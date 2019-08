Une opinion de Xavier Toussaint, militant CSC-Enseignement.





Le 23 juillet 2019, l’homme avait déjà posé son pied sur la Lune. Cinquante ans plus tard, La Libre Belgique publie une opinion de M. De Schutter, avocat spécialisé en droit du travail chez Loyens & Loeff. Le texte, intitulé "Il faut mettre fin au modèle conflictuel des grève" critique les actions de grève menées par les organisations syndicales. L'auteur commence par évoquer l’anniversaire de la mission Apollo 11 sur Lune et se lance ensuite dans de poussives circonvolutions orbitales pour finalement atterrir sur sa cible réelle.

Selon nous, l’auteur accumule les poncifs à l’égard des syndicats et décrit un monde qui n’existe que dans l’imaginaire des gagnants de l’ère moderne. De la sorte, M. De Schutter donne ici raison à Marx:"Ce sont les conditions matérielles et sociales de l' existence des hommes qui déterminent leurs représentations et leur conscience d'eux-mêmes et du monde". A bien y regarder, on dirait que l’auteur vit sur une planète distincte de la nôtre. Par conséquent, l’invitation lui est lancée de prendre sa lunette astronomique depuis son balcon céleste jupitérien et d’observer ces contrées lointaines peuplées de syndicalistes qui risqueraient, selon l’article, de représenter encore moins de personnes à l’avenir (1).

Si les grèves existent encore, c’est que les relations de travail entre les humains, supposés libres et égaux, sont figées sur Terre depuis le début de l’ère industrielle. La majorité vend sa force de travail à une minorité qui la lui achète. Celui qui vend sa force de travail le fera prioritairement par nécessité afin d’assurer la vie (ou la survie) de sa famille. A partir de là se crée une relation de subordination qui biaise les relations entre les uns et les autres puisque le concept d’égalité disparaît quand la hiérarchie s’impose. En période de chômage structurel, le bien-être matériel des premiers dépendra du bon vouloir des seconds. Cependant, cette domination est indicible dans une société moderne supposée apaisée et non violente. Toute trace de conflictualité doit être gommée du vocabulaire d’où l’utilisation actuelle du mot "collaborateur", "partenaire" dans l’article auquel nous répondons.

Selon Montesquieu:"C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser : il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites [...] Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. " La grève est la limite ultime que peut poser un collectif de travailleurs pour faire évoluer une situation quand les autres démarches ont échoué. Ce que M. De Schutter semble feindre d’ignorer, c’est que quand un travailleur produit de la richesse, une partie seulement lui revient sous forme de salaire. La différence revient à celui qui la lui achète. Autrement dit, c’est le travailleur qui produit la richesse du patron et de l’actionnaire, non l’inverse. Lors d’une grève, le travailleur touche donc aux intérêts financiers de celui qui l’emploie et rompt la relation de subordination.

Voilà pourquoi il s’agit d’une arme ultime systématiquement attaquée par le patronat. Sans elle, en préférant toujours l’action ludique, c’est la loi du plus fort qui prévaudra indéfiniment. Prétextant la recherche de la liberté ou l’humanisme, les habitants de Jupiter ne cherchent rien d’autre que d’accentuer la liberté du renard dans le poulailler en appliquant les leçons de Mme Thatcher: "la société n’existe pas, il n’existe que des individus". Leur but est que les poules ne s’organisent pas au risque qu’elles lacèrent à coups de becs l’arrière-train du renard. Dans ce registre, on a déjà goûté au ‘droit de travailler’ opposé au droit de grève. Nous recevons maintenant une déclinaison de ce mantra sous la forme du ‘droit aux vacances’. Tout l’enjeu est de savoir si le droit d’organisation collectif dans un but sociétal à long terme est prioritaire face au droit à la jouissance à court terme d’individus isolés. Par contre, sur Jupiter, on a quelques lacunes en histoire car c’est un mouvement de grève massif en 1936 qui permis l’obtention pour tous du droit aux congés payés. Paradoxe quand tu nous tiens !

Pas de perdants

Semés ici et là comme les cailloux du Petit Poucet, le texte qui suscite notre réaction est parsemé de marqueurs idéologiques ne tenant compte que de la vison du monde perçu dans l’entre-soi douillet sur Jupiter. Non, le monde ne s’est pas rétréci pour tous de manière équivalente et ne gravite pas pour chacun autour des médias sociaux. La digitalisation a accentué le fossé entre les personnes possédant un capital (culturel et économique) et les autres. Daniel Blake, ce n’est pas que de la fiction! (2) Non, la hausse de la productivité ne rejaillit pas forcément sur le personnel et n’est pas nécessairement source de motivation pour les travailleurs. C’est l’objet du rapport de force dans l’entreprise, au niveau des secteurs, de l’interprofessionnel. Non, gagner la "guerre des talents" n’est pas un horizon pour lequel les terriens besogneront spontanément. Pour nous, viser à ce qu’il n’y ait pas de perdants est un objectif bien plus mobilisateur.

Enfin, le travail tue et mutile bien plus que n’importe quel blocus syndical. La mort et le danger rôdent sur les postes de travail, sans parler de l’inquiétante hausse des burn-outs. Mais aucun cabinet d’avocats renommé ne prendra la plume pour s’en émouvoir. La prise d’otage que nous vivons est lancinante, quotidienne et structurelle: "Fais ce que je te dis ou c’est la porte" dira le patron, "Je paie moins de charges sociales ou je déménage" dira la multinationale, "Renfloue mes caisses avec de l’argent public ou le système s’effondre" dira la banque, "Saut d’index et recul de l’âge de la retraite" dira le gouvernement qui n’a pas été élu pour ça.

Des dirigeants déconnectés de la réalité

Sur Terre, la vie est donc bien plus traversée par une forme de violence constante que sur Jupiter. Quand l’affirmation de soi remplace parfois la docilité subie, sous forme de grève par exemple, l’incompréhension semble totale et la seule grille d’analyse est celle de la brutalité d’individus qui seraient déraisonnables. Les causes, elles, sont méthodiquement évacuées des débats. Les dernières années l’illustrent extrêmement bien. Nombre de jupitériens n’ont rien compris aux actions récurrentes des gilets jaunes, rouges, verts ou bleus.

On attribue à Marie-Antoinette la célèbre phrase: "Ils n’ont plus de pain, qu’ils mangent donc de la brioche!". Il y a plus de deux siècles, les dominants étaient ainsi radicalement déconnectées du vécu de leurs contemporains. Certains articles actuels nous laissent apparaître le même type de gouffre béant entre les différentes strates de la société. Non, du côté de ceux qui vivent sur Jupiter, rien n’a changé depuis ce temps. Qui est insuffisamment en phase avec la modernité?

(1) Les organisations syndicales belges sont extrêmement représentatives avec plus d’1,5 millions d’affiliés tant à la CSC qu’à la FGTB. Le taux de syndicalisation en Belgique est le plus élevé au monde, Scandinavie mise à part. La CSC est le cinquième syndicat de la CES, et cela malgré la petite taille de notre pays.

(2) Julien Brygo: "Peut-on encore vivre sans internet ?" Le Monde Diplomatique d’août 2019