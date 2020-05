Une opinion de Pascal Arimont, membre du Parlement Européen.





Les décisions prises par le Conseil national de sécurité pour limiter la propagation du Covid-19 sont loin d’être faciles. Jamais la classe politique de notre génération n’a été confrontée à pareille situation. Il est dès lors également difficile de séparer le bon grain de l’ivraie : chaque mesure est sujette à de nombreuses options et variantes qui satisferont les uns et mécontenteront les autres.

Ce qui m’a toutefois fortement perturbé lors des conférences de presse du 24 avril et du 6 mai derniers est le fait que le Conseil national de sécurité n’a nullement mentionné la situation à nos frontières nationales.

La Belgique est le pays des institutions européennes. Nous sommes l’un des États fondateurs de l’Union européenne (UE) et les avantages pour la Belgique d’être membre de cette Union sont énormes sur de multiples plans. Grâce à cette évolution, nous avons pu effacer les frontières physiques qui nous lient à la France, à l’Allemagne, aux Pays-Bas et au Grand-Duché du Luxembourg. Un citoyen belge sur trois vit à moins de 50 kilomètres d’une frontière nationale. Nous sommes donc tous un peu "frontaliers". Ces régions frontalières sont heureusement devenues des régions eurégionales avec un mode de vie commun sans ressentiments nationalistes. Quel bonheur et quelle réalisation historique !

Coordonner nos stratégies nationales

Il y a six semaines, beaucoup de pays membres de l’UE - parmi eux la Belgique - ont décidé de mettre en place des contrôles stricts le long des frontières. Ce qui, au départ, semblait proportionné aux yeux des États membres pour des raisons sanitaires et de différences dans la mise en œuvre des mesures de protection dans les pays voisins, n’est aujourd’hui plus donné, puisque tous les pays voisins ont élaboré et mis en œuvre des mécanismes similaires en matière de protection de la santé. Ils ont par ailleurs eux aussi entamé leurs stratégies de déconfinement.

À cet égard, j’estime que la Belgique devrait renforcer la concertation et la coopération avec nos pays voisins afin de mieux coordonner nos stratégies de déconfinement pour finalement ouvrir nos frontières.

Comment expliquer, par exemple, qu’il sera permis à nos citoyens d’accueillir quatre personnes à partir du 10 mai prochain, mais que ceci ne sera pas possible pour les membres de familles qui vivent à quelques kilomètres au-delà de nos frontières ?

Est-ce bien légal ?

Par ailleurs, le gouvernement se doit de répondre aux questions concernant la légalité des mesures aux frontières : nous avons souscrit, en tant qu’État membre de l’Union européenne, à des principes juridiques clairs selon lesquels les contrôles temporaires et les restrictions d’entrée aux frontières intérieures doivent être justifiés, appropriés et proportionnés. Est-ce bien le cas ? En outre, il est essentiel de limiter la durée des contrôles aux frontières au minimum nécessaire. Sont-ils encore justifiés ? Ainsi, les critères objectifs en vertu desquels les mesures sont ou devraient être maintenues aux frontières doivent être démontrés de manière transparente.

La stratégie de déconfinement annoncée par le Conseil national de sécurité vise à donner une perspective aux citoyens belges. Les nombreux frontaliers belges et résidents des régions frontalières ont eux aussi besoin d’une perspective. Pour les frontaliers, le franchissement d’une frontière n’est pas une situation exceptionnelle, mais leur vie quotidienne - professionnelle, récréative mais surtout familiale. Ce qui sera permis à l’intérieur de la Belgique, devra aussi l’être au-delà des frontières. L’Europe a sauvé la génération de mes parents. C’est à notre génération de sauver l’Europe d’aujourd’hui.