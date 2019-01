L'identification par la voix est une démarche qui ne fait pas consensus au sein de la communauté scientifique, et dont nous ne connaissons pas avec assurance le taux d’erreur.





Ce vendredi 25 janvier, La Libre annonçait le prélèvement d’un échantillon vocal de Mehdi Nemmouche dans le cadre du procès de la tuerie du Musée juif de Bruxelles. Ce prélèvement serait ensuite comparé à des vidéos retrouvées sur l’ordinateur du mis-en-cause. Cette démarche, avec les éléments révélés au grand public, présente un risque majeur : l’identification par la voix est une démarche qui ne fait pas consensus au sein de la communauté scientifique, et dont nous ne connaissons pas avec assurance le taux d’erreur.

Nous avons tous en tête un épisode de série télévisée criminelle durant laquelle des scientifique superposent deux spectres vocaux et arrivent à un taux de similarité parfait. Ces séries sont encore, à l’heure actuelle, de la fiction. La voix n’est pas une empreinte digitale physique laissée sur une poignée de porte. La voix ne contient pas d’ADN à comparer avec d’autres sources génétiques. Et lorsqu’il s’agit de comparer des échantillons vocaux, il n’existe aujourd’hui aucun consensus dans la communauté scientifique sur l’analyse par logiciels ou par juges humains.

Des paramètres à prendre en considération

L’idée est pourtant bonne, puisqu’elle part du principe que chacun possède une dimension unique dans sa manière de s’exprimer. Cette dimension, à laquelle les linguistes attribuent la douce étiquette d’idiolecte, est pourtant plus complexe que cela, et ce surtout lorsqu’il s’agit de l’analyse vocale. La voix est extrêmement sensible à l’état psychologique et émotionnel dans lequel se trouve le locuteur au moment où il est enregistré. De plus, il faut prendre en considération les supports d’enregistrement ainsi que l’environnement dans lequel ceux-ci ont été faits : un enregistrement sur un smartphone à l’aide d’un micro intégré à des écouteurs n’a pas la même qualité qu’un prélèvement vocal produit à l’aide d’un micro professionnel à quelques centimètres de la bouche de l’intéressé. Sans oublier qu’un discours lu n’a pas la même expressivité vocale qu’un discours prononcé de son plein gré. Enfin, des chercheurs ont mis en évidence un problème "d’âge vocal" : il suffit d’un écart de quelques semaines entre les enregistrements pour que le taux de similitude chute significativement. Il ne s’agit là que d’une énumération partielle des facteurs qui pourraient, potentiellement, biaiser les résultats.

Il est vrai que certaines approches automatisées ont été développées à l’aide de machines puissantes capables d’analyser des milliers de paramètres vocaux. Certaines études évoquent même des taux d’erreurs proches de ceux de l’ADN ! Alors qu’attendons-nous pour utiliser ces outils ? Nous attendons de connaître les risques liés à ces méthodes encore à leurs prémices. Nous ne connaissons pas, pour l’instant, les risques et les bénéfices de toutes ces méthodes. Autrement dit, nous ignorons si ces méthodes risquent de bafouer trop rapidement la présomption d’innocence. Certaines méthodes ont été évaluées à ce sujet, et sont encourageantes. Il ne suffit pas de montrer le bienfondé d’une méthodologie : il faut que les risques qui y sont liés soient explicités. Sans cela, il serait préjudiciable de mettre en application cette analyse de la voix.

Un risque d'erreur judiciaire

Il est donc essentiel pour notre système judiciaire de bien pondérer le pour et le contre, les bénéfices et les coûts dans l’utilisation de la voix de Mehdi Nemmouche. L’utilisation de méthodes ne faisant pas consensus au sein de la communauté scientifique mène à des expertises biaisées et, par la suite, à des erreurs judicaires. L’écho du procès d’Outreau se fait encore entendre : des expertises infondées scientifiquement menant à l’une des plus grandes erreurs judiciaires françaises. Dans le cadre du procès actuel et de la médiatisation qui l’entoure, la crédibilité et la validité d’une expertise judiciaire sont cruciales, et celle-ci repose sur la gestion des risques et des bénéfices de l’analyse vocale pour la suite de la procédure. Sans ces informations, le risque d’erreur judicaire augmente conséquemment, et risque d’influencer négativement la suite du procès.