Quelle saga ! Quelle pantalonnade que ces politiciens de tous bords, pétris des meilleurs sentiments du monde, nous imposent, depuis des années, pour un fichu ! Ne mêlons et n’emmêlons pas tout, car si ce fameux foulard, en dépit de son importance à titre personnel, n’a pas, selon ses défenseurs, autant de valeur symbolique, religieuse ou politique qu’ils le prétendent… alors soyons simplement bienveillants les uns envers les autres. Et, à l’instar de ce qui est demandé aux étrangers résidant, ou de passage, dans des pays à majorité musulmane, de bien vouloir veiller à respecter les traditions et valeurs du pays d’accueil, en portant un voile et en se couvrant les bras… parce que, ne pas le faire, "dérange", la bienveillance réciproque voudrait que, dans les pays à tradition chrétienne ou laïque, qu’on le veuille ou non, l’on ne porte pas le voile dans les institutions ou autres lieux publics fermés, parce que, le faire, dérange. C’est tellement simple de vivre en harmonie quand on veut être bienveillant.

Je suis choqué par le Centre d’action laïque. En effet, il "se dit choqué par la décision de la Stib de ne pas interjeter appel" [du jugement du tribunal du travail tranchant que la société de transport bruxelloise avait fait preuve de discrimination à l’égard d’une candidate à l’emploi portant un voile en raison de ses convictions religieuses], pouvait-on lire sur lalibre.be. La laïcité, c’est - et c’est un droit inaliénable - le droit d’afficher ses convictions (sinon il n’y aurait pas de liberté de conviction puisque ce serait de facto renvoyer les convictions dans la sphère privée). La neutralité de l’État s’impose dans les actes des fonctionnaires dans le cadre de leur fonction et en aucun cas sur ce qu’ils portent, y compris sur le lieu de travail. Interdire aux fonctionnaires d’afficher leurs convictions n’est en rien une garantie que leurs actes seront neutres. Au contraire, afficher des convictions permet aux citoyens d’identifier celles-ci. Et c’est plutôt une bonne chose en matière de transparence des services publics. Cela a aussi l’avantage de faire savoir que tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions, sont traités de la même manière par les fonctionnaires. […]

Cela se passe chez nous dans une rue de Namur. Devant moi marche une jeune fille en une matinée de plein soleil. Soudain, elle tombe lourdement. Sa tête heurte le bord du trottoir. Son sac et des documents s’éparpillent sur le sol. "Ça va mademoiselle ?" Question ridicule de ma part… Elle se met à trembler, pousse des cris. Sans doute une crise d’une maladie neurologique, un coup de chaleur, que sais-je… ? Une dame se précipite. Une infirmière sans doute. Elle connaît les gestes de secourisme. Elle place la jeune fille sur le côté, cherche à la calmer. Une voiture de police arrive rapidement et freine devant la victime. Deux policiers agissent rapidement. Rue sécurisée, ils s’occupent de la fille. Elle a le visage livide, reste inconsciente. Un policier pose sa main sur son épaule. Le deuxième est en communication avec les urgentistes. Les minutes passent. Scène surprenante que ces deux policiers qui viennent au secours d’une jeune dame en détresse. Une image bien éloignée des clichés d’une police "méchante, répressive" prête à verbaliser à tout va. Des flics secouristes qui trouvent les gestes comme des infirmiers : [une séquence] bien différente des scènes violentes, à sensation déversées sur les réseaux sociaux. M’étant éloigné, je vois l’ambulance qui déboule dans la rue. Bravo la police de ma ville. Comme chantait Renaud, il y a des jours où "On a même envie d’embrasser un flic". Moralité : la police a d’abord une fonction noble, celle de nous protéger, nous venir en aide lorsqu’un mauvais sort nous rend vulnérables, lorsque des dangers surviennent, lorsque les minutes sont comptées. C’est arrivé chez nous, et c’est beau.

On connaissait déjà la reductio ad Hitlerum , il faudra désormais s’habituer à la reductio ad pyramidem . Ainsi désormais, à chaque fois que le promoteur d’une incongruité architecturale ou paysagère essuie quelques critiques, revient la même mauvaise analogie avec la pyramide du Louvre. Vous déplorez que la citadelle de Namur, monument historique classé, soit défigurée et ringardisée par d’épouvantables pylônes métalliques, pas de doute, vous vous seriez opposé à la construction de la pyramide du Louvre. Bien que tacite, la suite du raisonnement est (elle aussi) mécanique : vous êtes hostile au changement, donc au progrès. Passons sur le fait que certaines choses sont belles en soi et n’ont pas besoin d’être dénaturées et revenons à l’analogie bancale. Car enfin, le nouveau téléphérique n’est en rien une nouveauté. Il s’agit simplement d’une version ratée et disproportionnée d’une attraction qui existait autrefois. Soit le retour de l’ancien, l’ubris en plus. En outre, on peut se demander si subventionner un opérateur privé à hauteur de 600 000 euros l’an (soit environ 5 euros par passager, si les très optimistes prévisions de fréquentation sont jamais atteintes) va dans le sens du progrès collectif. On se trompe dès lors d’analogie, et le nouveau téléphérique tient bien moins de la pyramide du Louvre que d’une tyrolienne sur le Colisée. Voilà peut-être une suggestion à formuler dans le cadre d’un prochain jumelage.

Dans un article publié le 21 avril dernier, La Libre commente l’exposition Jour après Jour qui connaît un beau succès au MILL, le musée Ianchelevici de La Louvière. Curieusement, le journaliste qualifie Ianchelevici de sculpteur décadent. Si sa liberté de critique l’autorise bien évidemment à ne pas apprécier cet artiste, le classer de cette manière heurte parce qu’elle semble inexacte et péjorative. L’art décadent ne désigne-t-il pas spécifiquement les œuvres d’artistes symbolistes de la fin du XIXe siècle ? Le "décadentisme" ne s’applique pas à la période d’entre-deux-guerres et paraît totalement incongru au regard des œuvres du moderniste classique qu’est Idel Ianchelevici. Et si la notion de "décadent" fait partie du jargon de l’historien de l’art, elle a, dans son acception courante, une coloration dénigrante et péjorative qui disqualifie injustement un artiste.

La question de la santé mentale des patients hospitalisés de longue durée en temps de Covid se pose avec une réelle acuité. Comme tant d’autres, notre famille n’a pas été épargnée par la pandémie. Notre papa est hospitalisé depuis 6 mois, après avoir contracté le Covid à l’hôpital. C’était un homme actif intellectuellement et sportivement, qui doit aujourd’hui tout réapprendre : parler, manger, marcher… Totalement dépendant, il ne sait plus utiliser un téléphone, une tablette… Les règles sanitaires ne permettent que quelques rares visites sur dérogations, même pour notre maman. Son moral est au plus bas. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il est loin de tout et de tout le monde. Il se sent abandonné, il pleure tous les jours, il baisse les bras. Tout en reconnaissant la qualité des soins qui lui sont prodigués, nous nous demandons comment l’aider à faire face à sa rééducation alors qu’il est seul, ayant le sentiment de n’avoir aucun soutien de sa famille. Ne pas pouvoir être au côté de son époux occasionne beaucoup de souffrance psychique chez notre maman. Nous savons que notre famille n’est pas la seule à souffrir ou avoir souffert du manque de contact avec un proche hospitalisé pour une longue période durant cette crise. Nombreux doivent être ceux pour lesquels le simple droit légitime de rencontre avec la famille se retrouve bafoué. Aujourd’hui, il est pourtant tout à fait possible d’organiser des visites en toute sécurité : certains proches sont vaccinés, les membres de la famille peuvent présenter un test PCR négatif, port du masque… Il est aussi possible de faire signer un engagement à ne pas se présenter en cas de présence de symptômes ou de contact avec quelqu’un qui s’est révélé positif au Covid…

Dans ce contexte particulièrement éprouvant, nous aimerions sensibiliser les décideurs, sans trop savoir comment nous y prendre, sur l’importance d’une prise en charge du rétablissement des patients de longue durée et en situation de perte d’autonomie qui intègre, surtout et explicitement, le soutien de l’entourage. Il en va du bien-être des patients et de leur famille !

Marielle et Sylvie Vangyseghem