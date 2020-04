Une opinion d'Arnaud P., backpacker en quête de soi.

Depuis quelques jours, c’est panique à bord chez les Belges qui sont amenés à revoir leurs perspectives de voyages estivaux et dont les pérégrinations internationales sont compromises par les mesures visant à limiter une nouvelle propagation du Covid-19.

"Il faut privilégier ses vacances en Wallonie", soulignait encore récemment la Ministre de Bue, inquiète pour l’avenir du secteur touristique, sur les starting-blocks d’une solide campagne de com’ invitant les belges à "consommer local" (sémantique intéressante…). Les bourgmestres côtiers quant à eux sont inquiets et envisagent une série de mesures afin de limiter le flux de touristes belges qui s’amasseront cet été à la Mer du Nord.

La déception est grande, pourtant, nos grands-parents aimaient à nous compter le récit de leurs vacances d’été dans le Brabant ou les Ardennes (ou même dans la commune voisine !) qui semblaient, au vu de leur émerveillement nostalgique, être tout autant palpitantes que mes dernières échappées aux Etats-Unis ou en Islande, ce qui ne manquait pas de susciter chez la première victime du désir d’exotisme que je suis, une irrépressible frustration.

Les raisons

Qu’est-ce qui a changé ? Pourquoi nos projets de vacances doivent-ils nécessairement porter sur des destinations exotiques et lointaines pour ne pas nous paraître fades ? Pas une seule mais sans doute plusieurs causes expliquent ce désir de s’enfuir au loin.

A partir des années 1960, le nombre de vacanciers augmente dans tous les pays occidentaux. Les vacances se démocratisent peu à peu. De manière générale, les loisirs se développent ce qui se traduit par un recours toujours plus important à des biens et des services marchands (S. Cousin, B. Réau, Sociologie du tourisme, Paris, La découverte, 2016, p. 29.). Bien que les vacances soient considérées comme un produit de luxe, comme le souligne le sociologue Jean Viard, il est indéniable que l’on part plus souvent en vacances aujourd’hui qu’au début du siècle passé qui a notamment été marqué par la parution du premier guide Michelin pour automobilistes et les premiers congés payés, un peu plus tard.

La mondialisation, qui peut être définie comme un processus particulier d'interdépendance et d'intégration des sociétés (S. Cousin, B. Réau, op. cit., p. 89) qui s’illustre aujourd’hui par une "intensification des relations planétaires" (A. Giddens, Les Conséquences de la modernité, Paris, L'Harmattan, 2000), favorise également le développement d’un tourisme international, avec tous ses inconvénients sur le plan environnemental.

Fuir parce que je le peux ?

Il est assez vraisemblable qu’à la question de savoir pourquoi il est nécessaire de faire le tour du globe pour aller bronzer sur une plage durant quelques jours, certains répondraient, étonnés : "et pourquoi pas" ? Il est vrai qu’aujourd’hui, les prix des voyages en avion sont devenus sensiblement plus abordables, ce qui a mené par exemple à l’explosion du tourisme dans certaines régions du globe. Songeons à l’Islande qui n’a pas eu le temps d’adapter ses structures à une fréquentation excessive. Le sentiment d’envahissement des islandais est par ailleurs renforcé par une disparition du tourisme saisonnier, de sorte que le pays vit un assaut permanent de touristes tout au long de l’année.

D’autres nous rappelleraient peut-être la triste réputation pluvieuse de notre plat pays, un argument irrecevable au regard des températures de l’été 2019 qualifiées d’"anormalement excédentaires" s’agissant du mois de juillet 2019…

Fuir toujours plus loin pour mieux se construire ?

Les escapades lointaines sont également une manière "de transformer son monde". Interrogée par le Nouvel Observateur quant à la nature du phénomène du "backpacker" (dont l’incarnation parfaite, évoquée avec la socio-anthropologue, est naturellement Christopher McCandless, dont le récit a été mis en scène par Sean Penn dans le fabuleux Into the Wild), la socio-anthropologue Jocelyn Lachange, relève que "deux motivations animent les voyageurs en sac à dos : la recherche de soi et la volonté de se confronter aux autres, de découvrir le monde...". A la question de savoir pourquoi nous optons pour telle ou telle destination exotique, elle répond : "Il y a derrière des notions de prestige, car il y a des hiérarchisations de destinations : si vous dites que vous êtes allés en Birmanie, votre interlocuteur ne va pas réagir de la même manière que si vous êtes allés en Thaïlande. Pareil si vous avez voyagé au Congo ou en Iran". Elle ponctue son interview en ces termes : "Est-ce que le voyage change le voyageur ? Je n'en suis pas très convaincu. Je pense que les gens reviennent vite à leurs habitudes. Je ne crois pas aux discours "j'ai vu de la pauvreté donc je vais changer’’".

Bref, la mondialisation et la "démocratisation des vacances" permet d’aller se promener un peu n’importe où sur le globe pour une somme plus ou moins abordable, même s’il apparaît que depuis une vingtaine d’année, les voyages redeviennent un produit de luxe.

Bref 2, le voyage est un marqueur d’identité, une composante de l’expression de nos individualités, ce qui nous pousse à faire des expériences et rencontres qui, sans provoquer de changement radical, nous nourrissent et permettent de faire la démonstration de notre originalité aux yeux du monde (photos, vidéos, réseaux sociaux).

Bref 3, ce n’est pas tant la destination qui compte mais plutôt le fait de partir.

Peut-être que ces vacances inoubliables dans les Fagnes, à la Mer, en gîte ou en caravane nous permettront de nous rappeler qu’il n’est pas toujours indispensable de voyager loin pour admirer la nature dans toute sa splendeur, pour faire des rencontres et expériences tout aussi enrichissantes et qu’il est possible de "transformer notre monde" tout près de nos pénates !

Il est temps de (re)découvrir ce pays que nous croyons si bien connaître en se promenant sur le "Zwin" un ancien bras de la mer du Nord, en grimpant sur les murailles des châteaux des comptes de Flandre, en dévalant les pentes du tombeau du géant de Botassart ou encore en prenant un bain de soleil dans notre petit Sahara de Lommel !

Pourquoi s’enfuir quand tout est sous notre nez ? Et sans kérosène s’il vous plaît !