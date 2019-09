Une opinion d'un groupe de bénévoles actifs à la Porte d’Ulysse, associés à la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. (1)





Si la Porte d’Ulysse devait fermer ses portes ce samedi sans solution alternative, ce serait à nos yeux une faute politique et une bêtise cruelle.





Ce serait une décision cruelle, il n’est pas besoin d’expliquer pourquoi. Le Samusocial manque de place, on le sait. Fermer les portes de l’abri mis en place par la Plateforme de soutien aux réfugiés et les très nombreux citoyens qui la soutiennent, c’est renvoyer aux violences de la rue et aux rigueurs de la météo plusieurs centaines de personnes qui tour à tour, viennent loger dans le bloc DEF du Blue star. Il y a 350 places, mais par roulement, beaucoup plus de bénéficiaires.

Les violences de la rue, on le sait, c’est l’impossibilité de se laver, de s’asseoir au chaud pour manger, c’est l’impossibilité de dormir tranquille, de faire ses besoins, de laver ses rares effets et de les faire garder dans une bagagerie gratuite. Être à la rue, c’est être à la merci d’agressions, voire de contrôles policiers incessants, d’arrestations au faciès aléatoires et d’enfermements en centre fermé.

Plusieurs d’entre nous sont hébergeurs.ses ou intervenant.e.s bénévoles dans la chaine de solidarité et de générosité qui s’est mise en place à Bruxelles et dans le pays depuis 2015 lors de l’arrivée de nombreux réfugiés venus de Syrie et d’Irak. En intervenant à La Porte d’Ulysse, en ouvrant nos portes, en distribuant des sachets pique-nique ou des repas avec Mariam, Françoise R et d’autres… en soutenant ou en bénéficiant des aides de "Deux euros cinquante", nous vivons la beauté de la rencontre et la chaleur roborative d’un repas préparé, offert, partagé, dans nos cuisines, dans celle de la Porte d’Ulysse ou d’autres associations.

On n’abandonne pas un frère, une sœur en détresse

Chaque soir à la Porte d’Ulysse, nous en sommes témoins, le miracle de quelques calories – ô pas grand-chose, parfois une simple soupe de lentilles et du pain – opère : les hébergés arrivent fatigués, affamés, tendus et quittent le réfectoire avec un "thank you", un "merci", ou un simple pouce levé et un sourire. C’est la plus belle des rémunérations pour les bénévoles, pour l’équipe. Recevoir une serviette et un drap blanchis par le CPAS de Bruxelles-ville, prendre une douche (même si l’eau n’est pas toujours chaude), se rassasier, dormir au sec, ce n’est pas grand-chose. Les travailleurs et bénévoles de la Porte d’Ulysse ne sont pas des dames de charité du passé. Ce sont des femmes et des hommes, jeunes et moins jeunes, venus de tous les horizons et qui sont animés par une conviction forte : on n’abandonne pas un frère, une sœur en détresse. Nous refusons la stigmatisation de l’étranger, la criminalisation de celui ou celle qui a dû fuir son pays ou qui cherche à s’établir ailleurs. Cette expérience solidaire ne met pas en œuvre un boyscoutisme naïf, mais une conscience d’un destin planétaire commun. Où la notion de frontière est en crise.

La Porte d’Ulysse n’est pas le Sea watch de Carola Rackete, l’Aquarius ou l’Ocean viking de SOS Méditerranée et MSF. Quoique… l’abri et le réconfort prodigués avec persévérance et enthousiasme aux exilés ont certainement quelque chose de commun avec la détermination de ces capitaines et ONG œuvrant en Méditerranée et qui ne font rien d’autre que respecter l’obligation de secours prévue par le droit de la mer.

Bruxelles avec ces 700 à 800 exilés en route n’est pas Lampedusa, Beyrouth, Istamboul, ou l’île de Lesbos. Quoique … nous nous demandons ce que feraient nos responsables politiques locaux régionaux et fédéraux si la Belgique avait une rive méditerranéenne ?

ll n'y a pas d'urgence à partir

Fermer la Porte d’Ulysse serait aussi une bêtise : le calendrier des travaux programmés au Blue star pour l’installation des 4 écoles des métiers de la prévention et de la sécurité n’impose en rien d’évacuer les exilés le 21 septembre. Le calendrier des travaux prévus dans l’aile ABC du Blue star a pris du retard, l’administration de Brusafe ne pourra pas s’y installer avant plusieurs semaines. Dans un premier temps, l’autre aile actuellement occupée par la Porte d’Ulysse sera vouée, au mieux, aux entraînements des futurs policiers. S’ils le veulent, l’équipe de la porte d’Ulysse leur laissera la table de ping-pong installée dans la cour. Les futurs policiers y vivront quelques minutes de détente et de plaisir, eux aussi. A moins qu’ils ne coexistent et échangent quelques balles.

L’aile DEF occupée par la Porte d’Ulysse sera par la suite démolie, après une nouvelle procédure de marché public. Il n’y a donc pas urgence. L’installation définitive de Brusafe sur tout le site réaménagé et reconstruit est fixée à 2024.

Dans l’immédiat, à Haren, le site du Blue star vit la collision entre deux projets légitimes de la région bruxelloise : celui de Brusafe, lancé en 2016, dans le contexte post-attentats terroristes et celui lancé fin 2017, avec un espace mis temporairement à la disposition de la Croix-Rouge pour son plan Hiver et ensuite à la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Faut-il trancher ? Bruxelles a besoin de policiers, de secouristes, de pompiers et de futurs agents administratifs bien formés et respectueux des droits démocratiques. Mais Bruxelles a aussi besoin de trouver un centre d’accueil et d’orientation provisoire pour les migrants qui passent par la capitale, et qui, correctement informés, décident librement s’ils continuent leur route ou s‘ils font une demande d’asile en Belgique. C’est l’un des services qu’offre le pôle juridique de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Chaque hébergé de la Porte d’Ulysse doit avoir un contact avec son antenne juridique. C’est la règle, tout comme d’observer le règlement intérieur qui garantit une coexistence apaisante, bienveillante et chaleureuse.

La porte d’Ulysse est un carrefour d’information, de services juridiques et de santé. Les malades sont aiguillés vers le Hub humanitaire et les consultations de Médecins du monde et gardés au chaud si nécessaire. Depuis 2017, la Porte d’Ulysse s’est construite, avec les dons des citoyens, les invendus offerts par des commerçants, les collectes de vêtements et de vivres et les moyens financiers accordés par la Région bruxelloise, ou, en solution transitoire, par la Ville de Bruxelles. Ce dispositif animé par une quinzaine de travailleurs salariés et les centaines de bénévoles a de nombreuses ramifications.

Une grave erreur politique

Fermer la Porte d’Ulysse ce samedi 21 septembre serait à nos yeux une faute politique, à plus d’un titre.

Parce que ce serait défaire, fut-ce pour un temps, tout ce qui a été édifié. En apprenant chaque jour, dans l’urgence, des erreurs et des succès.

Parce que l’accord de gouvernement régional prévoit explicitement le soutien à la Porte d’Ulysse. Parce que le Parti socialiste, Ecolo-Groen et Défi se sont engagés à un traitement plus humain et digne des migrants et des migrantes, catégorie la plus vulnérable parmi les vulnérables. Et doivent leurs résultats électoraux notamment aux engagements pris en matière de politique d’accueil et d’asile. C’est avec nos voix qu’ils et elles ont été élu.e.s. Certain.e.s d’entre eux.elles sont également engagés.e.s très concrètement dans l’élan de solidarité. Et chacun sait, dans la diversité de ses convictions et appartenances politiques et confessionnelles, que nier le problème ou ne pas agir aboutit souvent à renforcer les peurs et les votes d’extrême-droite.

Et le fédéral ? Bien sûr que le futur gouvernement aura à adapter le cadre légal, à mieux contrôler l’Office des Etrangers, à revoir les budgets et les places offertes par Fedasil et la Croix-Rouge. Mais on sait qu’on attendra encore. De même sur le plan européen, où tout le monde convient que le dispositif Dublin de renvoi au pays d’entrée ne résout rien. Or il est impossible d’attendre. La Région bruxelloise le sait, qui a commencé de prendre ses responsabilités.

Pour ce prototype du futur Centre d’accueil et d’orientation qu’est La Porte d’Ulysse, pour les centaines de réfugiés qui ne sont ni des illégaux ni des délinquants, mais des personnes qui ont fui leur pays, traversent le nôtre ou envisagent d’y demander l’asile, il faut laisser la Porte d’Ulysse ouverte le temps de trouver un autre bâtiment. Les équipes de la Plateforme et de la Porte d’Ulysse l’ont montré : il est possible d’équiper un vieux bâtiment vide en quelques semaines et à peu de frais.

Le pragmatisme et l’humanité sont compatibles. La solidarité est la seule façon de vivre la diversité et la démocratie au jour le jour.

Liste des signataires :

Nous ne tirons aucune vanité de notre engagement, nous signons donc cette carte blanche par nos seuls prénoms. Françoise, Françoise, Ariane, Amjad, Katel, Annick, Annick, Dominique, Christine, Frédéric, Marianne, Claire, Anne, Claudine, Marion, Joëlle, Marie, Roland, Pierre, Leïla, et bien d’autres