Essayiste et romancier, Philippe Vilain (1969) est docteur en lettres modernes de l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. Il est l’auteur d’une dizaine de romans publiés chez Gallimard et chez Grasset, parmi lesquels Paris l’après-midi, Confession d’un timide, Pas son genre (adapté au cinéma en 2014 par Lucas Belvaux), Une idée de l’enfer et Un matin d’hiver. Il est également l’auteur de plusieurs essais, dont deux consacrés à Marguerite Duras. Il dirige actuellement la collection “Narratori francesi contemporanei” de l’éditeur Gremese, à Rome.

Son récent essai, La Passion d’Orphée, propose une pénétrante réflexion sur la littérature contemporaine. Devenue à ses yeux formatée pour plaire au plus grand nombre, elle a renoncé à toute vocation esthétique, devenant une coquille vide déclinée à l’envi. Face à ce constat argumenté et dressé sans concessions, Philippe Vilain plaide pour une juste catégorisation de ce qui est publié, qui ne pourra que mettre en valeur ceux dont le travail s’attache encore (car il y en a !) à défendre l’exigence et les enjeux poétiques de la littérature. Dans un contexte d’hypermarchandisation, ses mots résonnent comme un cri d’alerte.