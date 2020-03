Une opinion de Jean-Sébastien Philippart, philosophe.

La naissance conjointe de la philosophie et de la démocratie, à Athènes, devrait nous conduire à repenser en permanence une sorte de démocratie philosophique ou de philosophie démocratique. L’exercice — loin d’être sage — se soutient d’anarchie, susceptible de bousculer les ordres qui enserrent le désir de justice.

En cette période de confinement, les méditations en chambre fleurissent. Ce serait, pense-t-on, l’occasion d’un retour à l’essentiel, l’occasion de se montrer davantage "philosophe". Mais ce serait déjà là, dans le confort méditatif, oublier celles et ceux que la nécessité du confinement condamne à l’errance, faute d’abri, de chez-soi. Une errance exposant ces personnes un peu plus à la déchéance physique et psychique. Les réflexions qui suivent n’échappent donc pas à quelque patine bourgeoise.

La naissance de la philosophie et de la démocratie

Pour le dire abruptement, la philosophie est née — et renaît — de ce que le sol des évidences vacille sous nos pieds. Tout à coup, ce qui semblait aller de soi surgit dans une inquiétante étrangeté. Le penseur qui, par la réflexion, revient sur ses pas, découvre que le chemin spontanément emprunté n’était pas forcément le meilleur.

Ce n’est donc pas un hasard si la naissance de la philosophie fait corps, à Athènes, avec l’émergence de l’espace démocratique. Un espace public soumis à l’instabilité des lois censées le gouverner, puisqu’aux yeux du citoyen, lesdites lois apparaissent désormais dans la nudité de leur caractère conventionnel, dans la possibilité permanente de leur remise en question.

Le déclin de la démocratie et de la philosophie

Mais sous le joug de l’empire macédonien (à partir de la fin du IVe siècle ACN), la déliquescence de la Cité-État pousse le penseur à se replier dans une citoyenneté abstraite : il se proclame "citoyen du monde".

Le stoïcisme et l’épicurisme sont, de la sorte, emblématiques de la dégénérescence de l’institution philosophique en sagesses. Par des voies différentes, ces deux écoles "philosophiques" invitent l’homme à se conformer à l’ordre cosmique des choses. L’épicurisme par une pratique raisonnable des plaisirs, le stoïcisme par la maîtrise des passions. D’où un étrange paradoxe : ces écoles de la sagesse — c’est-à-dire de la pratique vertueuse à travers la mesure —, ne recherchent rien d’autre qu’à diviniser l’homme, en désirant l’ajuster à sa prétendue condition cosmique, règne de la divine plénitude. La mesure, donc, au service de la démesure. L’ascétisme des privilégiés comme parure de leur orgueil.

Il n’y aurait pas besoin de forcer le trait pour montrer comment les recettes "philosophiques" qui, dans nos librairies, courtisent le très vendeur rayon "développement personnel", constituent les avatars de l’époque hellénistique, reprise en main par des VRP très médiatiques. Mais, nous allons le voir, la fortune de l’épicurisme et du stoïcisme dépasse le seul cadre d’une pseudo-psychologie.

Le va-et-vient entre retraite et agitation

Pascal, mieux que d’autres, a su mettre le doigt sur le caractère désespéré et désespérant de notre existence, renvoyant le désir d’équilibre à sa vanité. "Ainsi s’écoule toute la vie ; on cherche du repos en combattant quelques obstacles et si on les a surmontés le repos devient insupportable par l’ennui qu’il engendre." (Cf. Blaise PASCAL, Pensées, Le Seuil, 1962, Fragment 136). Nous nous fatiguons à courir après des choses dont la possession nous ennuie. Notre agitation compulsive tente vainement de conjurer la sourde angoisse de notre existence.

Si nous laissons de côté la foi, qui n’est pas donnée à tout le monde et demeure une source de tourment pour Pascal lui-même, l’angoisse révèle quelque chose d’insupportable pour beaucoup : le fond des choses est vide, muet, sans appui. Le retour à l’essentiel, c’est la découverte d’un fond sans fondement, la vérité de l’anarchie.

Le va-et-vient entre proximité et justice

Faute de "chemin intérieur", le vertueux se tournera peut-être vers la "sagesse" de la fraternité. Le confinement nous ferait redécouvrir le sens de la solidarité. Pourtant, là encore, avec la meilleure volonté, rien ne nous met à l’abri de la désillusion.

Car le sentiment de fraternité suppose d’être affecté par les autres, dans une certaine proximité. Si autrui est trop éloigné, il ne me touche pas. Mais, simultanément, le sage sent bien que la fraternité, en vertu du caractère débordant de sa générosité, ne peut se maintenir dans le cercle des proches. D’où la nécessité des institutions ou de l’aide sociale. Mais, à son tour, la nature abstraite des ministères à destination de tout un chacun, ne peut pas faire droit à la particularité de chacun. Entre l’exigence des situations et l’institution de la justice, le "sage" compromis a généralement le goût amer de la compromission.

Nous pourrions ajouter, avec Pascal toujours, que les nécessaires institutions ne souffrent pas que d’être impersonnelles. Si "la force sans la justice est tyrannique", "[la] justice sans la force est impuissante." (Ibid., Fragment 103.) S’ouvrent les abîmes d’une violence qui s’exercerait au nom de la justice.

Retournement : l’anarchie au service de la communauté

Cependant, le fond sans fond de l’existence peut alimenter le pire comme le meilleur. Les abîmes où plonge notre abattement, constituent aussi, à certaines occasions, les profondeurs d’où surgit l’inouï, c’est-à-dire la condition de toute créativité. Celle d’un acte surprenant — tel que s’interrompt le va-et-vient indécis entre méditation et participation. Acte surprenant, c’est-à-dire révolutionnaire. — Donnons un exemple.

Face au désastre, dû au confinement, qu’encourent les petits indépendants et les PME, nos autorités publiques ne devraient-elles pas envisager une annulation des dettes d’investissements ? Car après tout, les banques (privées) qui se saisissent de la dette comme d’un produit (échangeable sur des marchés dont on connaît la puissance de nuisance), n’exploitent-elles pas leurs débiteurs en hypothéquant leur activité ? Il y va de l’argent, non comme instrument de domination, marchandisable, aux mains d’institutions privées, mais comme expression d’une politique commune.

Voilà donc un acte, un coup de force, qui répondrait — de manière la mieux étendue possible (en veillant également à protéger les petits épargnants de ladite répudiation) — aux nécessités d’une catégorie parmi les plus vulnérables. Un acte fécond et solidaire par lequel l’institution publique se remettrait en question, se renouvellerait, en se déprenant d’institutions qui la coincent (les banques privées, en l’occurrence). Un acte politique en bonne intelligence avec la conscience philosophique. Un acte en écho à notre condition anarchique (à cet égard, il convient d’exhumer l’histoire révolutionnaire des annulations de dettes. Cf. Éric TOUSSAINT, "Briser le cercle vicieux des dettes illégitimes", in cadtm.org, Disponible sur : http://www.cadtm.org/Briser-le-cercle-vicieux-des).

Le retour des forces réactionnaires

À la faveur des "crises", la sagesse économiste fait rage. Dans sa version épicuriste ou stoïciste.

Pour l’épicurisme, le bonheur consistait à savourer le fait que, par la juste mesure des choses et la bonne volonté qui lui est associée, la souffrance ne pouvait jamais être supérieure aux bienfaits. Aussi, l’épicurisme des experts exige maintenant que nous ne résistions pas à l’ordre économique : l’investissement dans le travail constitue l’épanouissement de notre capital humain, où les sacrifices, si nous calculons bien, passent par pertes et profits. Pour le stoïcisme, l’absence de trouble provenait de la maîtrise des sentiments : il fallait apprendre à consentir au destin, à ce qui ne dépendait pas de nous. Aussi, le stoïcisme des experts exige maintenant que nous nous adaptions sans relâche à l’ordre de la divine compétitivité : there is no alternative.

Ainsi, au beau milieu d’imaginaires imprégnés par 35 ans de néolibéralisme, nous sentons que la proposition même d’une annulation de dette semble immédiatement inaudible. Le ronron des experts continue à fonctionner : "il faut se montrer responsable, rassurer les marchés, assurer la stabilité et prendre des mesures de renégociation des créances et d’allègement fiscal". Se délester des cotisations sociales, par exemple, affiche ouvertement, c’est-à-dire de manière parfaitement obscène, le degré atteint d’insensibilité néolibérale à la solidarité (qu’elles garantissent).

La contre-sagesse philosophique aurait donc, ici, fort à faire, face aux réponses toutes faites que constitue le manque d’esprit des penchants réactionnaires. Cette mauvaise tragédie de l’époque où la vitalité démocratique, quand elle cherche à percer, se voit accusée de "populisme", par ces gens "mesurés" qui se parent du mot vertueux de "sacrifice".

Précisons, enfin, que les forces réactionnaires peuvent redoubler en s’alimentant, à leur façon, des profondeurs. C’est alors un déchaînement barbare. Sécuritaire en l’occurrence.