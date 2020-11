Une opinion de Jonathan Dehoust, enseignant dans le secondaire supérieur au CES Saint-Vincent de Soignies.

Premièrement, à l’évidence, comme le télétravail, l’enseignement à distance est un gain de temps et d’énergie pour les enseignants et les élèves. Nombre d’entre eux se réveillent aux petites heures du matin pour rentrer à la maison en toute fin d’après-midi. Les devoirs (pourtant obsolètes) ou les corrections une fois réalisé(e)s, l’enfant ou l’adulte peut enfin espérer avoir du temps libre avant l’heure du souper. L’enseignement à distance se fait l’économie de ces futilités chronophages et permettrait probablement de diminuer le taux d’absentéisme dans l’ensemble du corps scolaire, comme c’est le cas pour les entreprises qui organisent du télétravail (AFP 2020, 12 juin. Le télétravail a permis de réduire l’absentéisme).

Deuxièmement, le possible enregistrement des visioconférences (ce que l’on appelle des MOOC pour Massive Open Online Course) offre l’opportunité aux élèves de revoir les séquences à leur guise afin d’améliorer leur compréhension de la matière. L’enseignement à distance permet en cela l’adaptabilité au rythme de chacun, plus lent ou plus rapide, sachant que cela peut varier d’un cours à l’autre. Les cours en vidéo s’imbriqueraient dans le quotidien des jeunes, déjà fait d’applications de réseaux sociaux et de jeux vidéo. En bref, il serait un média comme les autres, loin de la position frontale (enseignant sur l’estrade face aux élèves assis) et du tableau vert foncé et de la craie blanche.

Troisièmement, outre la préparation des rhétoriciens aux études supérieures et au monde professionnel, mieux ancrées dans la réalité numérique, l’enseignement à distance, période Covid oblige, permet de ne pas infecter et de ne pas être infecté ; il participe en cela à une réduction drastique des contacts sociaux et soulage un personnel soignant proche du burn-out sectoriel. Selon The Lancet, dans le passé, "la fermeture des écoles avait permis de retarder l’arrivée de pics d’épidémie".

Enfin, ce serait se tromper de circonscrire l’enseignement hybride à la seule période de pandémie : il peut être utilisé dans d’autres circonstances exceptionnelles. Les enseignants savent plus que quiconque qu’il existe des "jours blancs" de septembre à juin. Par exemple, lors d’une grève des transports en commun, les classes peuvent être composées seulement d’une moitié d’élèves. Pourquoi ne pas anticiper ce type de journée et faire cours à distance avec l’ensemble des enfants plutôt que la moitié en présentiel ? Il en est de même des contraintes météorologiques – vortex polaire, tempête, etc. – qui nuisent au bon fonctionnement matinal des trains, bus et trams, sans parler des annuelles pics d’épidémies de grippe.

Les imperfections

Toutefois, tout comme l’enseignement en présentiel, l’option à distance est imparfaite. Outre la tricherie facilitée en cas d’évaluation, cela n’aide pas les élèves atteints de trouble de l’attention qui ont besoin d’un cadre pour avancer dans leur scolarité, cadre qui ne peut être assuré par des parents eux-mêmes au/en (télé)travail. Les enseignants pourraient trouver des formules pour la continuité de leur volontarisme. La créativité sera de mise.

De plus, la question matérielle se pose : chaque enfant a-t-il un ordinateur portable et une connexion Wi-Fi convenable ? Quid des enseignants âgés et/ou technophobes ? La première vague est censée avoir réduit la fracture numérique, mais la réduire ne veut pas dire l’avoir résolue. Il faudrait pour cela que la Fédération Wallonie-Bruxelles investisse dans le numérique à l’école. Et que les enseignants réfléchissent à des travaux réalisables grâce à un smartphone (vidéo YouTube, travail écrit par mail, etc.), outil normalement dans la poche de chaque adolescent – en attendant un futur proche dans lequel tablette et casque de réalité virtuelle feront partie du quotidien scolaire.

L’avenir est à l’enseignement hybride, à la conjugaison entre le présentiel et le distanciel, avec le maintien d’un minimum d’interaction sociale, comme cette semaine d’octobre (quasiment 50/50). L’un ne remplacera jamais l’autre, les deux sont imparfaits : ensemble, ils sont complémentaires à une pédagogie efficiente.