Une opinion de Florence Richter, écrivain.

Pourquoi le fameux Comité scientifique (qui donne ses recommandations au Conseil national de sécurité) n’est-il composé, en gros, que de virologues et d’économistes ? Un choix très physiologiste et ultra-capitaliste. Pourquoi ne pas y joindre un médecin de famille (généraliste), un psychologue, un pédagogue, un juriste, un historien des sciences, un religieux, un philosophe, ainsi qu’un artiste ? Tous porteurs de conceptions différentes de la vie humaine, que celle du robot consommateur ou de la cellule de laboratoire !

Pourquoi un artiste dans ce Comité ? Il essaye de voir au-delà de la vie pratique et surtout il appréhende les choses de manière globale, écoutant à la fois le savoir scientifique, mais aussi l’intuition, l’instinct, l’émotion, le sentiment… et encore cette petite chose difficile à définir, presque une capacité médiumnique : je la nommerai "le bruit ou la petite musique du monde". Avant d’écrire ceci, j’ai longuement parlé aux gens dans la rue, dans différents magasins et dans les files à l’entrée, dans un hôpital, dans une maison de retraite, sur des marchés, dans les transports en commun, cela dans différents quartiers de Bruxelles et dans un petit village de Wallonie. Mais j’ai aussi admiré la transformation des animaux et des plantes au printemps. Le tout pour flairer, sentir, réfléchir. L’art n’est pas qu’imagination, il raconte la vie, restitue le superbe fouillis existentiel et plonge au cœur de ce qui en constitue l’essentiel. La science, quant à elle, décrit la vie en la découpant en séquences aseptisées, propres à chaque spécialité scientifique. Les deux approches (scientifique et artistique) se complètent pour comprendre le monde… surtout pour décider de règles de vie au cœur d’une crise dans une société moderne !

Les humains ne fonctionnent pas comme des interrupteurs

Aucun être vivant sur cette planète ne fonctionne d’ailleurs comme une mécanique ou un robot, selon ce fameux modèle binaire, simplificateur en diable, qui ne tient pas compte de la complexité.

Bouffis d’orgueil et rongés par l’avidité, les "puissants de ce monde" (comme aiment les nommer les artistes, avec exagération, je le reconnais), bref, ces puissants de s’interroger : durant le confinement, certains tentaient de contourner les règles (pourquoi, on se le demande…), aujourd’hui, "on a déconfiné", pourquoi nos bons citoyens ne se ruent-ils pas dans tous les magasins ? Pourquoi ont-ils peur de sortir (syndrome de la cabane) ? Pourquoi se tournent-ils vers un contact accru avec la nature (un seul exemple : recrudescence des adoptions d’animaux de compagnie) ? Pourquoi envisagent-ils l’existence autrement dans l’avenir (alimentation, tourisme, etc) ? Pourquoi s’interrogent-ils sur la violation durant le confinement de nos libertés individuelles chèrement acquises au cours du XXème siècle, et veulent-ils recommencer à manifester dans la rue ? Et pourquoi les humains semblent-ils désorientés et si "lents à réagir" ? En confinement, on a souffert mais on a donc découvert une autre manière de vivre ? L’Homme de Cro-Magnon avait-il raison, ce chasseur-cueilleur et nomade, qui ne travaillait que trois ou quatre heures par jour, et le reste du temps aimait et s’amusait (et se battait très peu) ?

Je crois, lecteurs, que vous connaissez spontanément la réponse à toutes ces questions, non ? Si on vous assomme, vous vous relevez de suite frais et dispos, ou pas ?

Où est passé le bon sens, cette véritable "humanité" ?

Pourquoi la Suède a-t-elle choisi un autre modèle sanitaire ? Dans ce pays (très étendu, mais où la majorité des gens vivent dans les villes), le confinement n’était donc pas obligatoire mais trois-quarts de la population l’a suivi. Les enfants ont poursuivi leur scolarité, les restaurants étaient ouverts, certains sports interdits de même que les rassemblements de plus de cinquante personnes, et on a fortement déconseillé voire interdit de rendre visite aux personnes âgées. Il y a à ce jour plus de morts en Suède qu’ailleurs, mais le pays affirme maintenir sa politique sanitaire, basée sur une vision à long terme de la gestion du virus. Tout médecin honnête sait que la seule manière efficace à 100% de se prémunir d’un virus est aussi la plus risquée : laisser le virus vous entrer dans le corps… pour développer des anti-corps, même s’il s’agit d’un virus saisonnier comme ce qu’on nomme communément la grippe, et même s’il s’agit d’un virus hyper-virulent (ce que n’est pas le Covid 19, il y a pire parmi les virus dangereux pour l’homme). On dit que les Suédois possèdent une autre culture (luthérienne, viking ?) : ils jugent surtout que les humains ne sont pas des robots ! L’économie suédoise n’est pas en meilleur état qu’ailleurs, mais leur population n’est pas (ou bien moins) sous le choc : le plus important, non ?! Je ne parlerai pas ici des effets négatifs du télétravail à la fois sur la psychologie humaine, comme sur l’environnement (les outils numériques sont très polluants), et je n’évoque pas non plus les effets sur la santé humaine du port du masque (mauvaise oxygénation du cerveau), et surtout de l’excès d’usage de puissants désinfectants (qui stimuleront le développement des virus et bactéries les plus résistants – même problème qu’avec les antibiotiques).

La mort avant la vie ?

Mais quel est donc ce monde du XXIème siècle, qui clame partout sa défense des plus pauvres, et qui en douce, pour se protéger (trop ?) drastiquement d’un virus, a sans doute ruiné en profondeur et pour longtemps la vie des adultes les moins riches et des enfants qui peinent à l’école ? Ces « pauvres » qui d’ailleurs gardent souvent leurs vieux chez eux, ce qui me paraît bien plus humain même si moins sanitairement correct (ici, à nouveau une vision consumériste et capitaliste selon laquelle une vie est belle si elle est longue : toujours la quantité avant la qualité). Si le Covid 19 revient avant qu’on ne dispose d’un vaccin, par exemple en hiver et sous une forme grave (les virus adorent muter, en pire ou au contraire en pas dangereux du tout…), va-t-on à nouveau forcer les gens les plus pauvres et les personnes âgées à l’enfermement ?

L’écrivain Marguerite Yourcenar disait : "Le XIXème siècle glorifiait la mort (avec les héros de guerre, notamment) et diabolisait le sexe ; le XXème siècle a fait l’inverse : glorifier le sexe et nier la mort". Et encore dans notre XXIème siècle. Il faut s’en souvenir : tous les animaux et végétaux pratiquent massivement l’entraide aux plus faibles de leurs espèces, mais seulement jusqu’à un "point de rupture"… car les mourants ne peuvent entraîner avec eux tous les vivants : la société (humaine, animale ou végétale) devient alors autodestructrice. Et on ne peut répliquer que nous sommes plus moraux que les animaux (donc que nous devons "protéger" tout le monde d’un virus) : c’est faux (cfr les éthologues) ; en outre, nous sommes la seule espèce qui pratique le génocide. Je vous laisse méditer…

