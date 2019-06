Une opinion de Adrien Caeymaex, citoyen belge.













Cher Sander,

J’ai lu avec grande attention et une certaine admiration votre exposé défendant l’idée d’une Côte "flamande" plutôt que "belge". Admiration du message rodé, réfléchi, clair et courageux car venant à la rencontre de l’autre pour lui expliquer son point de vue, et ce, dans un français parfait. J’ai un profond respect pour vos convictions et votre démarche, mais je n’ai pu m’empêcher de vouloir y répondre.

Une fierté d’identité régionale et locale est légitime et nécessaire à tout peuple. Les Belges méritent d’être fiers de leurs racines, qu’ils soient flamands, wallons, gantois, anversois, brugeois, bruxellois, namurois, carolo, liégeois, montois, courtraisiens, ou de tout autre ville ou village. Soyons fiers de nos racines, de notre terroir et notre culture, tous autant que nous sommes.

Je comprends votre logique qui suit certaines appellations locales à travers l’Europe et je respecte l’image que ces appellations véhiculent, mais je peine à comprendre comment cette logique peut s’appliquer à la Côte belge car il n’y en a qu’une en Belgique, la rendant unique par essence. C’est pourquoi nous parlons également des Ardennes belges et non wallonnes. Je peine également à comprendre en quoi appeler la Côte "belge" affecte l’identité flamande, puisque les deux ne s’excluent pas. Au contraire, changer l’appellation en "Vlaamse kust" tend à exclure le caractère belge de la côte. Et ça nous choque, d’autant que l’effet de ce changement sur l’attractivité touristique serait minime tant l’étiquette de Côte belge est déjà un label de qualité et tant les touristes et investisseurs étrangers peinent déjà à mettre la Belgique sur une carte du monde.

Je vous suis quant au fait qu’il faut se connaître soi-même pour mieux découvrir l’autre, mais parler d’identité et de différence plutôt que de points communs mène difficilement à une découverte de l’autre.

Je ne contredirai pas votre critique de la politique belge, mais bien les réponses que vous y apportez. Et ceci s’adresse à tous les partis politiques, mais aux séparatistes en particulier car l’idée de séparer pour mieux régner est stérile. Je respecte votre point de vue au plus haut point, car le débat autour des différences est pour moi l’ultime source de richesse. J’ai grandi et me suis nourri de différences, né d’un père anversois et d’une mère française, grandissant à Bruxelles d’abord et en internat à Gand ensuite, me liant d’amitiés profondes des deux côtés de la frontière linguistique. Je suis fier d’être belge, fier de notre diversité et fier de mon identité. Mais plutôt que de se séparer, nous pouvons faire valoir nos différences comme une richesse que nous pouvons nous apporter mutuellement, tout en respectant les différences de chacun et son identité propre. Imaginez un instant la force d’un pays maîtrisant trois langues, pouvant s’appuyer sur l’entièreté du territoire et son terroir et une diversité dans ses habitants qui, s’ils se connaissent mieux, leur offrirait une capacité d’adaptation sans précédent à travers l’Europe et le monde. "Utopique" me répondrez-vous, martelant les différences. Et pourtant pas impossible.

Il m’apparaît pourtant tellement facile de comprendre cette richesse de diversité en voyant notre équipe nationale de football ou de hockey et leurs résultats. Il m’est permis de penser que si la Belgique va mal, c’est avant tout car les politiques cherchent à diviser pour mieux régner, quand le peuple bénéficierait tellement plus d’unité et de simplification administrative. Il est plus facile de regarder ce qui nous sépare, Wallons et Flamands, que ce qui nous unit en tant que Belges, et plus facile de décrocher 30 % en Flandre uniquement que dans tout le pays. Pourtant, à l’étranger on vous parle de bière belge, de chocolat belge, de savoir-faire belge et de Côte belge.

Vous parlez de mettre en avant les qualités de la Flandre et de la Wallonie, mais c’est déjà le cas grâce au label de qualité belge. Les solutions que vous préconisez tendent à détruire plus de valeur qu’elles n’en créent, car bien qu’elles rassemblent une partie de la population, elles commencent par la diviser nettement. Présenter ce que vous appelez ‘confédéralisme’ comme une solution pour tous est perfide pour toutes les parties, car bien que mettant fin à un déséquilibre économique entre les Régions, il couterait administrativement plus à toutes les parties et ses bienfaits économiques et politiques des deux côtés à long terme sont pour le moins douteux.

Bien qu’étant différents, nous avons des points communs. Il est infiniment plus facile de se focaliser sur les différences, mais cet exercice est lui aussi infini. Je respecte votre envie de rassembler mais déplore qu’il s’exprime sous forme d’exclusion. Souhaitons à chacun d’être fier de son identité, et de s’épanouir en s’enrichissant de nos différences.

L’union fait la force, une devise bien plus large que la Belgique.