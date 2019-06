Une opinion de Gaëtan Dumoulin, un des fondateurs de la liste "CitoyenS".





Faut-il le rappeler? L’ensemble des partis traditionnels, y compris Ecolo, ont souffert en mai 2019. PS, MR et cdH ont perdu de grosses plumes tandis qu’Ecolo, grappillant des voix volatiles et fragiles aux trois premiers, ne réussissait pas à se hisser au résultat escompté (ni à celui de 2009), résultat qui lui aurait permis de se trouver en meilleure posture pour monter dans les attelages régionaux et communautaire avec plus d’aisance.





Il y a peu, avant les élections, nous avions posé cette question provocante : les partis politiques sont-ils devenus des coquilles vides? Partant du constat du recul des partis traditionnels qui s’est concrétisé dans les urnes ensuite, nous en cherchions la cause. Principalement, c’est la dilution de la notion de vision d’état au profit du marché électoral et des offres politiques qui était épinglée.

Dans la population et la fameuse société civile dont ecolo souhaiterait se faire le porte-parole, il semblerait qu’il règne en effet un goût d’amertume, d’insatisfaction. Comme si, plus que jamais, le choix posé individuellement dans l’isoloir le 26 mai avait été un choix par défaut. Il manquerait donc à ce paysage politique morcelé une vision.

La crise de nos démocraties représentatives appelle effectivement un mouvement populaire, qui se soucie réellement de la population dans sa diversité et qui puisse s’adresser à elle avec la sincérité et, n’ayons pas peur de le dire, le charisme nécessaires à ce dialogue. Cette sincérité et ce charisme ne peuvent venir que d’une vision d’état qui réponde fondamentalement aux attentes de cette population. Cette vision doit, à notre sens, se construire sur trois piliers qui répondent aux trois enjeux de notre temps que sont l’avenir de notre terre, les inégalités sociales et les migrations.

Inclure les citoyens de diverses manières

Face à la mondialisation, à la révolution numérique, aux bouleversements environnementaux, à la raréfaction des ressources, à la crise démocratique, à la crise philosophique et spirituelle, le politique doit pouvoir construire une réponse complexe et intelligible, une réponse pragmatique et ambitieuse. Cette réponse, cela peut être cette vision populaire, écologique et solidaire qui s’appuierait sur une mobilisation multimodale (cercles de réflexion, forums numériques, sondages thématiques, actions concrètes, etc.) et territorialement ancrée.

Le citoyen, ses droits et ses devoirs, devrait être au cœur de cette réflexion.

Comment faire en sorte qu’il puisse mieux intervenir dans le travail parlementaire et démocratique au sens large, c’est-à-dire dans l’organisation de la “cité” dont il fait partie? Comment le protéger des effets pervers de la mondialisation et de la révolution numérique? Comment améliorer son comportement, par exemple, en matière d’alimentation ou en matière de mobilité de manière positive plutôt que de le contraindre dans un comportement difficile à adopter vu le contexte professionnel ou familial? Comment le faire participer à la création et à la redistribution de la richesse? Comment donner du sens à ce qu’il est pour lui-même et dans sa relation à l’autre?

Bref, comment réenchanter l’arène politique pour en faire une véritable agora d’enthousiasme et de créativité qui permette à chacun de trouver sa place et de s’émanciper individuellement tout en contribuant collectivement au bien commun? Utopique? Sans doute. Mais Oscar Wilde nous dirait que le progrès n’est que l’accomplissement des utopies.

On a beaucoup parlé de liberté et d’égalité dans le débat public. Il est temps, pour réussir ces transitions fondamentales pour l’avenir de notre société belge et européenne, de mettre la fraternité au centre du débat et de l’action politique.