches, comme tous les résidents du pays.

Le personnel de l'institution se dévoue pour apporter un maximum de réconfort et d'attention aux résidents, mais ils sont surchargés et ne peuvent évidemment leur consacrer ni le temps ni l'affection que leur donneraient leurs familles.



Depuis près de 3 mois, nos aînés sont coupés du monde. Ils se réveillent chaque matin espérant qu'une bonne nouvelle leur arrivera dans la journée. Et chaque jour l'espoir est déçu. Sans parler de l’ascenseur émotionnel suite à des annonces un peu prématurées d'il y a un mois.



En outre les pathologies pour lesquelles ils sont en maison de repos évoluent indépendamment du COVID. Pour certains d'entre eux, plus vite peut-être à cause de leur moral au plus bas.

Pour avoir pu les voir à travers une porte vitrée ou dans un sas organisé pour les visites, ils ont vraiment pris un "coup de vieux" en ces quelques semaines.



Nous avons tous tenu bon, vaille que vaille, partageant nos efforts avec tous les belges.



Les nouvelles de ce mercredi 3 juin ont laissé un goût amer.

"A partir du lundi prochain, chaque citoyen pourra à nouveau fréquenter une bulle de 10 personnes par semaine."

Pas un mot sur les maisons de repos... alors qu'elles ont fait la une de l'information pendant des jours.

Leurs résidents ne font pas partie de la même population? Ils n'ont pas besoin de contacts familiaux? Voir leurs proches au parloir, sur rendez-vous devrait leur suffire?

Nous pouvons évidemment très bien comprendre que des règles d'hygiène ou distance un peu plus strictes soient mises en place pour cette population plus à risque. Il est certain que les familles comme les résidents les comprendront et les appliqueront avec respect.

Mais il y a une autre certitude : l'isolement dans lequel on les laisse finira par être encore plus dommageable.



C'est pour ces raisons que je m'adresse à vous avec les questions suivantes :

- Avez-vous une perspective d'échéance à laquelle des mesures seront annoncées pour les maisons de repos, qui permettent de revoir les résidents dans des conditions se rapprochant de celles accordées à tous les citoyens ?

- Comment faire pour que nos aînés ne soient plus oubliés, pour qu'ils aient droit, eux aussi, petit à petit à la voie du dé-confinement ?



Je vous remercie de la bonne suite que vous voudrez bien donner à cet appel.



Respectueusement,



Katja Daenen