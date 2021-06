Une chronique de Francis Van de Woestyne.

"Ils parlent beaucoup ces Belges, ils vont vite rentrer chez eux manger des frites”. “Ils ont un énorme boulard en général, les Belges.”

Il y a quelques jours, les consultants s’en sont donné à cœur joie sur le plateau de télévision de la chaîne de L’Équipe, quotidien sportif français. Ils réagissaient au propos de Thomas Meunier, l’élégant latéral belge, qui avait lancé, à l’issue de la victoire des Diables contre la Russie : “On est quand même numéro 1 mondial donc il faut une belle armada pour nous vaincre”. Au classement de la Fifa, la Belgique est en effet première. Mais les Français, faut-il le rappeler, ont gagné la dernière coupe du monde.

En ces temps de compétition sportive internationale, les esprits s’échauffent facilement. Il est étonnant de voir l’impact de ces déclarations de part et d’autre de la frontière, y compris chez des personnes paisibles et totalement insensibles aux exploits de nos footballeurs. La sortie progressive du confinement, la chaleur, voire l’alcool, peuvent-ils expliquer pourquoi des sentiments anti-Belges d’un côté, anti-Français de l’autre, se sont développés en quelques heures sur la base d’une déclaration musclée de Thomas Meunier et d’une réplique d’une bêtise abyssale de l’autre ? On savait les Français chauvins. Les Belges le seraient-ils aussi ? Pourtant, il faut toujours se méfier de l’arrogance qui, souvent, dit le proverbe, précède la ruine, tandis que l’orgueil précède la chute.

Notons qu’après la très belle victoire des Bleus contre l’Allemagne, le même journal L’Équipe, a fait plus fort encore, si l’on ose dise en barrant sa “Une” d’un seul titre “Comme en 18”. C’était de l’humour, paraît-il. Lamentable.

Il serait déplacé, toutefois de considérer que tous les Français, du haut de leur grandeur, sont nécessairement arrogants à l’égard de leur petit voisin. À quelques exceptions près, les Français installés en Belgique goûtent, souvent plus que nous, cet art de vivre belge, cette dérision, cette manière de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux.

Pour beaucoup de Français, notre pays est une petite France, en mieux, sans les embouteillages, mais avec – en dehors de la période Covid bien sûr – une intense vie culturelle, de bons restaurants, de bonnes caves, des paysages variés.

Et quand les Belges vont en France – en dehors de cette habitude horripilante qu’ont les automobilistes français à occuper la bande centrale de l’autoroute ou à mettre leur clignoteur quand vous vous hasardez à les dépasser – ils apprécient, plus que les Français peut-être, les petites places de village ombragées, les marchés, les sommets enneigés, les rivages infinis.

Tout pays a ses richesses et ses faiblesses. Ses prouesses et ses bassesses. La France a toutes les raisons d’être fière de ce qu’elle a été, de ce qu’elle est. Mais, comme toutes les grandes nations (les Hollandais sont pareils avec les Flamands), ses citoyens – pas tous bien sûr – ont parfois développé un insupportable esprit de supériorité, dont il vaut mieux rire. À nos amis et voisins, il faut parfois rappeler que Brel, Hergé, Stromae, Angèle, Poelvoorde, Adamo, Magritte, Maurane, Christine Ockrent, le grammairien Maurice Grevisse et tant d’autres célébrités sont bien Belges. Ignorance et arrogance ne riment pas seulement, ils vont souvent de pair, disait Jacques Sternberg (romancier né à Anvers mort à Paris). Les esprits évoluent. Depuis quelques années, la France fait la place belle aux artistes belges. Sur les ondes de France Inter, les stars de l’après-midi se nomment Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek.

Sans doute faudrait-il que les deux humeurs, française et belge, se marient. Car à l’arrogance française, nous n’opposons parfois qu’une timidité voire un repli typiquement belge. Comme si nous n’avions rien à opposer, comme s’il était déplacé d’être fier d’être Belge. Ce manque de patriotisme, notamment économique, a permis que des fleurons belges passent, sans réaction, sous pavillon étranger. Pourtant, la Belgique, même compliquée, a un énorme potentiel. Puisse-t-elle y croire.

Mais bon. On ne nous changera pas. Et c’est sans doute bien comme cela. Et si les Diables rouges devaient se retrouver opposés aux Français, conseillons à Martinez, notre entraîneur, d’appliquer la stratégie de Sun Tzu, général chinois (544-496 av. Jésus Christ) : “Il faut feindre la faiblesse, afin que l’ennemi se perde dans l’arrogance”