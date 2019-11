Opinions Pascale Seys : "La poésie est le langage le plus approprié pour décrire le tragique du monde" Bosco d'Otreppe

Pascale Seys est docteure en philosophie. Enseignante, elle produit et anime des émissions, aujourd’hui sur Musiq3. Auteure de nombreux ouvrages, elle vient de publier Si tu vois tout en gris, déplace l’éléphant. Elle y déploie ce qui fait une de ses forces, mettre en résonance l’actualité et la culture. Car Pascale Seys habite deux mondes, dit d’elle Pascal Chabot : le monde de la culture qui est le terrain de la pensée, et le monde d’aujourd’hui, celui de l’incertitude et de la perplexité sur lequel la poussière n’est pas encore retombée. Pour les Midis de la poésie , Pascale Seys s’est penchée sur la poésie. Avec le regard auquel elle nous engage, la poésie est le mode d’emploi qui nous permet d’habiter le monde, qui ouvre des portes sans en fermer aucune, qui réveille en nous d’autres possibles, argumente la philosophe. Il en ressort un beau manifeste sur lequel porte cet entretien.