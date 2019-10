Une chronique de Carline Taymans, professeur de français à l'Ecole européenne.





Le mot, dans son acceptation pédagogique, ne se trouve pas dans le dictionnaire. Jusqu’à tout récemment, en tout cas. Différencier, c’est, dans le langage de tous les jours, faire apparaître une différence entre des êtres ou des choses, voire l’établir. Dans sa version pronominale, le verbe signifie même se singulariser, sortir du lot. Tout le contraire, en somme, du souci d’inclure et d’harmoniser qui colore les préparations de cours, ces jours-ci.

En classe, quand on enseigne de manière "différenciée", il s’agit en effet de s’assurer que tout le monde comprenne et enregistre l’essentiel : ceux qui ont des difficultés d’apprentissage comme ceux qui captent tout du premier coup ; ceux qui ont une mémoire visuelle et ceux qui retiennent surtout ce qui est dit ; ceux qui ont manqué un cours et ceux qui y ont été distraits ; ceux qui adorent la matière et ceux qui ne l’ont jamais digérée ; ceux qui ont une mauvaise passe ou ceux qui détestent la tête du prof.

Tout idéal qu’il soit, cet objectif, au début, en a laissé plus d’un perplexe. Comment fait-on, quand on n’a jamais appris qu’une seule méthode d’enseignement ? Quand on réalise que, parmi la petite trentaine d’élèves, chaque individu peut se revendiquer de l’une ou l’autre différence ? Quand on n’a pas, par magie, beaucoup plus de temps libre que l’année précédente, où tout s’était, bon an mal an, bien terminé ? Ou quand on a passé l’âge d’adopter des méthodes nouvelles ? La réponse est d’une limpidité angoissante : on s’adapte. Comme les élèves ont dû le faire jusqu’à présent.

Quand la différenciation s’invite officiellement au programme, il faut organiser des réunions pour expliquer le concept, rencontrer des spécialistes pour déclencher le mouvement, se plonger dans des lectures complémentaires pour y puiser des idées, et échanger expériences et impressions avec les collègues. Les angles s’arrondissent vite, de la sorte.

Lors de la dernière réunion de matière, périodique et obligatoire, il est ainsi apparu (pour le français uniquement, en l’occurrence) qu’un enseignant donnait systématiquement à ses élèves les plus avancés des textes supplémentaires à découvrir seuls, pendant qu’il suivait le programme "normal" avec l’ensemble de la classe ; une collègue, en revanche, fournissait plutôt aux élèves à difficultés d’apprentissage du matériel adapté ; un autre organise chaque semaine une période de révision des cours précédents en groupes de niveaux mélangés ; un dernier change de support pédagogique (audio, vidéo, écrit, etc.) à chaque cours, pour la même matière. Parce que différencier ne revient pas seulement à prévoir de répondre aux difficultés, mais aussi à varier les méthodes d’apprentissage, pour éviter de lasser, voire d’égarer en route les agneaux dispersés.

Jusqu’à ce que l’une ou l’autre remarque ne nous renvoie à la perplexité…

Quand une surprise s’invite en classe

Après quelques semaines d’utilisation d’une variété de méthodes et supports (écrans, panneaux, exposés de groupes, recherches individuelles, lecture du manuel, etc.), il a fallu, suite à un léger problème technique, me résoudre à lire à haute voix l’unique exemplaire du texte très classique, méthode obsolète s’il en est. C’était la toute première fois, mais ce ne sera pas la dernière : un silence de cathédrale, inattendu et émouvant, a régné dans la classe jusqu’à la dernière ligne de l’extrait. Mieux encore, ces jeunes ados hyperconnectés en ont redemandé, enthousiastes comme jamais. Bien sûr, Zola n’est pas le dernier venu dans l’art de rédiger des histoires et, tant qu’à devoir s’y intéresser, autant se les faire lire qu’en écrire une analyse. Mais se laisser toucher par elles à treize ans, quel luxe !

Le lendemain, la question a fusé dès l’entrée des élèves en classe : "On va avoir un cours normal ?" Comme si ce mot voulait dire quelque chose…

