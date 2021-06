"Je vois autour de moi des jeunes parents perdus. Depuis le début de l’humanité, on élève des enfants pourtant ! Pour revenir à Dolto, je pense qu’il faut arrêter de scruter nos enfants. On les regarde sous tous les angles, car il y a cet idéal de perfection, on pense aussi qu’on les traumatise en faisant ceci ou cela. En fait, on les fragilise : ils ont toujours le sentiment de mal faire", avertit la psychanalyste Sophie Braun.