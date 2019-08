A-t-elle choisi de consacrer sa vie aux plus démunis parce qu’elle est née dans une famille "besogneuse" comme elle la décrit elle-même ? Peut-être. En tout cas, son combat aux côtés et en faveur des pauvres ne s’est jamais arrêté. Elle se bat pour que la pauvreté recule. Pour les gens, d’abord, mais aussi pour que la société soit plus digne. Et parce qu’il y a aussi un intérêt économique à sortir les gens de la pauvreté. Aujourd’hui, la pauvreté est "un secteur" : quelle horreur. Non, dit-elle, c’est une conséquence, pas un secteur. L’ambition politique ne devrait pas être de gérer la pauvreté mais de l’éradiquer. Car la pauvreté, c’est une perte de dignité, de créativité pour la personne mais aussi pour l’ensemble de la société. Que faire ? Sa recette, qui ne séduira pas tout le monde, est quasi collectiviste : il faut, dit-elle, créer une grande quantité d’emplois publics... Elle est comme ça, Christine Mahy : sincère et cash. Retour sur un parcours.