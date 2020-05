Une opinion de François Beyens, François Tricot, Senforien Meaux et Jean-Louis Hanff, jeunes CDH de Bruxelles.

Nous le voyons et le vivons au quotidien : la crise de la Covid-19 frappe socialement et financièrement des millions de nos concitoyens. En tant que jeune bruxellois, nous sommes interpellés en constatant les nouvelles formes de précarité au sein de la génération des 18-25 ans. Ces derniers représentent plus de 15% de la population bruxelloise qui est en première ligne de l’urgence sociale. Cette jeunesse plurielle qui étudie, travaille ou cherche de l’emploi est une des grands oubliés des débats actuels. Comment faire pour payer son loyer et sa nourriture quand l’entreprise qui devait vous offrir votre premier job a dû fermer ? Comment terminer son stage et son mémoire dans les meilleurs conditions alors que vous n’avez plus de revenus pour remplir votre frigo ?

Pour nous, jeunes humanistes, personne ne doit être laissé de côté. Plus que jamais, nous sommes face à un défi important prouvant que la solidarité ne doit pas être qu’un slogan. Des réalisations concrètes doivent être mises en place pour permettre à l’avenir de notre société de vivre décemment.

Pour un plan plus ambitieux et plus global

Afin de pallier cette injustice de fait, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a par exemple décidé de renforcer les subsides sociaux accordés aux étudiants francophones en proposant une aide de 2 285 000€. Nous devons éviter une sur-bureaucratisation des conditions d’octroi qui demeurent complexes et arbitraires. Qui y a droit? Quels sont les critères d’obtention? Un plan spécifique a-t-il été envisagé pour Bruxelles? Voilà tant de questions qui demeurent sans réponses à ce stade. L’urgence sociale est là pour les étudiants, travailleurs, chercheurs d’emplois et NEET ( terme qui désigne chez les staticiens quelqu’un qui n’est ni étudiant, ni employé, ni stagiaire se retrouvant dans une zone floue entre le monde de l’école et du travail) appartenant à cette catégorie d’âge qu’ils soient francophones ou néerlandophones.

En cette période d’incertitudes, il est indéniable de voir que le chômage est conséquent chez les 18-25 ans et renforce un sentiment, souvent infondé, de ne pas oeuvrer à une plus value sociétale. Il est primordial de ne pas oublier cette catégorie importante de la population qui représente environ 15% des bruxellois. Pour nous humanistes, nous ne pouvons penser à l’après sans agir dès maintenant aux conséquences futures de ce que certains annoncent être une crise sociale. En tant que Bruxellois, plus que jamais, il est temps de mettre en place un plan plus ambitieux et plus global que ce qui a été décidé en englobant tous les jeunes et en ne tenant pas compte de leur appartenance linguistique ni de leur condition sociale.

Une allocation universelle spécifique et limitée dans le temps

Face à l’urgence, il est temps d’agir ! Levons les tabous: il est temps d’envisager une allocation universelle spécifique et limitée dans le temps. Nous proposons à cet égard d’octroyer sans conditions à tous les jeunes de la Région bruxelloise âgées entre 18 et 25 ans un revenu financier de 250 euros par mois sous forme de chèque (nous partons du principe que la catégorie d’âge choisie est relative à l’âge médian du premier emploi chez les jeunes. Les premiers contrats de travail signés se situent aux alentours de 26 ans). Étant bien entendu conscient que les jeunes sortent plus tardivement des études qu’auparavant, sous des conditions bien spécifiques, certains jeunes dépassant l’âge médian de 25 ans pourraient également bénéficier de cette allocation. Celle-ci couvrira la période de mi-mars- début du confinement- à septembre- retour potentiel à la normale- avec une prolongation éventuelle si la situation ne devait pas évoluer favorablement.

Ces chèques seraient utilisés dans trois secteurs d’activités: les commerces reconnus d’économie circulaire et locaux, la Culture et l’enseignement et enfin, le logement, pouvant aider à payer partiellement les loyers. En fonction du secteur d’activité, moyennant un accord préalable entre les différentes entités, ce chèque “solidaire” serait financé par la Région de Bruxelles-Capitale, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Vlaamse Gemeenschapscommissie et le Fédéral.

D’autre pays européen sont avant-gardistes dans ce domaine. A titre exemple, pour répondre à la crise de la Covid-19 le gouvernement français a annoncé verser une aide de 200 euros à plus de 800 000 jeunes précaires et aux revenus modestes avant cet été. En Espagne le gouvernement a voté pour la mise en place progressive d’un "revenu minimum vital" pour toutes les familles dont les revenus étaient inférieurs à 450 euros, sans aucune autre justification ce qui va automatiquement bénéficier aux jeunes espagnols. Bruxelles, capitale de l’Europe, doit se montrer à la hauteur de son statut.

Une proposition ambitieuse

Concrètement cette proposition entraînera de nombreux effets positifs comme celui d’aider les jeunes à s’en sortir financièrement, tout en les stimulant à des actions concrètes, en les responsabilisant face aux enjeux du nouveau millénaire et d’aider l’économie régionale qui en a vraiment besoin. Cette proposition se veut naturellement ambitieuse mais nous sommes optimistes sur son bien-fondé.

En tant que mouvement de jeunesse, nous devons allier idéalisme et pragmatisme, et ce à dessein de proposer un projet de société pour le monde post Covid-19. Nous devons renforcer notre capacité à rendre le monde plus solidaire et responsable en faisant de l’éducation à la citoyenneté sous toutes ses formes, en proposant des alternatives viables, et en étant le relais de la jeunesse. En temps voulu, nous nous interrogerons sur l’opportunité de la mise en place d’un revenu de base individuel, universel et libre d’obligation en tenant compte des différentes propositions de tous les citoyens, des corps intermédiaires et du monde politique.

Aider la jeunesse, c’est construire l’avenir. Plus que jamais, l’Humain doit être au coeur de la société basée sur la solidarité et sur l’égalité en ne laissant personne sur le côté. Comme le dit Aldo Léopold dans Almanach d'un comté des sables : “Ce dont la jeunesse a besoin, c'est qu'on lui dise qu'il y a un bateau en construction dans sa propre cale sèche mentale, et que ce bateau est destiné à prendre la mer”.

Alors hissons haut les voiles !