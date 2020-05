Une opinion de Noa Kalisz, 16 ans, en 4e humanité au Collège du Christ Roi à Ottignies.

Bonjour Mesdames et Messieurs les Ministres,

L’école, voilà un beau sujet de polémique qui agite nos journaux. Tout le monde chahute, discute et ce sera à celui qui arrivera à faire ouvrir les écoles le plus tard possible. Tout le monde ? Non ! Il semblerait que vous avez oublié les principaux concernés…

C’est donc en ma qualité d’élève de 4e secondaire que je m’adresse à vous pour vous demander d’ouvrir nos écoles pour tous les étudiants le plus vite possible.

Laissez-moi vous expliquer :

En premier lieu, j’aimerais attirer votre attention sur quelque chose d’assez marquant et qui devrait tous vous marquer. En effet, seriez-vous là où vous vous trouvez si vous n’aviez pas eu accès à l’éducation ? Seriez-vous en train de gouverner un pays si vous n’aviez pas eu une scolarité ? Nous avons la chance d’avoir un droit à l’éducation et à l’enseignement, alors laissez-nous en profiter comme vous avez pu vous même en profiter.

Je vous vois déjà vous retrancher derrière des arguments tels que : "ce ne sont pas 4 petits mois d’école en moins qui vont changer quelque chose quand même" ou "en 90, il y a eu des manifestions et les élèves n’ont pas eu de difficultés dans la suite de leur cursus". Je vais donc anticiper ces réponses hâtives. Si, 4 mois d’école en moins ça a et aura un impact sur notre avenir. Vous êtes en train de creuser un trou dans notre apprentissage et nombreux sont ceux qui ne le combleront jamais totalement. Surtout que personne ne peut être certain de la réouverture des écoles en septembre. Vous savez comme moi que nous n’aurons pas de vaccin avant des mois. Quant aux années 90, il y a une grande différence avec aujourd’hui que vous semblez avoir oubliée. Même sans école, les élèves avaient droit à la culture et à l’apprentissage (quoiqu’il fallait sûrement être un peu plus autodidacte). Mais oui, les bibliothèques, les musées, les cinémas étaient ouverts, les étudiants pouvaient se retrouver, discuter, débattre. Je veux dire par là que même sans école, ils pouvaient apprendre et s’enrichir de savoirs. Personnellement, je m’estime encore heureuse d’être dans une école où les professeurs sont présents et nous accompagnent dans nos révisions et dans nos dépassements. Je ne sais pas si tout le monde peut en dire de même…

En second lieu, le lien social des plus jeunes a été largement mis de côté. Si nos ainés ont particulièrement souffert de la solitude, je pense que de nombreux parents pourraient en dire de même de leurs enfants. On a le droit d’aller acheter une nouvelle tronçonneuse, d’être aux petits soins pour son toutou, depuis peu on peut même partager ses microbes en touchant la même balle de tennis que son adversaire mais nous, les enfants, les ados , les étudiants, le lien social nous est refusé. L’école, en plus de nous apporter du savoir, nous offre des amis, des camarades, de la compagnie, toutes ces choses dont nous avons besoin pour nous épanouir, grandir et vivre. Quand on reverra fleurir de nombreuses lock down party, personne ne sera vraiment étonné. Tout le monde se dira : "Bah c’est l’âge, ils ont besoin de voir leurs copains". Puis quand on verra de plus en plus de jeunes enfants à la garderie, personne ne sera vraiment étonné non plus . Tout le monde se dira : "C’est normal, les parents vont travailler mais en réalité, beaucoup sont ceux qui ont besoin de souffler un tout petit peu. Et puis les enfants ont besoin de voir leurs copains". Alors autant ouvrir les écoles et nous permettre de retrouver du lien et d’apprendre.

En troisième lieu, vous passez votre temps à crier sur tous les toits que vous voulez réduire les inégalités. Mais en plus de vous user les cordes vocales, vous les creusez ces inégalités . Cette lettre, je l’écris avec l’ordinateur de ma maman. Or, ma maman télétravaille et cet appareil est son outil. Nous devons donc nous partager un ordinateur pour que ma maman puisse faire son boulot et pour que je puisse faire le mien. Mais en réalité, je ne peux pas vraiment me plaindre. Je suis même plutôt bien lotie, on a au moins un ordinateur qui fonctionne et du wifi en bon état de marche. Je ne sais pas si toutes les familles peuvent en dire autant… Pour réduire les inégalités je pense que c’est raté…

Et au passage, où en sont les experts dans leurs études sur le temps passé par les jeunes sur les écrans et les conséquences cérébrales qui en découlent ? Mais vous avez sûrement raison, ça n’a absolument aucun rapport…. Mais si bien sûr que ça a un rapport. Car en plus de ne plus rien apprendre, on fatigue nos yeux et on ressent toutes les conséquences dues aux écrans sur notre organisme (insomnies, trouble de l’attention, etc.). Il faut pourtant bien que l’on travaille (même si vous ne semblez pas trouver cela indispensable) et que l’on aille chaque jour regarder les mails envoyés par nos professeurs. Alors que aller à l’école fatigue seulement nos jambes.

En dernier lieu, je vais aborder le problème de la santé. De nombreuses personnes ont peur que la réouverture des écoles ne repropage le virus à une vitesse vévéprime. Je vous l’accorde c’est un risque. Mais alors doit-on attendre un vaccin avant de retourner à l’école ? Vous savez bien que ce n’est pas possible. Alors quoi ? Le risque de repropagation sera toujours là en septembre. Et en soi, c’est le même risque quand les magasins ont réouvert et qu’il y a eu des files interminables devant les commerces car les gens s’y sont rués. Du coup que faire ? Attendre n’est pas une solution, alors autant ouvrir les écoles pour tous les élèves.

J’ai 16 ans, je ne suis ni une femme politique ni une scientifique mais j’aimerais que toutes les portes me restent ouvertes (si ce n’est pas trop vous demander). Laissez donc à ma génération la possibilité de choisir et de construire son avenir comme votre génération a pu le faire. Laissez-nous apprendre. Nous sommes les femmes et les hommes de demain.

Je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les Ministres, en l’expression de mes sentiments les meilleurs.