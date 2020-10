Une chronique d'Etienne de Callataÿ.

Il est un adage en politique, selon lequel "le bon impôt est un vieil impôt". L’opinion publique s’est habituée aux taxes prélevées depuis belle lurette, mais s’insurge contre une nouvelle taxe, et cela quand bien même la nouvelle taxe remplacerait avantageusement l’ancienne. Et la raison est simple : ceux qui perdent au changement se font davantage entendre que ceux qui y gagnent.

La "taxe kilométrique intelligente" que la Région de Bruxelles-Capitale envisage d’adopter atteste de la désolante actualité de cet adage. Pour rappel, à la taxe de mise en circulation et à la taxe annuelle de circulation se substituerait une taxe proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus. Cette taxe serait également modulée en fonction de l’heure (et du jour) de circulation et de la puissance fiscale du véhicule.

Le projet a, parmi d’autres, suscité l’ire d’élus wallons. L’un a parlé de "racket" commis par Bruxelles. Un autre a menacé, en représailles, de délocaliser "ses" fonctionnaires encore hébergés à Bruxelles. Voilà qui est affligeant. Pour le voir, posons une suite de trois questions. N’y a-t-il pas consensus pour se préoccuper de la pollution de l’air, qui tue des centaines de Bruxellois chaque année, et des embouteillages aux heures de pointe ? N’est-il pas préférable de taxer un véhicule qui roule, et de ce fait pollue et encombre, à taxer un véhicule à l’arrêt ? N’est-il donc pas intelligent, maintenant que la technologie rend la chose possible, de passer d’une taxation forfaitaire à une taxation différenciée en fonction des effets négatifs (ou "externalités") que l’on cherche à réduire ? Ce que demande l’intérêt général est donc une évidence.

Bien sûr, changer pour un mieux collectif n’empêche pas qu’il y ait des perdants individuels, et c’est une des difficultés du nécessaire alourdissement des taxes environnementales. Ainsi, taxer le kérosène est hautement souhaitable, même si le migrant et l’expatrié auront à en souffrir plus que celui qui peut aisément choisir un lieu de villégiature à proximité. Que faire alors ? C’est simple : réformer et accompagner ceux que, parmi les "laissés-pour-compte" du changement, nous estimons devoir être accompagnés.

Faire oeuvre utile

A priori, il aurait pu être juste de voir Bruxelles ristourner aux deux autres Régions une partie du surcroît de recettes provenant du passage à la taxation kilométrique intelligente, mais cela n’est pas le cas dans les circonstances actuelles. Certes, on a entendu ces mêmes élus wallons se scandaliser de l’ingratitude des Bruxellois qui seraient déjà des privilégiés de nos mécanismes institutionnels, au travers de l’accord Beliris, des transferts budgétaires entre entités au profit de Bruxelles ou du partage injuste des taxes sur les voitures en leasing. Toutefois, la réalité des transferts entre Régions va dans l’exact sens opposé. En effet, la loi spéciale de financement de janvier 1989 a voulu, par la volonté conjointe des Flamands et des Wallons, que les Régions soient financées au départ de la ventilation régionale des recettes de l’impôt des personnes physiques, et cela en utilisant le lieu de résidence des contribuables pour voir qui contribue combien. Or, ce critère contrevient aux conventions internationales, qui demandent une répartition sur la base du lieu de travail, ce qui aurait évidemment été à l’avantage de Bruxelles. En pratique, c’est donc Bruxelles qui est structurellement sous-financée depuis 30 ans.

Taxer intelligemment la pollution, ce n’est pas "ériger un mur", "se couper du monde" ou "faire fuir l’activité économique" comme certains le prétendent. C’est au contraire faire œuvre utile, dans un monde où, bien entendu, dans la durée, santé et économie convergent.

Université de Namur et UCLouvain - etienne.decallatay@orcadia.eu