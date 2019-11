Qu'ont en commun le monde totalitaire décrit par Orwell dans son roman 1984, et l'Europe issues du traité de Maastricht? Une incapacité pour les peuples à prendre leur destin en main et à sortir d'une surveillance et d'une propagande généralisées, s'inquiète le philosophe Michel Onfray. Il est notre invité "franc-tireur" ce samedi.