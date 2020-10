Mesures sanitaires

Mets ton masque, tocard !

Je prends la plume pour crier mon effarement. Effaré de voir ces hommes et ces femmes, ces jeunes et ces moins jeunes, sans masque ou avec le masque volontairement mal mis. Masque sous le menton, juste au cas où la vue d’une autorité (policier, directeur, professeur…) nécessiterait un geste rapide pour le mettre devant la bouche quelques instants. Effaré d’entendre autant de contestations devant le port du masque, ces inconscients se drapant dans leur liberté et utilisant les hésitations des spécialistes et du gouvernement devant ce virus peu connu pour justifier leur non-respect de la loi. Effaré de voir toutes ces personnes ôter leur masque pour parler en réunion ou au téléphone, alors que c’est justement à ce moment précis qu’ils vont postillonner. Effaré de voir les joggers et les cyclistes faire leur effort physique sans masque et passer très près d’autres personnes en soufflant et en transpirant.

Effaré de voir tant de gens enlever leur masque pour fumer, manger ou boire dans la rue ou les transports en commun, comme s’il leur était absolument impossible d’attendre d’être arrivés. Effaré d’apprendre que ceux qui sont pris en défaut ont juste une remontrance pour commencer, et qu’ils peuvent donc recommencer de plus belle en souriant de nous jouer un bon tour. Effaré de voir ces gens se sentir intelligents en osant braver l’interdit et tous ces ados frimer devant leur copine en mettant de manière invisible des vies en danger.

Comme si le port du masque n’était qu’une décision arbitraire d’un pouvoir autoritaire qu’il serait de bon ton de contester, comme si on nous imposait sans raison sérieuse de tous porter des chaussures à pois verts et qu’il fallait désobéir devant une telle absurdité !

Mais, pour nombre d’entre nous, il s’agit d’une question de vie ou de mort, aujourd’hui, demain, dans quelques semaines…

On a applaudi médecins et infirmières tous les soirs à 20 h, mais quel pourcentage de la population suit encore leurs recommandations aujourd’hui ? Quel mot ne comprenez-vous pas dans la phrase "le port du masque est obligatoire dans tout espace public clos et dans les rues des grandes villes où le virus circule activement" ? Votre liberté de ne pas mettre de masque, elle pèse quoi devant la liberté d’un homme de 75 ans ou d’une femme de 70 ans de ne pas passer 20 jours sur le ventre en réanimation, et de ne pas mourir sans la présence de ses proches ? Non, votre liberté ne peut pas être absolue. Faut-il rappeler l’évidence que la liberté des uns s’arrête où commence celle des autres ? Au-delà, cette question du masque est la goutte d’eau qui fait déborder le vase de la violence et de l’irrespect. Car je suis effaré par tant d’autres choses dans la ville moderne !

Effaré par ces vélos et ces trottinettes qui grillent tous les feux rouges, qui prennent des sens interdits, qui slaloment sur les trottoirs, et qui répondent "je t’emm…" à toute protestation. Effaré par ces voitures et ces camions qui ne respectent ni piétons ni vélos, n’hésitant pas à mettre des vies en danger sans un regard. Effaré d’avoir entendu ce chauffeur de poids lourd qui ne voulait pas s’arrêter pour laisser un piéton traverser sur un passage protégé lui dire "Si tu veux crever, crève !"

Effaré de constater qu’organiser une fête très bruyante jusqu’à une heure tardive de la nuit sans prêter la moindre attention aux voisins est considéré comme normal. […]

Sommes-nous condamnés à vivre dans un monde aussi bruyant ? Il n’est pas nécessaire de brailler pour être convivial. Réhabilitons le calme et la sérénité. Et le silence.

Nous vivons une époque d’agression permanente. On aura besoin de l’intelligence de tous pour y faire face. Où sont la politesse et le respect qui permettent d’agir en tenant compte aussi de l’impact de nos actes sur les autres ? Où est le respect de l’autorité du docteur et de l’enseignant ? Le non-port du masque est aujourd’hui le signe extérieur le plus éclatant de la bêtise. Damien Millet

Société

La vraie égalité Expliquez-nous, madame Tillieux, en quoi votre nomination à la présidence de la Chambre fera avancer le combat des femmes ? Comment abolir une fois pour toutes ce sentiment de "victime" qu’entretiennent encore trop de femmes par rapport aux hommes ? Accéder à un poste de présidence est-ce l’unique moyen pour décrocher le "graal" de l’égalité, de la liberté ? La vraie égalité est-elle possible si les idéologies, les préjugés restent déterminants ou dominants par rapport aux spécificités de chacun ? Que le titre est un but plus que la fonction ? Que l’ambition est le seul moteur qui devrait toutes nous animer ? Toute activité ne devrait-elle pas se voir attribuer une valeur sociale plutôt qu’une connotation masculine ou féminine ? La vraie liberté n’est-ce pas de pouvoir choisir sa voie selon ses propres sensibilités et compétences plutôt que par mimétisme ou par quotas ? Comment "sortir" les femmes de leur invisibilité si ce n’est en leur laissant le droit d’être ce qu’elles ont envie d’être même si elles ne visent pas la marche la plus haute, ni le parcours des hommes ? Le monde sera juste et l’égalité sera véritable lorsque l’on admettra enfin que se définir à l’égal de l’homme par son "poste", c’est se tromper, se limiter. Lorsque l’on admettra enfin que l’enfant fait partie de nos vies de femme et d’homme et que pour certains et certaines "sortir du circuit de l’emploi" ou "réduire son temps de travail" pour être un peu plus disponible auprès des siens demeure une priorité incontestable. L’égalité de traitement entre les hommes et les femmes se doit de mettre cette donne sur la table des négociations, en permettant, à ceux qui le souhaitent, de prendre un temps partiel pour raisons familiales, en incluant ce temps familial dans le calcul de la pension et en instaurant une reconnaissance financière compensatoire décente. C’est la seule manière d’assurer le libre choix et l’égalité hommes/femmes. A&M Simons Mobilité

Ayez pitié pour les seniors

Chers responsables de la mobilité, nous représentons au moins 20 % de la population belge, et vos mesures contre la voiture en ville nous effraient. Bien sûr, nous pouvons prendre les transports en commun. Mais, lorsque nous achetons des choses lourdes ou que nos jambes ne nous permettent plus de monter dans un tram, que faire à part prendre notre voiture ? Et, quand nous marchons difficilement, nous avons besoin de places de parking proches des magasins de proximité. Je sais, il y a le commerce en ligne. Mais nous ne sommes pas toujours très branchés, et nous aimons avoir un contact personnel avec les commerçants de notre quartier. Quant à la bicyclette, bien souvent elle n’est plus faite pour nous : nous n’avons plus la souplesse de grimper sur un vélo, nous risquons de perdre l’équilibre, et la circulation nous fait peur. Merci, chers responsables de la mobilité, de penser à nous. Vous comprendrez mieux quand vous aurez notre âge. Françoise F. Patrimoine

Saccage à la Citadelle de Namur Je suis passé ce mercredi matin sur la passerelle de la rue Henri Lemaître. Me tournant vers la citadelle, j’ai constaté le saccage. J’en aurais pleuré. C’est un peu comme s’endormir en vacances à Étretat et se réveiller confiné à Fécamp. Comment a-t-on laissé se monter ce téléphérique, ce jouet de petit garçon capricieux et tout puissant… digne de Rambal-Cochet junior. Sans s’appesantir sur son coût, tout Namurois qui fréquente le site de Terra Nova sait que, même avec les 600 000 euros annuels du contribuable, ce machin restera chroniquement déficitaire. Nous avions une citadelle multiséculaire surplombant la ville, massive et secrète, entrelacement de pierres et d’arbres. Nous avons désormais une attraction de métal et de bruit lancinant, oppressante et ringarde, posée sur un anecdotique dénivelé. Jean-Christophe Jacobs Religion