Cet été, chaque semaine, nous dressons une série de portraits de personnalités qui se distinguent dans le domaine dans lequel elles sont engagées. Découvrez Olivia Venet, avocate et présidente de la Ligue des droits humains.

Dans la cage d’escalier du cabinet d’avocats Vergauwen dans lequel elle est associée, un grand cadre accueille les visiteurs. On peut y lire ceci. "How to work better ? Do one thing at a time, know the problem, learn to listen, learn to ask questions, distinguish sense from no sense, accept change as inevitable, admit mistakes, say it simple, be calm, smile." Ces commandements résument la personnalité, le caractère, la manière d’être et de travailler d’Olivia Venet, qui a été reconduite, au début de l’été, à la présidence de la Ligue des droits humains.