Une opinion d'Alexei Grinbaum, physicien et philosophe, chercheur au CEA, auteur des "Robots et le mal" (Desclée de Brouwer, 2019) (1).

Les machines ne connaissent pas le concept de vérité et la vitesse qui commande nos réactions sur les réseaux sociaux nous empêche d’y réfléchir vraiment. Pourquoi ne pas imposer un délai avant de pouvoir cliquer sur le pouce vers le haut ?

La récente publication du rapport du procureur Mueller sur l’"affaire russe" de Donald Trump marque une nouvelle étape dans la longue saga qui oppose les "fake news" à la vérité. Quelques jours plus tôt, la Russie adoptait une loi visant à punir les auteurs de publications sur les réseaux sociaux "d’emblée fausses" mais "déguisées en une information véridique". Il est peu probable que cette poursuite acharnée de la vérité procure la paix aux algorithmes en les revêtant d’une éthique nouvelle. Une solution beaucoup plus réaliste serait de ralentir la possibilité des utilisateurs de réagir au contenu qui s’affiche sur leurs écrans par un "like" ou de le partager.

Un système informatique apprend puis imite ce qu’il a appris en analysant les données : par exemple, un agent conversationnel étudie un grand volume de conversations humaines, puis calcule et optimise les réponses qu’il donne à l’utilisateur dans une langue naturelle. Inévitablement, la valeur de vérité des énoncés que produit et reproduit la machine ne peut être que de nature humaine. Le système lui-même, opère avec l’information sans lui accorder de signification, car elle est faite uniquement de corrélations mathématiques dépourvues de sémantique. Contrairement à la machine, notre cerveau n’est pas capable de fonctionner avec de l’information asémantique. Ludwig Wittgenstein entame même par là, dans le Cahier bleu, son questionnement sur la connaissance : la cause de son étonnement réside dans le besoin que nous ressentons de croire à l’existence des objets auxquels il est fait référence. Le cerveau cherche spontanément une signification et un pointeur, tandis qu’un système informatique s’en passe sans difficulté. Cette fonction d’imitation provoque des conflits éthiques dès lors qu’elle se passe de tout critère de vérité. Résoudre ces conflits en obligeant les machines à dire la vérité serait méconnaître la nature du fonctionnement des algorithmes. La vérité, la machine ne la connaît pas et ne la comprend pas.

Une autre solution existe, fondée sur une approche éthique différente. Le raisonnement qui sous-tend la majorité de nos décisions spontanées est non réflexif. Trop rapide, ce raisonnement exclut toute possibilité de retour analytique sur les règles qui le gouvernent, et il est sujet à toutes sortes de biais. Le problème éthique naît précisément de ce lien redoutable entre la célérité encouragée et l’absence de réflexion. Le philosophe allemand Hans Jonas, dont l’œuvre a inspiré le débat français et européen sur le principe de précaution, diagnostique ce problème en tant qu’il réside dans le décalage entre deux vitesses : la première est celle de notre action technologique sur le monde, de plus en plus puissante et rapide ; la seconde, celle de notre capacité d’en prévoir les conséquences. Ce problème de célérité, porté au niveau politique par les partisans et les adversaires de l’«accélérationnisme», se retrouve aussi dans les grands récits de l’humanité : par exemple, une interprétation rabbinique, peu connue mais remarquable, attribue la faute d’Adam à ce que celui-ci était trop pressé.

La source du mal peut être vue dans la réaction trop rapide, viscérale, de l’utilisateur humain, qui ne prend pas assez de temps pour réfléchir. Il faudrait donc l’y obliger, par une solution technique et algorithmique et non par un appel à sa conscience, un recours à des contrôleurs humains ou une loi. Cette solution technique consiste à introduire sur les réseaux sociaux un délai entre le moment de visionnage d’un contenu et la possibilité d’y réagir. Commençons par le délai d’une minute pour éviter toute rupture dans l’expérience actuelle des utilisateurs. Augmentons-le graduellement ; à terme, ce délai atteindra plusieurs minutes ou même une heure. Quelle que soit sa valeur numérique, il s’agit de trouver une durée qui permettra à l’utilisateur de s’interroger sur le bien-fondé de l’information en revenant sur sa première réaction spontanée. C’est la machine qui aura la charge d’étudier l’avènement de conflits en fonction de la durée sélectionnée et d’ajuster respectivement sa longueur. Un algorithme d’apprentissage automatique le fera avec plus d’efficacité et de précision que n’importe quelle instance réglementaire humaine.

Le poète anglo-américain W. H. Auden disait que les règles heureuses de la composition littéraire sont celles qui interdisent au lecteur de réagir au texte de manière automatique : "Que toutes les règles métriques qui interdisent les réponses automatiques soient bénies, elles nous obligent à avoir des doutes" Qu’il s’agisse des réseaux sociaux américains, russes ou chinois, cette leçon éthique et poétique s’y applique tout autant.

(1) : Ce texte a initialement été publié dans Libération.