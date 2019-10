Une opinion de Pierre Pestieau, publiée sur le blog "The Bing Bang Blog".

Plus que jamais, nous avons un comportement à la Mr Jekill et Dr Hyde. Le jour, nous sommes soucieux du respect des droits de l’homme au Bengladesh et en Chine, ou des conditions de travail des employés de Ryan Air et autres compagnies low cost. La nuit, nous portons des vêtements fabriqués dans des ateliers de misère, les tristes sweatshops, ou nous voyageons à des prix qui défient l’imagination.

Mais là où ce comportement schizophrénique est sans doute le plus choquant, c’est dans le domaine des plateformes numériques. Nous nous réjouissons des avantages en termes de prix et de flexibilité des services d’Amazon, Airbnb, Uber ou Deliveroo et tout à la fois nous déplorons la manière dont le personnel de ces différentes plateformes sont traités et des conséquences que cela peut avoir pour la viabilité de notre modèle social (1).

La protection sociale des personnes travaillant dans les plateformes en ligne fait problème. Ces chauffeurs, coursiers, nettoyeurs, concepteurs, traducteurs, techniciens et autres sont souvent engagés comme indépendants et leurs conditions d’emploi sont difficilement conciliables avec la relation de travail traditionnelle. Ces conditions incluent l'utilisation de leurs propres matériels (comme la voiture du conducteur), la flexibilité en matière d'horaire de travail (connexion au travail via une application pour smartphone), la courte durée de la relation de travail et son caractère multilatéral. Les travailleurs des plateformes ne bénéficient pas des diverses protections sociales qui, dans la plupart des pays, sont liées à un contrat de travail.

Le "bel" exemple de Deliveroo

Deliveroo est sans doute le plus bel exemple de ce mauvais traitement des travailleurs toléré par les pouvoirs publics et une grande partie de l’opinion. Depuis quelque temps, dans plusieurs pays, ces travailleurs ont manifesté en veillant à se voiler la face pour eviter des représailles. La réforme de la structure tarifaire de la plateforme a été le déclencheur de ce mouvement. Prenons le cas français. Si, auparavant, ces travailleurs étaient rémunérés à 7,50 euros de l’heure, avec un bonus de deux à quatre euros par course, la méthode a changé. Ils sont désormais payés à la course. Dans le nouveau système, une livraison rapporte 5,75 euros pour les coursiers parisiens et 5 euros ailleurs en France, sans aucune compensation pour l’attente. Cela représenterait une baisse de revenu de 25 à 30%.

Ajoutons à cela que les cyclistes de Deliveroo ne peuvent pas livrer pour une autre plateforme. Il y aussi les conditions de travail. Pas d’assurance en cas d’accident. Le matériel est à leur charge des livreurs, achat et entretien. Ajoutons à cela, si c’est nécessaire, la précarité dans laquelle vivent ces travailleurs qui sont du coup corvéables à merci. C’est cela le progrès.

