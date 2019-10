Après la publication du texte de Francisco Cantú la semaine dernière, La Libre poursuit en partenariat avec le New York Times une série de réflexions sur le pouvoir, sa nature, ses formes et ses fonctions.

Le pouvoir, c’est l’anarchie, qui démantèle les structures sociales patriarcales et nous permet de les reconstruire sur une base équitable, nous explique cette semaine Mona Eltahawy. Cette journaliste, écrivaine, militante féministe et activiste, née le 1 er août 1967 à Port-Saïd en Égypte, est basée au Caire et à New York. En novembre 2011,alors qu’elle couvrait les révoltes du Printemps arabe au Caire, des policier égyptiens lui cassent le bras gauche et la main droite avant de la violer. Elle fut ensuite détenue douze heures par le ministère de l’intérieur égyptien et les renseignements militaires. Un an plus tard, en 2012, elle obtient la nationalité américaine.

La journaliste a écrit de nombreux essais et des éditoriaux sur l’Égypte et le monde islamique pour The Washington Post , The New York Times , Christian Science Monitor et le Miami Heraldles . En mai 2015, elle sort son premier livre sur la misogynie dans le monde arabe Foulards et hymens – Pourquoi le Moyen-Orient doit faire sa révolution sexuelle .

Mona Eltahawy a été sélectionnée parmi les 100 femmes arabes les plus influentes au monde par le magazine CEO Middle East, en 2013 et 2015.

Comme beaucoup de femmes noires, j’ai toujours dû inventer le pouvoir que requiert ma liberté ” affirmait June Jordan dans “On Call : Political Essays” en 1985.

Je suis une féministe. Je suis une anarchiste. Pour moi, toute discussion sur la notion de pouvoir revient essentiellement à parler de liberté, et parler de liberté est impossible sans prendre en considération le pouvoir. La question est donc la suivante : quel est le pouvoir que requiert ma liberté ?

En tant que femme de couleur, ma définition du pouvoir commence par ce qu’il n’est pas : la puissance ne se définit pas sur base de ce qu’un homme peut être ou faire, les hommes ne constituent pas mon critère. S’ils ne sont pas libérés des ravages du racisme, du capitalisme ou d’autres formes d’oppression, il est totalement insuffisant de réclamer l’égalité des sexes. Or, tant que le patriarcat demeure intact, les hommes constitueront le point de comparaison par défaut de tout ce qui est mesuré. Avoir du pouvoir doit signifier bien plus que le fait d’être ou faire comme les hommes.

Je ne demande pas ce dont ils disposent, je veux beaucoup plus, je veux être libre, et pour être libre, je dois défier, désobéir et déranger. “

L a désobéissance civile n’a jamais été le problème, n’en déplaise aux personnes selon lesquelles elle menace la stabilité sociale et mène à l’anarchie ” écrivait l’auteur et activiste Howard Zinn dans Vous ne pouvez pas rester neutre dans un train en mouvement : une histoire personnelle de notre époque . “Le plus grand danger a toujours été… l’obéissance civile, la soumission de la conscience individuelle à l’autorité gouvernementale. C’est cette obéissance qui a mené aux horreurs perpétrées par les États totalitaires. Dans les états démocratiques, c’est également elle qui a conduit à l’approbation publique des guerres, lorsque ces soi-disant états démocratiques ont décidé de les lancer.”

Accorder exceptionnellement du pouvoir à quelques femmes n’est en rien une avancée égalitaire pour nous toutes, et ne constitue en rien une raison de célébrer une victoire. Nous devons accorder au pouvoir une définition qui soit affranchie des hiérarchies patriarcales. C’est pour cette raison que je suis anarchiste, que je défie, désobéis et dérange. Nous devons concevoir le monde tel que nous le voulons pour redéfinir la notion de pouvoir, de femme de pouvoir, et voir comment ce pouvoir peur être utilisé pour corrompre et non conforter le patriarcat. Nous devons imaginer mieux, nous pouvons imaginer mieux. C’est en concevant ce monde meilleur, que nous inventons le pouvoir qui engendre notre liberté.

“Papa, une femme peut être présidente ?”

Un flamboyant exemple de pouvoir féminin m’est ironiquement apparu en 2014, alors que je regardais le plus grand événement sportif masculin au monde : la coupe du monde de football. Je me trouvais dans un café du Caire avec mon père pour suivre la finale qui opposait l’Argentine à l’Allemagne au stade Maracaña de Rio de Janeiro. L’Allemagne remporta son quatrième titre, ce soir-là, et durant la cérémonie de remise de la coupe, un petit garçon installé à la table d’à côté avec sa famille se mit à pointer l’écran de la télévision sur lequel deux femmes attendaient les joueurs.

“Qui sont ces femmes, papa ?” a-t-il demandé ?

“C’est la présidente du Brésil” a répondu son père.

“Une femme peut être présidente ?”

Je suis immédiatement intervenue en lui expliquant que les deux équipes qui venaient de s’affronter avaient toutes les deux des femmes pour présidentes, tout comme le pays organisateur. Dilma Rousseff – la présidente du Brésil – et Angela Merkel – la chancelière allemande – serraient les mains des joueurs. Seule la présidente argentine Cristina Fernandez de Kirchner était absente. Je voulais que le petit garçon et les deux filles installés avec leur famille sachent que des femmes peuvent être présidentes. Vous devez voir ce que vous pouvez devenir, pour en avoir l’ambition. L’Égypte elle-même fût un temps dirigée par une reine nommée Hatshepsut, qui gouverna durant plus de vingt ans au quinzième siècle avant J.-C. Elle était, à l’époque, la personne la plus puissante de l’ancien monde. Mais je voulais utiliser un exemple plus récent pour leur rappeler qu’une femme pouvait avoir du pouvoir.

Si j’avais eu plus de temps, j’aurais expliqué à ces enfants que la notion de pouvoir est plus vaste et complexe que les chancelières et les présidentes, que le pouvoir agit dans bien d’autres endroits qu’un bureau présidentiel, qu’il y a une différence entre le pouvoir exercé pour un petit nombre et le pouvoir exercé pour tous. Dans les années qui ont suivi, deux de ces pays dirigés par des femmes durant la coupe du monde 2014 ont illustré que lorsqu’on aborde les questions de pouvoir et de patriarcat, la vérité est bien plus complexe que “une femme peut-elle devenir présidente ?” D’autres questions sont tout aussi importantes : Cette femme est-elle féministe ? Est-elle engagée dans le démantèlement du patriarcat ? Fera-t-elle usage de son pouvoir pour défendre ou affecter ce patriarcat ? Tant le Brésil que l’Allemagne y ont apporté des réponses ambiguës.

Les femmes et l’extrême droite

Bien qu’il ait un jour élu une femme à sa tête, le Brésil reste solidement patriarcal. En octobre 2018, le représentant de l’extrême droite Jair Bolsonaro accéda à la présidence de la plus grande démocratie d’Amérique latine. L’opposante de M. Bolsonaro avant les élections était Marielle Franco, une jeune femme homosexuelle, et l’une des rares politiciennes noire du Brésil. Franco, qui était membre du conseil municipal de Rio de Janeiro et fermement engagée dans la défense des droits fondamentaux face aux milices paramilitaires qui contrôlent les favelas de la ville, fût assassinée sept mois avant l’élection présidentielle, probablement par un ancien officier de police lié à Bolsonaro. Les femmes homosexuelles de couleur – marginalisées et bien trop souvent déresponsabilisées à cause de leur race, leur genre et leur sexualité – sont plus prudentes dans leur définition du pouvoir. Que Marielle Franco – une jeune femme noire homosexuelle, très franche dans sa condamnation des violences policières – soit tuée, et Jair Bolsonaro – un homme blanc, misogyne, raciste et homophone, qui prône l’usage des armes et une force policière accrue – devienne président, nous rappelle cruellement ce qu’est le Brésil d’aujourd’hui.

Une étude de 2017 sur les électeurs de la droite populiste en Allemagne, France, Grèce, Pologne, Suède et Hongrie, réalisée par la Fondation Friedrich Ebert (associée au Parti Social-Démocrate allemand) est arrivée à la conclusion que les femmes étaient très peu présentes dans les partis populistes de droite. Cette étude avance très clairement que même si ces partis mettent ouvertement en avant des figures féminines au sein de leur leadership – comme Marine Le Pen en France, Beata Szydlo en Pologne et Alice Weidel en Allemagne – les femmes sont très clairement absentes à tous les autres niveaux. La grande majorité des parlementaires de ces partis sont des hommes. En Allemagne, par exemple, on ne compte que 10 femmes sur les 91 sièges au parlement détenus par l’AFD (Alternative pour l’Allemagne, extrême droite, Ndlr). “Ces femmes sont là pour donner une image d’ouverture et de modernité à ces partis et attirer l’électorat féminin” a précisé l’auteure de l’étude, Elisa Gutsche, au quotidien Deutsche Welle . “Mais ce ne sont pas des partis progressistes, il n’y a aucune égalité de genre.”

Une forme de pouvoir limitée

La race de ces femmes populistes joue aussi. La plupart du temps, elles sont blanches. Cela leur donne une certaine proximité avec le pouvoir, et facilite le vote contre leurs propres intérêts, sans en redouter les effets secondaires. Aux États-Unis, cette dynamique explique pourquoi la majorité des femmes blanches en âge de voter ont soutenu Donald Trump en 2016 et Roy Moore – pourtant accusé d’abus sexuels et d’attouchements sur mineur – en Alabama, en 2017. Plus récemment, cela explique également pourquoi une femme blanche de l’Alabama s’est engagée en faveur du “Human Life Protection Act”, le texte de loi le plus restrictif des États-Unis sur l’avortement, ratifié par une autre femme blanche, la gouverneure Kay Ivey. Voilà les femmes qui soutiennent le patriarcat – essentiellement blanc – au lieu de le déconstruire.

Trop souvent, le patriarcat jette quelques miettes aux femmes en échange d’une forme limitée de pouvoir. En contrepartie, les femmes qui acceptent ces miettes sont priées de soutenir ce patriarcat, internaliser ses diktats, surveiller les autres femmes, et ne jamais oublier que le pouvoir qui leur a été donné peut leur être repris. Le patriarcat accorde à certaines femmes des postes qui leur ont toujours été refusés par le passé et appellent ça “le progrès”, tout en exigeant qu’on ne prête pas trop attention au fait que le pouvoir réel reste entre les mains de ceux qui nous en jettent les miettes.

Je ne veux pas des miettes, je veux tout le gâteau, et je veux le préparer moi-même. Comme June Jordan l’a écrit, je veux “inventer le pouvoir que ma liberté requiert.”

