"Nous avons tous un poète et un manager en nous. Comment faire pour que l’un ne tue pas l’autre?" Opinions Anne Lebessi

© Shutterstock

Quelqu’un qui est né avant 1989 a besoin de réviser ses catégories de pensée car le monde a radicalement changé depuis. Or, nous avons souvent tendance à l’oublier. Alexandre Lacroix, le directeur de "Philosophie Magazine" nous montre comment le rendre plus idéal et comment y tracer notre route personnelle dans un ouvrage passionnant.