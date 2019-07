Qui faut-il relire aujourd’hui ? Vers quel auteur, artiste, créateur, essayiste devrions-nous nous pencher pour mieux comprendre et appréhender l’époque contemporaine ? Six vendredis , tout au long de l’été, nous poserons ces questions à une philosophe, un économiste, un scientifique, une romancière… Cette semaine, André Füzfa, astrophysicien et mathématicien, nous invite à nous (re) plonger dans la lecture des enseignements de Jigoro Kano, le fondateur du judo Kodokan.









Kano Shinnosuke "Jigoro" (1860-1938) est le fondateur bien connu du judo Kodokan, qu’il établit en 1882 dans un Japon en pleine occidentalisation sous cette ère Meiji où les samouraïs et leurs écoles avaient été interdits. Mais le Dr Kano fut surtout un immense pédagogue, directeur pendant 26 ans de l’École normale de Tokyo (aujourd’hui la prestigieuse Université de Tsukuba). Premier membre asiatique du Comité olympique international, il est aussi à l’origine de l’utilisation du système de "grade dan" aujourd’hui utilisé dans de nombreux arts martiaux et, à ma connaissance, le premier Sensei à avoir ouvert son dojo aux femmes. Selon Kano Shihan - le professeur des professeurs, les femmes y pratiquaient souvent le "vrai" judo, cette voie de la souplesse où la force et l’agressivité de l’adversaire sont retournées contre lui. Mais le judo Kodokan tel que conçu par Kano Shihan est avant toute autre chose un mode d’éducation basé sur trois niveaux : l’éducation physique, morale et mentale, et finalement martiale, dans cet ordre. Le judo se veut une école de vie qu’il base sur deux principes : seiryoku zenyo et jita kyoei (voir ci-dessous). Fondamentalement pragmatique et rationnel, le judo est basé sur les lois de la physique, le bon sens mais aussi la philanthropie ; il ne s’encombre pas d’éléments spirituels et de leurs éventuelles dérives ésotériques - bien que l’on doive reconnaître que les postures et attitudes qu’il prône sont clairement d’inspiration zen.

Seiryoku zenyo et jita kyoei

Le premier principe - seiryoku zenyo - selon lequel le judoka doit pratiquer et même conduire sa vie est celui de rechercher le maximum d’efficacité dans l’utilisation de ses ressources mentales et physiques. Outre la rigueur personnelle et un travail conséquent, cela implique une autoévaluation critique constructive permanente dont l’exercice même développe ainsi les facultés d’observation, d’analyse et de jugement au service de l’amélioration continue. Évitez le doute ou l’excès de confiance. Ils détourneraient une précieuse énergie de votre objectif premier : progresser par la pratique. Mais les bénéfices de ce développement personnel rendu possible grâce à la pratique du judo doivent surtout être partagés. C’est le sens du second principe - jita kyoei : vos compétences chèrement acquises doivent servir le bien commun. Car on ne se fait jamais tout seul : la richesse personnelle est toujours redevable à la société, à un contexte, à une histoire. Sans ce second principe, il ne peut y avoir une utilisation absolument et complètement efficace de l’ensemble de nos ressources communes. Ainsi, le vrai judo ne se pratique pas seul : on progresse ensemble en acceptant la confrontation du combat, en respectant cet adversaire grâce auquel on peut évoluer - les judokas étaient parfois désignés comme des "tueurs polis" - en ne considérant l’issue de la compétition - victoire ou défaite - que comme purement indicative et son débriefing instructif pour la progression personnelle, idéalement orientée vers le bénéfice commun.

L’éducation

"L’éducation d’une génération s’étend à cent générations", disait Kano.

En tant que débutant (shodan) sur la voie du judo, je suis également invité à réfléchir et à mettre en pratique ces principes dans ma vie quotidienne. Aussi, je me plais à voir le judo comme la voie de l’adaptabilité, cette caractéristique fondamentale du vivant qui nous différencie du galet avachi sur sa plage, en nous poussant à être perpétuellement dans l’action, dans la dynamique, dans l’évolution. Dans mon métier de scientifique, j’ai progressé en me confrontant à des intelligences multiples et des cultures différentes, tant d’étudiants que de collègues. Cette confrontation est respectueuse et, si on veut en bénéficier, elle ne doit pas être hautaine : au contraire, il faut être prêt à apprendre même du débutant ou du problème d’apparence triviale. La fraude comme la frime sont opposées aux deux principes du judo. La méthode du judo peut aussi bénéficier à la démarche scientifique elle-même : après une bonne préparation (tsukuri), il faut sortir de sa zone de confort (kuzushi, le déséquilibre) pour permettre l’action (kake, la projection) et aboutir ainsi au progrès. Ce cycle, où la dynamique est constante, constitue un moteur qui bénéficie aussi à la progression des connaissances (jita kyoei), à condition de les diffuser le plus largement possible sans en faire commerce, ce qui est aussi l’objectif éducatif noble du judo.

Pour conclure, il semblerait que Kano Shihan portait vers la fin de sa vie une large ceinture d’un blanc immaculé, afin de montrer qu’après toute une vie sur la voie, il était en permanence dans l’état d’esprit neuf du débutant. Combinant humilité et sagesse, cette attitude noble et inspirante nous rappelle qu’à l’école de la vie et de l’Univers, nous sommes tous des étudiants.





Biographie de Jigoro Kano

Un sage précurseur

Jigoro Kano est né à Mikage , au Japon, le 28 octobre 1860. C’est à l’âge de 11 ans qu’il arrive à Tokyo. Moqué par ses camarades de classe car il était petit et chétif, il décida alors de s’adonner au sport. C’est lors de ses études à la faculté des sciences politiques et des lettres de la capitale japonaise qu’il commença à s’intéresser aux arts martiaux et plus particulièrement, au ju-jitsu. La légende dit que, lors d’une journée d’hiver, il aperçut un cerisier aux branches assez rigides qui se cassaient sous le poids de la neige. Il remarqua, au même moment, que les roseaux, plus souples, se pliaient et faisaient tomber la neige sur le sol. Il se rendit alors compte que la souplesse permettait de battre un adversaire plus fort et plus lourd.

Quelques années plus tard , à seulement 22 ans, il élabore le Kodokan Judo dans le temple Eishoji à Tokyo. Jigoro Kano le définit comme étant "le premier art martial moderne dont l’objectif n’est plus de combattre victorieusement ni de se combattre soi-même mais d’élever l’homme pour servir l’humanité". "En pratiquant le judo, on comprend le vrai sens de la vie à travers l’entraînement. Vous devez vous développer en tant que personne et devenir un citoyen utile à la société", a-t-il d’ailleurs dit à ce sujet. La réputation de son école n’était bientôt plus à faire, grâce aux nombreuses victoires remportées contre les autres établissements. Le dojo passa de 12 tatamis à 167 en sept ans.

En 1891, à 31 ans, il se dirige vers une carrière de fonctionnaire comme conseiller du ministre de l’Éducation. Sept ans plus tard, il devient le premier Japonais membre du Comité international olympique. En 1920, il prend sa retraite et se consacre uniquement au judo. Jigoro Kano décède le 4 mai 1938 sur un bateau qui le ramenait du Caire.

De nombreux ouvrages retracent la vie et les enseignements de Jigoro Kano. L’un des plus célèbres, L’Essence du judo (2007) propose une compilation de textes, sélectionnés à partir d’une collection de notes, de transcriptions de cours et de conférences qui couvrent un demi-siècle. Parmi les livres publiés à son sujet, on retrouve également "Du judo et de sa valeur éducative comme pédagogique" (2014). Il s’agit du tout premier discours prononcé par Jigoro Kano à propos du judo, devant un parterre d’enseignants et de personnalités politiques japonaises, en 1889.