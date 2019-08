Une opinion de Jean-Pierre Lejeune, lecteur de La Libre.





L’abondance d’articles sur Notre-Dame a un peu fait oublier les questions de fond. Osons, grâce à quelques philosophes, une brève mise en perspective.





Dans le numéro de Causeur de mai, sous le titre “Le suicide de Notre-Dame”, Alain Finkielkraut affirme que “L’incendie n’est ni un attentat ni un accident, mais une tentative de suicide. Confrontée aux cargaisons de touristes, encerclée par la laideur et la déshumanisation, la cathédrale a voulu mettre fin à ses jours”.

Dans le même journal et sur le même registre, Olivier Rey évoque un rêve de Pasolini: “Des monuments, des choses antiques, bâties en pierre ou en bois, ou en d’autres matières encore, des églises, des tours, des façades de palais, … tout cela s’est aperçu qu’il n’était plus aimé, qu’il survivait. Alors, il a décidé de se tuer: un suicide lent et sans tapage, mais irrépressible… Si un enfant sent qu’il n’est plus aimé, désiré - il se sent “en trop”-, il décide inconsciemment de tomber malade et de mourir: et c’est ce qui arrive. Pierres, bois, couleurs, c’est ce que sont en train de faire les choses du passé. Dans mon rêve, je l’ai vu clairement, comme dans une vision”.

Revenons à Finkielkraut. “Ce n’est pas le jihad qui est responsable de l’incendie” écrit-il, “c’est notre impéritie”. Et de rappeler la question d’Hannah Ahrendt: “C’est de la politique ou de l’administration ménagère?” J’ajouterai: “C’est Dieu qui se retire (Léon Bloy), ou c’est nous?”

“Finkie” conclut son article en écrivant: “Si nous ne savons pas nous montrer dignes du malheur qui nous frappe, Notre-Dame recommencera (sa tentative)”.

Ces derniers temps, il faut bien reconnaitre qu’elle a eu peine à supporter les poussières de plomb et la canicule. Ses “pierres vivantes”, encore gorgées d’eau, “craquent” parfois sous un vrai “soleil de Satan. Certains reparlent même d’effondrement possible. “Tenez le coup, Madame, on vous aime!"

Comme l’a écrit Vercel, il suffit de poser la main sur vous. Nous vous sentons alors vibrer. Et vibrer La Force. La force des milliers de tonnes de pierres que vous soutenez. Que vous portez comme vous nous portez.

Terminons avec Olivier Rey: “Si, comme le suggère Pasolini, les choses du passé disparaissent de n’être plus aimées, c’est, à rebours, par l’amour qui animait les pompiers, que la cathédrale a été préservée d’un effondrement total !”

N’abandonnons donc ni les vieilles personnes ni les vieilles pierres. “Il faut retrouver l’élan spirituel qui a porté ces monuments. Il pourrait donner naissance à de nouveaux chefs d’oeuvre artistiques, mais aussi sociaux” (R. Brague).

Sylvain Tesson lui répond : “Peut-être un peuple va-t-il se porter au chevet de sa reine? Peut-être va-t-il se souvenir qu’il n’est pas né d’hier? Mais peut-être rien ne changera-t-il et continuerons-nous à nous espionner les uns les autres, à nous haïr, à nous conspuer. Alors, on se dira que la flèche a bien fait de se retirer”.

Mais non ! Evitons cela.

