La législature en cours est née d’une triple maldonne.

Maldonne de la composition d’un Parlement dont les équilibres coincent dans un étau toute tentative construite de sortir de l’ornière.

Maldonne d’une formation de gouvernement particratique, qui trébuche sur des luttes d’ego et de stratégies mal placées.

Maldonne enfin du décalage entre les thèmes qui ont formé le cœur de l’enjeu politique avant et après l’élection, ainsi qu’au cours de ce dernier mois. L’élection 2019 et ses résultats avaient été dominés par Marrakech et Greta Thunberg. La formation a buté sur le socio-économique, le communautaire et l’avortement. Tous sujets sur lesquels l’électeur ne s’était en réalité jamais prononcé. Quant au gouvernement de plein exercice, il n’a finalement été mis en place que pour éteindre un colossal incendie et initier une thérapie de choc face à une crise sanitaire et économique sans précédent.

Repartir d’une feuille blanche

Cette crise du coronavirus offre une occasion unique et en même temps un devoir de repartir d’une feuille blanche.

L’équipe amenée à diriger le pays pour les années à venir va devoir poser toute une série de choix fondamentaux, qui ramènent les préoccupations d’il y a quelques mois au niveau d’une ridicule plaisanterie. Songez au déficit abyssal que va créer cette crise, au prévisible choc économique et à l’impact social pour les professions fragiles, aux changements massifs d’habitudes et de paradigmes sociétaux qui pourraient se produire sur nos modes de travail, de transport, de commerce international… sans parler de la crise sanitaire en elle-même, du communautaire et de la désormais inévitable prolongation du nucléaire ! Tout sujets sur lesquels le citoyen ne s’est pas exprimé et pour lesquels la légitimité de l’exécutif et du législatif a pourtant besoin d’un mandat clair. Il apparaît donc indispensable que les acteurs politiques puissent reformuler leur offre politique en fonction de cette nouvelle donne, et que soit donnée à la démocratie belge l’occasion de trancher.

Réclamer des comptes ou féliciter

Mais ce n’est pas la seule raison qui appelle des élections. Il y a quelques jours, le Parlement a voté des lois de délégation nécessaires, mais qui sont de lourdes entorses à la séparation des pouvoirs et aux libertés fondamentales. Nous vivons depuis ce vote dans un pays où la liberté d’aller et de venir est sévèrement limitée, où l’exercice des cultes a été suspendu par arrêté ministériel, où tout rassemblement est interdit et où la justice a tout simplement interrompu son cours sans possibilité réelle laissée aux citoyens d’accéder au juge.

Imaginerait-on en temps normal un État promulguer ne fût-ce qu’une seule de ces mesures sans être immédiatement, et à raison, relégué au rang des dictatures et régimes autoritaires ? Désormais, la police peut vous sommer de justifier votre simple présence sur la voie publique, fût-ce par des éléments de votre vie privée. Vos déplacements sont tracés par votre téléphone, et la délation est même encouragée par certaines personnalités ! L’exécutif en place se doit naturellement de prendre des décisions cruciales pour le pays, mais il est contraint de le faire en roulant à tombeau ouvert au bord d’un abrupt précipice où menacent à tout instant de sombrer la démocratie et l’état de droit. Après un exercice aussi périlleux pour le citoyen et ses libertés fondamentales, une démocratie et ses dirigeants se doivent de donner à l’électeur la possibilité de leur réclamer des comptes pour leur conduite… ou au contraire de les en féliciter.

Bien sûr, à l’issue de la crise nous pourrions nous contenter de ce paresseux et lâche soulagement d’avoir un gouvernement et de le garder, anticipant et craignant par avance la difficile et périlleuse formation qui est devenue le lot habituel de la Belgique après chaque passage aux urnes. Quels pauvres démocrates serions-nous, si nous étions à ce point résignés, réduits à craindre les élections du fait de l’incapacité de nos édiles à proposer des solutions pour diriger le pays !

Un risque de renforcer les extrêmes ?

On a souvent entendu ces derniers mois, que de nouvelles élections pourraient être "contre-productives", puisque risquant "d’aggraver le problème". On a même plus d’une fois entendu l’argument absolument atroce pour un démocrate que de nouvelles élections devraient être évitées en raison d’un probable résultat déplaisant. Comprenez par là que l’électeur pourrait être tenté de "mal" voter en "renforçant les extrêmes" et par conséquent "affaiblir la démocratie". Un curieux raisonnement qui n’a pas fini de m’étonner et de m’indigner à la fois, mais dont la caducité apparaît encore plus clairement aujourd’hui.

Il n’est en effet à présent absolument personne qui puisse prévoir un tant soit peu ce que les citoyens voteront dans six mois. On peut bien sûr établir quelques hypothèses sur ce qui pourrait se passer, et nombreuses sont les chapelles projetant - non sans arguments - tirer parti du Covid. Il est même amusant d’observer comment chacune d’entre elles s’applique à développer un narratif décrivant le virus comme le présage apocalyptique d’une ère nouvelle pour son idéologie. Les collapsologues et Cassandre de supermarché se frottent les mains, convaincus d’avoir touché juste. Leurs adversaires soulignent au contraire que l’humanité est en passe de brillamment prouver sa résilience, là où la grippe espagnole avait tué entre 2 et 5 % de la population mondiale. Le pouvoir en place espère tirer les dividendes de son action de leader bienveillant, là où l’opposition ne décèle dans cette crise rien de plus que l’éclatante démonstration de l’incompétence et l’imprévoyance gouvernementale. La gauche radicale voit ses thèmes de prédilection confirmés. Les souverainistes aussi. Les libéraux soulignent que le virus ne connaît ni frontière ni opinion, le conservateur qu’aux heures sombres c’est dans la nation et la famille que l’homme trouve protection et réconfort. Le mondialiste ne manque pas de fanfaronner que cette crise sanitaire mondiale appelle une gouvernance globale, et le populiste que c’est une gouvernance globalisée qui a engendré cette crise sanitaire mondiale.

Vers un renouveau

En fait, la vérité est que ni vous, ni moi, ni les élites, ni sans doute même les votants ne sont en mesure d’estimer les bouleversements démocratiques et idéologiques qui vont émerger de cette crise… ou non. Or, la démocratie ne peut se résigner à subir les événements plutôt que d’en être acteur. Bien sûr, l’incertitude en temps de crise n’est pas sans risque, mais c’est en réalité une raison supplémentaire pour voter à l’automne. Quelle est en effet la légitimité d’un pouvoir dont on n’a pas la moindre idée de par qui et sur qui il s’appuie ? Il devient un pouvoir qui ne peut que se perdre en conjectures sur ce que veut le citoyen… pour atterrir au final sur la conjecture qui l’arrangera.

Il est des décennies qui sont des semaines, et des semaines qui sont des décennies disait… Lénine. Notre Parlement constitué a été élu il y a des décennies. Pour que la comparaison avec Lénine s’arrête à cette citation, il sera très vite grand temps de le renouveler.

