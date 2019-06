Depuis plusieurs semaines, les commentateurs politiques et les "experts" de divers bords s’interrogent sur les causes d’un vote flamand toujours plus conservateur et d’un vote francophone toujours plus à gauche.

Les uns avancent l’hypothèse de la situation économico-sociale moins prospère du Sud, d’autres une vieille sympathie des Flamands pour l’ordre - fût-il noir - ou les traditions nationalistes absentes du Sud…

Mais personne n’a suggéré que la vraie explication de cette dichotomie soit une forme différente des crânes au nord et au sud du pays !

C’est pourtant cette explication que proposait en 1884 Emile Houzé (1848-1921), professeur de l’ULB où il donnait le cours d’anthropologie.

C’était l’époque où le professeur Cesare Lombroso avait lancé l’idée que les criminels - notamment - étaient reconnaissables à la forme de leur crâne. La phrénologie étudiait les bosses du crâne humain pour en déduire des aptitudes (la bosse des maths ?) ou des vices.

Le Dr Houzé, médecin des hôpitaux de Bruxelles, s’était distingué par de nombreux articles et communications à l’Académie en lien avec la craniologie, une "science" définissant les individus d’après leur indice céphalique et la forme de leur crâne. De par ses fonctions en hôpital, le Dr Houzé avait eu la possibilité de prendre de nombreuses mesures craniométriques ou céphalométriques sur des vivants et des morts.

Et qu’en concluait-il à propos des élections ?

Ce libéral convaincu était désolé du résultat des élections de 1884 qui avaient donné la victoire aux catholiques après une législature libérale.

Il s’interrogeait sur les raisons de cette victoire du conservatisme au nord du pays et avait trouvé une réponse qu’il consigna dans une publication du très sérieux Bulletin de la Société d’anthropologie de Bruxelles (1), qu’il intitula "Les élections communales du 19 octobre 1884 au point de vue anthropologique". Son propos est clair : les Flamands et les francophones n’ont pas - malgré des métissages raciaux évidents - la même forme de crâne. Les Flamands, aux ancêtres germains, seraient de toute évidence des dolichocéphales (par ailleurs grands blonds aux yeux bleus) tandis que les francophones seraient des sous-brachycéphales d’origine celtique à la "protubérance occipitale presque nulle".

Les premiers seraient "restés longtemps réfractaires à la culture intellectuelle" et voteraient donc tout naturellement pour le parti conservateur, incarné à l’époque du Dr Houzé par le parti catholique, tandis que "la zone wallonne, au contraire, est fondée sur la résistance" et vote donc progressiste, c’est-à-dire libéral à l’époque du Dr Houzé.

Bien sûr le distingué anthropologue n’élucidait pas quel lien direct il y avait entre forme du crâne et comportements culturels, et on pourrait objecter facilement au craniologue que les Ardennais, bien que Wallons, ont été les farouches défenseurs du parti catholique jusqu’à une époque récente, et que Gand était une citadelle libérale.

Ce que cela nous dit

Le rappel de ces théories aujourd’hui estimées loufoques, voire racistes et dangereuses, doit surtout nous induire à une extrême modestie. Il est facile d’ironiser aujourd’hui à propos des conclusions du Dr Houzé sur l’origine des différences politiques entre Flamands et Wallons. Cependant, nos explications actuelles résisteront-elles au temps long ?

À propos du vote flamand d’extrême droite, certains évoquent une généalogie issue de la Seconde Guerre mondiale. Les (arrières) petits-fils des "collaborateurs" flamands voteraient à l’extrême droite pour venger leur aïeul "épuré" après 1945 et obéiraient ainsi à une tradition familiale.

N’est-ce pas oublier les suppôts de Léon Degrelle, nombreux en Wallonie et à Bruxelles, et dont on ne trouve pas trace d’héritiers dans le panorama politique actuel de la Wallonie et de la capitale ?

De même, l’explication socio-économique qui voit une Wallonie pauvre, peuplée de prolétaires "partageux", tentés par le socialisme voire le communisme, n’est pas davantage convaincante.

Il est des Flamands qui, dans la même situation économique, n’ont pas le même comportement électoral. Il est aussi des bourgeois qui votent à gauche et des pauvres à droite.

En réalité, toute tentative d’explication automatique du vote différencié des Flamands et francophones se heurte facilement à des contre-exemples et pas seulement les théories essentialistes du Dr Houzé…

Titre de la rédaction. Titre original : Le Flamand est dolichocéphale et le Wallon brachycéphale