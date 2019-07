Une opinion de Jolien Van Pamel, cheffe d'équipe resources externes, conseillère en prévention ergonomie chez Attentia.





C'est l'été, et cette semaine quelques records de température seront de nouveau battus. Dans les bureaux, la clim' était fort sollicitée. Un peu trop pour certains (tout près des souffleries d'air froid), mais pas assez pour d'autres. Que faire pour que les conditions de travail soient collégialement confortables ? Quelle est la température idéale au bureau ? Si du moins, elle existe…





Dans les bureaux, la température est et demeure un éternel point de litige. La popularité des bureaux paysagers, où est regroupé tout le personnel, n'a fait qu'accentuer les sources de conflit. Car chacun a sa propre définition d'une température et d'un taux d'humidité de l'air agréables. D'autant plus qu'en général, les hommes ont plus vite chaud que les femmes.

Question de genre

Ces différences de genre s'expliquent pour des raisons physiologiques. Les hommes ont généralement plus de muscles, qui produisent de la chaleur. Les frissons (une activité musculaire) lorsqu'il fait froid en sont un exemple clair. Un corps masculin garde et diffuse la chaleur mieux qu'un corps féminin. Celui-ci, d'un point de vue physiologique, contient plus de matière adipeuse et la circulation sanguine est moindre. Il est conçu pour garder les organes au chaud, ce qui se fait au détriment de la diffusion de la chaleur vers les pieds et les mains. C'est la raison pour laquelle les femmes ressentent généralement plus vite le froid que les hommes.

Ces différences physiologiques expliquent pourquoi la température de confort généralement éprouvée par les femmes dans un environnement bureautique se situe entre 23 et 24 °C. Soit 1 ou 2 °C de plus que les hommes (entre 21 et 22 °C).

Le confort n'est pas seulement la température

Mais la température n'est qu'un des aspects du ressenti. Il faut également tenir compte de la chaleur de rayonnement : un collaborateur assis près de la fenêtre aura davantage l'impression de chaleur qu'un autre situé un peu plus loin dans le même bureau. Les courants d'air, l'humidité de l'air et même la teneur en CO2 sont d'autres paramètres importants pour déterminer le niveau de confort. En théorie, les bureaux modernes sont dotés de systèmes thermiques complexes qui veillent à la qualité de l'air. Mais en pratique, ils ne sont pas toujours parfaitement réglés ni bien entretenus. Et certains travailleurs se plaignent par exemple de l'impossibilité de pouvoir encore ouvrir les fenêtres.

Dès lors, analyser de temps en temps le climat intérieur de l'entreprise est une excellente idée. Cela a lieu au moyen de mesures, donc d'une analyse spécifique des risques, permettant ensuite à la hiérarchie de se forger une image plus précise de la température intérieure réelle et de savoir si l'humidité de l'air est correcte et si le volume d'air frais est suffisant. Et de prendre les mesures requises à l'optimalisation du climat intérieur.

Sensibilisation

Tous les collègues présents dans le même bureau seront-ils satisfaits de ces mesures ? Probablement pas. Mais ce pourrait malgré tout être le cas d'une très large majorité. Dans la pratique, on estime qu'il est normal de compter jusqu'à 10 % de collaborateurs se plaignant de la température. Ce n'est que si ce seuil est dépassé que le problème est réel. Car dans les faits, il est impossible d'obtenir dans un vaste bureau une température satisfaisante pour chacun.

Néanmoins, sensibiliser les collègues aux différences physiologiques naturelles peut favoriser une meilleure compréhension du ressenti personnel du chaud et du froid, et diminuer ainsi les sources de tension. Les personnes qui ont plus vite froid seront enclines à se vêtir plus chaudement, pour éviter la suffocation aux collègues au thermostat interne plus élevé. Et cela vaut d'ailleurs aussi durant les mois d'hiver.

