Une opinion de Vincent Delcorps, rédacteur en chef de la revue En Question (1).

La crise du Covid, qui brouille nos repères, nous le suggère. Pourquoi devrions-nous partir si souvent ? Si loin ?

C’était un espace sacré. Dans une vie pleine de contraintes, c’est l’endroit où nous étions les rois. Toute l’année, nous trimions pour les mériter. Pour les payer. Avec délice, nous les choisissions : où, avec qui, combien de temps ? Enfin, elles arrivaient. Nous pouvions alors en profiter. Nous devions alors en profiter. Pleinement. Work hard, play hard : c’était la règle.

Cela n’avait pas toujours été comme ça. Longtemps, les vacances avaient été le privilège des princes. Dès la fin du XIXe siècle, les très huppées Knokke et Ostende accueillaient déjà des touristes. Mais seulement des personnes fortunées - celles qui pouvaient se permettre de ne pas travailler sans réduire leur train de vie. Puis vint 1936. Le 27 juin de cette année, les congés payés étaient instaurés. Heureuse initiative : dorénavant, le cercle des privilégiés allait pouvoir s’élargir.

Au lendemain de la Deuxième Guerre, de plus en plus de Belges partent en vacances. Porté par l’euphorie des Trente Glorieuses, le tourisme devient un fait de civilisation. La liberté retrouvée ne va pas sans consommation : on s’offre un voyage comme on s’achète un téléviseur. Et sans cesse on repousse les frontières de l’espace. Après avoir aimé la France et les Pays-Bas, les Belges adorent l’Italie et l’Espagne. Puis la Turquie, le Nord de l’Afrique, la Thaïlande… Les tour-opérateurs suivent. Il faut dire que le phénomène est mondial, et que la croissance est continue. De nos jours, le tourisme représente 10 % du PIB mondial. En 2019, on a recensé 1,5 milliard de touristes internationaux. Et en janvier 2020, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) s’attendait à connaître une nouvelle année record…

Puis survint le Covid-19. Cela faisait déjà quelques mois qu’il sévissait au loin. Mais nous n’y prêtions guère attention. Car ce qui se passait là-bas ne nous intéressait pas trop. Sauf en période de vacances, bien sûr… Au fil des semaines, le virus s’était approché. Finalement, il n’avait pas eu trop de mal à s’immiscer jusque dans nos contrées. Et c’est alors qu’on se mit à paniquer. Pour notre santé et celle de nos proches, pour nos si précieuses libertés, pour notre confort bien sûr. Et pour nos vacances aussi.

Bien des repères se brouillèrent : la frontière entre ici et là-bas, la distance entre l’autre et moi, la césure entre le temps du travail et celui des vacances… À l’heure où l’été frappe à nos portes, nous ne savons plus trop ce que nous voulons : être en famille ou sans enfants, aller loin ou rester ici, prendre des congés ou retrouver le chemin du travail ?

Au fond, ne recevons-nous pas là une belle occasion de réfléchir au sens des vacances ? Et pas seulement pour savoir si nous pourrons en profiter cet été. La question est bien plus vaste, et cruciale. Il apparaît ainsi que le fonctionnement du monde du tourisme n’est pas soutenable. Pourquoi, en effet, l’OMT aurait-elle pris soin de définir le concept de "tourisme durable" si ce n’est pour attirer notre attention sur le fait que le modèle dominant… ne l’est pas ? Longtemps sous-évaluée, la part du tourisme dans la production de gaz à effet de serre liée à l’activité humaine représente d’ailleurs 8 % ! Se pose aussi la question de la redistribution des richesses. À l’étranger, nos dépenses échappent trop souvent à l’économie locale pour tomber dans les mains de multinationales. Pensons aussi à la dimension sociale. Lorsque nous sommes loin de chez nous, respectons-nous vraiment les personnes qui nous accueillent et qui, souvent, se mettent à notre service ?

Enfin, il y a des questions plus intérieures. Pourquoi devrions-nous partir si souvent ? Si loin ? Pour fuir une vie qui ne nous plaît pas ? Parce que nous sacrifions toutes nos forces à notre travail ? Pour trouver là-bas ce qu’on oublie de chercher ici ? Peut-être notre soif de vacances dit-elle (aussi) quelque chose de nos besoins inassouvis. Sans doute est-ce aussi pour penser au temps que l’on ne passe pas en vacances qu’il est si important de réfléchir au sens de celles-ci.

(1) La revue En Question est éditée par le Centre Avec. Dernier numéro : "Pouvons-nous encore partir en vacances ?". 5 € (au lieu de 7) pour les lecteurs de La Libre. Infos : www.centreavec.be - info@centreavec.be - 02.738.08.28.