Une opinion de Derrick Gosselin et Bruno Tindemans, affiliés aux universités d’Oxford et Gand, auteurs de Traceurs d'avenir et Futures Thinking.

Depuis de nombreuses années, dans ses rapports sur l’évaluation des risques mondiaux, le Forum Économique Mondial (F.E.M.) prédit qu’une pandémie est l’un des risques les plus importants qui menacent notre société mondiale.En théorie stratégique un tel événement est libellé comme "plausible" et est associé à des conséquences drastiques. A l’instar de la crise financière de 2008 beaucoup commencent à définir la crise de la Covid-19 comme un "cygne noir", nom introduit par le mathématicien et écrivain libanais Nassim Taleb dans un livre publié en 2007. Malheureusement la Covid-19 n’est pas un cygne noir, il n’est ni rare, ni imprévisible. Non ! La Covid-19 est plutôt un "rhinocéros gris” : on le voit venir de très loin, on sait qu'il causera de gros dégâts et pourtant on ne fait rien car on garde l’espoir que la "bête" soudainement changera de direction et que rien ne se passera.Pourquoi les dirigeants prennent-ils si peu en compte les avertissements d’instituts mondialement reconnus comme le FEM ?La réponse est simple : avant le déchaînement de la pandémie, on n’écoute pas, pendant la crise on a plus le temps et après la crise on considère comme inutile de réfléchir à des problèmes devenus moins urgents. Le constat est similaire pour les crises qui ont précédé et suivi le choc financier de 2008.Ainsi, nous craignons qu’en cas d’une nouvelle crise grave, qu’elle soit informatique, climatique, terroriste ou même un conflit armé, les dirigeants belges, à chaque fois, réagiront de la même manière, à savoir d’une façon parfaitement désemparée.La question est particulièrement fondamentale, en matière de gouvernance, pour les pays avec une position géostratégique importante, mais des ressources limitées, et dont la prospérité dépend fortement de leur capacité à anticiper un contexte qu’ils ne contrôlent pas - nous les qualifierons de "Pays Pivots" -. Nous pensons, par exemple, à la Serbie, à la Jordanie, au Luxembourg, au Rwanda, à Singapore, à la Finlande et, bien entendu, à la Belgique, pour n’en citer que quelques-uns.Il est frappant de constater qu’en dehors de la Belgique, l’ensemble des pays mentionnés ont des projets ou des initiatives visant à installer un débat prospectif.L’un des seuls leviers stratégiques qui permettent de maintenir, à terme, la prospérité d’un pays et à fortiori pour ces "Pays Pivots" est d’installer la capacité structurelle qui leur permettra de se doter d’une réflexion prospective à long terme.Cela peut et doit se faire par la création d’une institution qui permette d’anticiper, en utilisant la méthode scientifique de la prospective, "les avenirs plausibles" afin de mesurer les effets sur la gestion d’un pays et faciliter ainsi la préparation d’actions pour réduire le moment venu l’impact des crises comme cette pandémie devant laquelle le monde est confronté aujourd’hui.La création d’une telle institution que nous pourrions intituler "Institut du Futur" devrait être au cœur de toute politique d’un pays et la préoccupation de tout homme d’état. Cela vaut d’autant plus pour ces "pays pivots" qui dépendent si fortement de leur capacité à anticiper des changements dans leurs environnements.Pour mettre en pratique cette idée - que nous devrions sans doute mettre en œuvre dès aujourd'hui - il suffirait de voter une loi, ou même d’inscrire une disposition particulière dans la Constitution, afin que soit établi un organisme qui ait pour but de réfléchir sur l’avenir.La réflexion sur l’avenir est tellement primordiale pour maintenir la prospérité d’une Société que cela devrait devenir une obligation fondamentale de bonne gouvernance.Si elle était inscrite dans la Constitution, seule une majorité des deux tiers pourrait changer la disposition. Initialement, les expériences conduites aux Pays-Bas dans les années 80 ont montré que l’exécutif n’apprécie que très peu les recommandations émanant d’institutions réfléchissant au long terme et libres de tout agenda politique. Il faut donc munir l’Etat d’une conscience forte et d’un sens de la responsabilité accru, et faire en sorte que nos gouvernements et institutions soient obligés de débattre sur l’avenir et de se préparer à des crises potentielles graves dépassant leurs horizons de réflexions habituels.Par ailleurs, la création d’un tel institut serait rentable car elle ne constitue qu’une infime fraction des coûts que nous dépensons aujourd’hui pour remédier aux effets d’une pandémie qui avait été annoncée depuis des années. En Belgique, l’hypothèse d’une pandémie a été annoncée la dernière fois par O.C.A.M. (Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace) en … 2018 et au niveau mondiale par le F.E.M. en 2016.Afin de doter la Nation d’une législation qui force nos institutions à réfléchir sur l’avenir, nous proposons de créer une loi que l’on pourrait intituler "La loi Cassandre".La "loi Cassandre" n’aurait pas seulement pour but de réfléchir et de se préparer à l’avenir, mais exigerait également des outils pratiques :a) Elle imposerait qu’un "débat stratégique" soit organisée deux fois par an par le Gouvernement conjointement avec le Conseil de l’Institut du Futur pour discuter des incertitudes qui à plus long terme peuvent affecter la politique dans cet environnement et dans ce monde VICAT (Volatile, Incertain, Complexe, Ambigu et Turbulent) dans lequel nous vivons et que nos gouvernements et institutions constitutionnelles ont la très grande responsabilité de diriger.b) Par ailleurs, l’Institut du Futur organiserait une fois par an "le grand débat sur l’avenir" avec le gouvernement, le parlement et avec la participation de la société civile.En conclusion, nous disons, qu’au sein de ce monde qui a profondément changé, qui évolue beaucoup plus vite et qui a engendré cet environnement "VICAT" nous disons que les méthodes actuelles de prévisions macroéconomiques ainsi que les institutions qui en sont responsables, sont devenues caduques, ou en tout cas inadaptées sans la méthodologie qu’apporterait l’Institut du futur.L’ampleur des crises et les défis dépassent aujourd’hui les gouvernements non préparés. A l’instar de ce qui se fait dans des pays éclairés, "Le grand débat sur l’avenir", soigneusement préparé par une institution compétente dans le domaine de la prospective, doit devenir pour la Belgique le moteur d’un changement nécessaire pour préserver son bien-être.Inversons donc la sanction imposée par Apollon à Cassandre, et donnons-nous l’outil essentiel qui fera que le destin de notre société sera moins dépendant de la volonté des dieux.

Titre de la rédaction. Titre original : "Plaidoirie en faveur d'une loi Cassandre"