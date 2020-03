Une opinion d'Edelhart Kempeneers, directeur médical chez Attentia.

Le dimanche 29 mars, nous retarderons à nouveau nos cadrans pour les mettre à l’heure d’été. Ce ne sera pas la dernière fois mais peut-être l’avant-dernière. L’année prochaine, l’Europe veut en effet trancher définitivement la question de la suppression du changement d’heure. Il n’est toutefois pas exclu que la procrastination politique s’installe, comme c’est le cas avec le Brexit, et que la décision soit reportée de quelques années. Quoi qu’il en soit, nous devons faire en sorte que le bon sens l’emporte sur les prises de position populistes. Voilà pourquoi nous devons opter pour l’heure d’hiver.

Reculer ou avancer l’heure d’une unité deux fois par an n’est pas sans conséquence pour l’individu. Le fait que nous devions mettre fin à ce changement d’heure est sans doute la seule chose sur laquelle tout le monde s’accorde désormais. Mais que choisit-on? L’heure d’été ou l’heure d’hiver? Les discussions en la matière sont dans l’impasse depuis déjà un certain temps.

Le Parlement européen désire que chaque Etat-membre commence par faire un choix. Ce qui signifie, en réalité, que chaque pays pourrait faire comme il l’entend et que l’Europe devienne ainsi une véritable cacophonie de fuseaux horaires. Prenons un cas extrême: si notre pays opte pour l’heure d’hiver mais que les Pays-Bas et la France choisissent l’heure d’été, un trajet de seulement quelques centaines de kilomètres nous ferait alors traverser trois fuseaux horaires…

Espérons donc, a minima, que nous prendrons cette décision au niveau européen. Sinon ce sera la folie. Les pays limitrophes sont encouragés à tous s’asseoir autour de la table, ce que la Belgique et les Pays-Bas ont déjà fait. Mais on peut se demander, compte tenu de la formation d’un gouvernement qui s’éternise, et la crise Corona, si on a réellement beaucoup progressé.

Ecouter le peuple ou les experts?

L’heure d’été nous fait immédiatement penser à ces agréables et longues soirées sur les terrasses. Le grand public est donc tenté de donner sa préférence à une petite heure de plus au soleil en fin de journée. De même, le lobbying bat à mon avis son plein dans le secteur horeca pour faire pencher la balance dans la direction de l’heure d’été. Mais examinons plutôt concrètement ce qu’une heure d’été permanente impliquerait. Lors des jours les plus courts de l’année, le soleil ne se lèverait qu’à 9 h 45. Bien après que la plupart d’entre nous soient arrivés à leur travail ou à l’école.

De même, le restant des mois les plus sombres, nous devrions chaque jour prendre la route dans l’obscurité. Bien que nous ne sachions évidemment pas comment les gens réagiraient à ce genre de chose, il semble logique de dire que les risques d’accident s’en trouvent accentués. En cas d’heure d’hiver permanente, le soleil se pointerait dès 4 h 30 du matin les jours les plus longs et ne se coucherait qu’aux environs de 21 h. L’impact sur l’attrait des terrasses semble donc ne devoir être que minime. L’été étant une période plus chaude, il nous arrive aussi de rester à l’extérieur plus longtemps, même quand il fait sombre. L’impact économique de l’heure d’été ou de l’heure d’hiver est donc quasi inexistant.

Qui, dès lors, doit prendre la décision? En fait, il nous faut à tout le moins donner la parole aux experts en santé. Et ils sont tout simplement unanimes: l’heure d’hiver est le seul choix pertinent pour notre biorythme. Pour bien dormir la nuit, nous devons être exposé à suffisamment de lumière du soleil pendant la journée. Le pic est maximal lorsque le soleil est au zenith et coïncide idéalement avec la mi-journée. Dans notre pays, nous nous approchons le plus de ce créneau avec l’heure d’hiver. En fait, nous devrions même reculer d’une petite heure supplémentaire pour correspondre parfaitement au midi astronomique.

Supprimons ce bazar

En Belgique, l’opinion publique penche aujourd’hui légèrement en faveur de l’heure d’hiver. On le doit sans doute à l’influence de certains experts. Dans la presse, Frank Deboosere apparaît par exemple comme un partisan reconnu de l’heure d’hiver permanente. Mais tout cela sent le ressassé. Ce débat revient en effet avec la régularité d’une horloge, en fait depuis 20 ou 30 ans, depuis que nous avons introduit l’heure d’été et l’heure d’hiver dans le courant des années 70. A l’époque, les pays européens se sont tous systématiquement rangés derrière le système.

Il fut à l’origine justifié par la crise pétrolière. L’heure d’été était alors une mesure d’économie d’énergie, sans plus. La population n’eut pas le droit à la parole dans la prise de décision - Facebook et consorts, évidemment, n’existaient pas encore. De même, les experts santé n’eurent pas leur mot à dire. L’heure d’été était une décision purement économique afin de faire en sorte que les entreprises puissent continuer à opérer en dépit de la pénurie d’énergie mais on s’aperçut rapidement que la mesure ne changeait guère de choses. Aujourd’hui, l’effet est tout particulièrement négligeable dans la mesure où nous devons laisser les lumières davantage allumées le matin, ce qui signifie un surplus de consommation.

D’autres expériences avec l’heure d’été ont été effectuées au cours de l’histoire mais la conclusion fut toujours la même: nous n’avons rien, ou peu de choses, à y gagner. Il convient donc de la supprimer. Une chose qui semble malheureusement être une tâche difficile pour les responsables politiques. On constate par ailleurs qu’en dépit de tous les conseils qui sont émis, l’heure d’été permanente demeure, en Europe, une option réaliste, en partie sous l’influence de voix populistes. C’est là, à mon avis, faite preuve de manque de vision. Elles se basent en effet sur l’opinion publique au lieu d’examiner objectivement les faits. C’est sans doute un moyen d’engranger des voix mais on ne peut pas parler de bonne politique.

Quelle est la suite? Un compromis diplomatique qui déciderait de retarder nos montres d’une demi-heure? Ou une heure d’hiver en Flandre et une heure d’été en Wallonie, parce que l’heure d’été obtiendrait une légère majorité de l’autre côté de la frontière linguistique?… Espérons que le bon sens l’emporte. Les conséquences économiques sont minimes. Il convient par contre d’engendrer un soutien suffisant en faveur de l’heure d’hiver permanente. Pas seulement chez nous mais également en Europe. A l’heure actuelle, nous sommes confrontés à l’habituelle lenteur politique. Le Brexit, lui aussi, a été systématiquement remis à plus tard. Mieux vaut dès lors accepter l’idée que la suppression de l’heure d’hiver - ou d’été - puisse encore lanterner quelques années.

Comment s’y préparer?

La seule chose que nous sachions avec certitude, c’est que ce dimanche 29 mars nous avancerons à nouveau nos horloges d’une heure. Chaque année, on constate que l’absentéisme augmente quelque peu pendant la première semaine suivant le passage à l’heure d’été. L’effet se poursuit ensuite encore quelques jours. Notre corps souffre donc bel et bien de ce changement.

Pour limiter autant que possible ce mini-décalage horaire, clairement documenté, mieux vaut prendre les nécessaires précautions dès la semaine qui précède. Vous pourriez par exemple aller vous coucher dix minutes plus tôt chaque jour et vous levez aussi dix minutes plus tôt. Si vous le faites six jours d’affilée, vous aurez ainsi fait reculer votre rythme de sommeil d’une heure. Lorsque nous repasserons à l’heure d’hiver en octobre, l’impact sur notre corps sera heureusement moins important.

Titre de la rédaction. Titre original : "Heure d’été ou heure d’hiver? Espérons que le bon sens l’emportera sur le choix dominant"