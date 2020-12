Jean-Robert Pitte est secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales et politiques, président de la Société de géographie et fut président de l’Université Paris-Sorbonne. Cet intellectuel français est un des grands représentants de la “géographie culturelle”, courant qui considère que ce qui se passe à la surface de la Terre est aussi d’ordre intellectuel, spirituel et culturel. Ses nombreux livres ont notamment abordé la géographie du vin, de la gastronomie ou du paysage.

"La planète catholique", son dernier ouvrage, montre en ce sens combien le christianisme marque nos coutumes et notre appréhension du monde. Très érudit et évitant tout simplisme si on le lit attentivement, l’ouvrage est aussi celui d’un catholique engagé. Jean-Robert Pitte trouble d’ailleurs parfois sa méthodologie en témoignant de ses points de vue personnels. C’est un regret. Mais si cet ouvrage suscitera débats et discussions, il a le grand mérite de nous engager à redécouvrir ce qui nous a construits.

Notre journaliste Bosco d'Otreppe revient, dans le podcast ci-dessus, sur les grands sujets abordés par Jean-Robert Pitte, à travers notamment des extraits de l'interview du géographe.