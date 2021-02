"Je crois que la montée de l’insignifiance du discours médiatique et politique vient du fait que nous ne croyons plus à l’avenir. Nous ne sommes plus convaincus que demain est une promesse, qu’il y a un projet commun à construire, que nos enfants vivront mieux que nous." Reporter de guerre tout au long de sa carrière, Jean-Claude Guillebaud livre son regard, sévère mais optimiste sur le monde. Il est notre invité "Franc-tireur".