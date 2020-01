On a beau faire, dire et critiquer, l’évènement des rencontres de janvier à Davos marque tous les ans les esprits. L’opinion publique, chaque fois, s’interroge. Au niveau diplomatique, politique ou social, il ne semble pas y avoir un événement comparable ayant le même impact, en dehors d’un contexte d’urgence ou de crise. La réussite de la recette tient aux ingrédients suivants : un beau cadre ; une réunion officielle libre à participation volontaire (payante) ; des intervenants de très haut niveau ; le caractère malgré tout informel ; des conférences et des séminaires ; on peut n’y venir qu’un jour ou même moins ; la régularité de l’événement et des dates. S’il n’avait pas lieu, il manquerait à beaucoup. À qui ? Surtout aux grands patrons et aux investisseurs. Un peu moins aux politiques. Même des dirigeants syndicaux s’y sont rendus.

La critique la plus répandue, par des non-participants, relève d’autres aspects : la gabegie, le scandale du grand patronat qui veut régenter le monde ; des acteurs majeurs d’une mondialisation qui soigne son avenir. On n’y raisonne que par l’économie et la finance.

Comment faire ?

Un Davos plus social aurait-il un sens ? Selon moi, oui, à condition de maintenir les mêmes règles d’organisation et de confiance entre les participants. Qui seraient-ils ? Des représentants du monde du travail (pas uniquement des chefs syndicalistes), des représentants des institutions du monde du travail (le secteur de la gestion des ressources humaines, les agences de l’emploi, les organismes ou initiatives de formation professionnelle, les ministères). Cette fois, c’est eux qui inviteraient des patrons et qui seraient au centre des préoccupations. Les représentants politiques ne manqueront pas d’y venir si la formule réussit. Des économistes du travail participeraient aux panels. Le lieu : à voir, mais pas à Davos. Pourquoi pas dans un centre réaménagé dans un ancien grand site industriel, mais équipé des derniers développements technologiques et numériques pour ne pas faire croire à une nostalgie de la société industrielle des siècles passés ?

Une telle initiative, n’est-ce pas pourtant ce qu’il se passe lors de la Conférence annuelle (CIT) de l’Organisation internationale du travail (OIT) ? Non, parce que les grands patrons et les dirigeants d’entreprise n’y viennent pas et n’ont pas de temps à perdre, comprenez-vous. Et puis, toutes ces règles, ces normes, ces critiques de l’économie mondialisée (sous-traitante en chaînes), craintives des restructurations et de toute modernisation du monde du travail et de l’entreprise, qui voient des abus partout…

D’ailleurs, savez-vous où et quand se tient cette Conférence ? C’est un fait indéniable que ses travaux ne reçoivent pas la même visibilité que l’événement de Davos, alors que l’OIT livre une contribution majeure à la mondialisation en négociant des compromis sociaux autour de normes internationales de référence. La CIT dure encore trop longtemps malgré sa réforme récente. Les discussions sont formelles car on y négocie tous les textes. Or, il faudrait aussi au monde du travail un lieu bien connu de parole plus libre à haut niveau, un temps plus ouvert consacré à l’écoute et l’analyse d’expériences étrangères dans le monde de l’emploi et du travail, exposées par les acteurs eux-mêmes et non leurs représentants prudents.

Décrispation et stimulation

S’agissant de l’avenir du travail, pareils échanges ne devraient pas rester l’apanage du monde académique, dont il est vrai, en attendant, qu’il aborde à bras-le-corps les mutations et défis d’aujourd’hui.

Le succès de la recette serait, pour les participants de tous pays, une décrispation, une stimulation, une compétition de success-stories, des signaux forts, une relance d’un internationalisme plus réactif et créatif.

(1) Écrit ici en son nom personnel.