La période estivale incite à la réflexion. Un bon livre peut nous inspirer. Dans Het gestolde land (Le pays figé) des historiens louvanistes comme Buyst Smeyers décrivent comment la Belgique stagne depuis 1918 pour cause d’improvisation, de léthargie et de report des décisions. Et ce, de façon systématique. Le traumatisme d’avoir été le champ de bataille pendant la Première Guerre mondiale (poor little Belgium) a eu comme résultat que depuis lors ni les gouvernants, ni les partenaires sociaux, ni la société civile n’ont eu le courage d’assumer d’importantes décisions, difficiles mais si nécessaires. Le résultat ? Après avoir été une nation européenne à la pointe du concert des nations, nous avons rétrogradé lentement mais sûrement au fil des décennies pour nous trouver dans le ventre mou du peloton européen. Et cependant, nous pouvons et devons beaucoup mieux faire. Ainsi en est-il de l’analyse historique.

Une procession d’Echternach fédérale

Malgré toute la rhétorique sur le changement à chaque élection, nous ne retenons pas les leçons de l’histoire. Alors que la formation des gouvernements des entités fédérées est en bonne voie, celle du gouvernement fédéral doit encore commencer. Les plus grands partis tant flamand et francophone doivent tous les deux assumer leurs responsabilités. Un gouvernement fédéral doit présenter pour la mi-octobre un budget pour l’an prochain à la Commission européenne, rond-point Schumann. Une procession d’Echternach fédérale pourrait paraître amusante à certains si les signes avant-coureurs d’une grave crise économique ne pointaient à l’horizon. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis commence à peser, l’économie allemande se contracte et le Royaume-Uni menace de claquer la porte de l’Union européenne sans accord. On devine déjà les conséquences pour le budget fédéral. Le Comité de monitoring (des finances publiques) a déjà corrigé les chiffres vers un déficit significatif et croissant pour les années à venir. Déjà en juillet, le Comité d’étude sur le vieillissement a revu à la hausse la facture du vieillissement de notre population. Nous nous rapprochons dangereusement d’une "japonisation de l’économie" dans laquelle une population vieillissante, couplée à une croissance amorphe menace de nous prendre en tenaille.

Défiance vis-à-vis du politique

Des centaines de milliers de Belges ont exprimé en mai dernier leur mécontentement par leur vote de protestation. Les politologues de l’ULB, de la KUL, et de la VUB ont été unanimes pour constater que la confiance en la politique a chuté vertigineusement au cours des dernières années. "Les hommes politiques ont été occupés avec eux-mêmes et on a assisté à moult conflits internes. Il en a résulté un dépit et une rancœur profonde." Ce ras-le-bol s’est-il évanoui durant les vacances d’été ? Personnellement, je ne le crois pas. Ce qui va de toute façon perdurer, c’est une forme d’apathie et un fossé de plus en plus profond.

Un "capital civil" bas

Mais comment pouvons-nous veiller aux changements nécessaires dans ce pays ?

À en croire le professeur Wim Moesen, une autorité de la KUL dans le domaine des finances de l’État, il est difficile d’extirper ce pays des sables mouvants de l’immobilisme. Il nous manque "le capital civil". Le capital civil d’un pays est construit sur les fondements d’une classe politique qui a le courage de prendre des décisions difficiles, d’une administration compétente et loyale ainsi que d’une population qui respecte les règles, les lois et fait preuve de civisme pour accepter des efforts et contraintes. Wim Moesen calcule ce "capital civil" sur base de paramètres bien précis. Il constate que les pays ayant un capital civil bas sont ceux avec une forte dette de l’État. Dans une étude datée de 2015, la Belgique se situait à la 15e place sur 21 des pays industriels dits matures. Aussi bien les gouvernants que les gouvernés se rejettent la responsabilité. Mais si les gouvernants ne montrent que peu de respect pour les institutions, les lois et la déontologie, que devons-nous attendre de la population ?

Dépasser les querelles

À cet égard, l’imbroglio belge dépasse largement les querelles actuelles dans la rue de la Loi. Il faut bien plus que la formation urgente d’un gouvernement assorti d’un parcours budgétaire crédible. L’électeur belge est en droit d’attendre une gouvernance cohérente et la confection d’un budget en équilibre à tous les niveaux, sans en arriver à de petites ou grandes guerres entre les différents niveaux de pouvoir. Le citoyen est en droit d’attendre un appareil d’État qui définisse les priorités et qui gère de façon performante les fonds publics. Il s’attend à des débats politiques bien au-dessus de la polarisation et de "la faute à l’autre".

Du courage et des réformes

C’est pourquoi je suis partisan d’inviter dès septembre à la commission Budget de la Chambre des experts et des hauts fonctionnaires de l’État pour demander leur avis sur les réformes nécessaires et la façon de remettre le budget de l’État sur les rails afin d’assurer le bien-être des prochaines générations. Le nouveau Parlement fédéral doit saisir sa chance dans l’attente de la formation d’un nouveau gouvernement fédéral. Il doit dès lors explorer toutes les pistes possibles et imaginables. N’ayons pas peur de la franchise de nos hauts fonctionnaires et d’experts indépendants. Un peu de courage, s’il vous plaît. Un exercice budgétaire sérieux nous attend. Il doit nous conduire à des réformes en profondeur.

Si la rue de la Loi n’arrive pas à donner le bon exemple dans la constitution d’un "capital civil", il ne faut pas s’attendre à ce que nos concitoyens nous donnent leur confiance pour faire en sorte que soient garanties notre prospérité et celle des générations futures.

Titre de la rédaction. Titre original : "La Belgique : un pays figé qui doit travailler son ‘capital civil’"