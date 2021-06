Une carte blanche de Géraldine Duquenne, chargée de recherche pour la commission Justice & Paix.

Ces 20 dernières années, le numérique s’est progressivement imposé dans nos vies. Incarnation du progrès dans l’esprit d’une large majorité, il serait une clé essentielle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il apparaît ainsi dans toutes les stratégies politiques comme une évidence. Et pourtant, le numérique a une empreinte écologique lourde et croissante. Nos sociétés seraient-elles en passe de commettre l’erreur du siècle ?

Du numérique partout tout le temps

Transformation ? Révolution ? Le numérique est sans aucun doute l’innovation majeure de ce XXIe siècle. Cette innovation a transformé durablement nos modes de vie et nous connecte toujours plus. Le smartphone, symbole de la modernité, est devenu l’outil presque indispensable de cette hyperconnectivité. A tout moment, nous pouvons opérer toute une série d’actions depuis ce petit objet : paiements bancaires, réservations de billets de train, achats divers, etc. Le numérique est ainsi en train de créer une situation de « lock in » technologique (verrouillage), c’est-à-dire une sorte de monopole radical au sens d’Illich, une technologie qui s’impose dans tous les aspects de nos vies et devient peu à peu incontournable, qui vient répondre à nos besoins ordinaires (école, travail, déplacements, etc.) et qu’on ne peut pratiquement pas questionner.

Pourquoi ? Pour y répondre, il est sans doute important de s’interroger sur à qui cela profite. Le numérique est en effet le secteur qui absorbe le plus d’investissements privés aujourd’hui. « Le chiffre d’affaires en témoigne : le secteur représente désormais pas moins de 4000 milliards de dollars, à l’échelle globale, contre 2700 en 2007, ce qui implique des emplois, des réseaux, des systèmes techniques, dont le poids a augmenté (1) ». Il s’agit d’une véritable manne financière ! Grâce à ce soutien financier massif, le numérique ne cesse de progresser, de créer de nouveaux besoins artificiels à travers de nouveaux objets connectés qui trouvent des acheteurs.

Le numérique bénéficie aussi d’un large soutien de nos autorités. Il est un pilier central des plans de relance et de résilience post-covid en cours de lancement dans les États membres de l’UE. La nécessaire digitalisation de nos sociétés est sur toutes les lèvres, sans qu’elle soit remise en question par personne. Elle est de l’ordre de l’évidence. Nos sociétés seront plus vertes grâce à l’outil numérique. La question de l’empreinte environnementale du numérique, elle, est pratiquement absente des débats. Pourtant, peut-on réellement penser que la sauvegarde de la planète précède les ambitions de profit des leaders du numérique ? Nos responsables politiques sont-ils/elles à même de leur imposer un cadre strict compatible avec les objectifs climatiques ?

Une empreinte écologique négligée

Alors que le GeSI (2) promet depuis des années que le numérique va contribuer à une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre (3), il en va en réalité tout autrement. « Si le numérique a radicalement changé nos sociétés, notre économie et notre démocratie, il n’a pas fait preuve d’une contribution à la transition écologique » affirme le Conseil national du numérique français dans un rapport de 2020. Les voix critiques commencent à se faire entendre, même au sein des pouvoirs publics. Et à raison ! L’empreinte écologique du numérique n’a cessé d’augmenter. De 2% des émissions de gaz à effet de serre en 2007, elle est passée à presque 4% en 2020 selon les travaux du Shift Project, deux fois plus que le transport aérien civil. Et les pires scénarios d’avenir prévoient que les émissions du numérique pourraient atteindre 7 à 8% en 2025 (avec le déploiement d’une 5G de masse notamment). C’est le secteur qui connaît la plus forte croissance d’émissions. Le numérique consomme 14% de la production électrique mondiale avec une augmentation de 9% par an, soit un doublement tous les 9 ans (4). Le Shift Project est formel : « notre numérique aujourd’hui est incompatible avec la trajectoire +2°C (5) ».

La sobriété, unique voie possible

Pourquoi, malgré ces chiffres alarmants, le numérique poursuit-il sa route ? Les promesses technologiques s’enchaînent (5G, intelligence artificielle, smart city, etc.) et sont prises pour argent comptant. « La raison est simple : le numérique a continué d’être ce qu’il est : une troisième révolution industrielle, un moyen de produire et consommer plus. De ce fait, les gains en efficacité qui ont pu être obtenus ont été compensés par la croissance des consommations permises par ailleurs (6) ». En somme, le secteur du numérique n’est globalement pas animé par un souci d’écologie, qui devrait pourtant être central dans les choix actuels et futurs.

Alors que faire ?

Face à l’incompatibilité entre le numérique et les équilibres de la biosphère, nous n’avons d’autres choix que celui de la sobriété. La sobriété vise un changement des modes de vie. C’est la thèse défendue par Fabrice Flipo : la sobriété n’engage pas seulement les « petits gestes » mais implique de modifier les réseaux ou systèmes ce qui suppose une certaine forme d’action de l’Etat. Elle engage une rupture de système. Cette rupture « impliquerait de certains modes de vie qu’ils cessent de croître ; par exemple, que la 5G ne soit pas déployée (…) et si la 5G ne devrait pas être faite, ce n’est pas pour des raisons idéologiques ou par autoritarisme, c’est parce déployer la 5G nuit à d’autres réseaux, notamment ceux des écosystèmes, du vivant non-humain, du cycle du carbone, etc. (…) Ne pas faire la 5G est nécessaire pour que d’autres réseaux puissent tout simplement vivre, pour paraphraser la célèbre sentence de Gandhi : « Vivre simplement pour que d’autres puissent simplement vivre » (7) ». Il s’agit donc d’une question de justice. L’enjeu est de taille vu l’emprise actuelle du numérique sur nos modes de vie et le changement devra être à la hauteur. « Pour changer de trajectoire, il faut changer de politiques et donc de valeurs », ce qui suppose d’adopter « des modes de vie sobres. (…) Tant que nous ne sommes pas sortis de la croissance, la numérisation ne donnera que de la croissance et de « l’effet rebond ». (8)

Il est indispensable que nos responsables politiques s’emparent de la question numérique. Et les pistes pour réduire son empreinte écologique sont nombreuses. Premièrement, prendre conscience et oser porter une voix lucide sur ces enjeux même si ce discours contredit le discours dominant. Ensuite, prendre des mesures fortes ciblant en priorité les impacts les plus forts du numérique. En ce sens, prolonger la durée de vie des objets électroniques et taxer leurs externalités négatives est fondamental, car l’étape de la fabrication/extraction est celle qui pèse le plus lourd écologiquement. Sensibiliser, améliorer le réemploi et la réparation également. Les propositions ne manquent pas ! La Feuille de route sur l’environnement et le numérique du Conseil national du numérique français liste 50 mesures dont nos élues et élus pourraient s’inspirer. Le Sénat français a d’ailleurs adopté le 12 janvier 2021 une proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique. L’Allemagne a de son côté publié en mars 2020 son agenda pour un numérique écologique. Et la Belgique ? Il est urgent d’agir.

