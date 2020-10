Une opinion d'Olivier Odaert, professeur d'histoire de la philosophie à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai.

Les mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus portent-elles atteinte à notre liberté au point que nous devrions nous y opposer ? Il me semble que c’est une question que tout le monde se pose aujourd’hui. Rien qu’à la formuler, je sens déjà l’inquiétude pointer, et peut-être un rien d’ennui. Combien de commentaires déraisonnables ou haineux n’avons-nous pas déjà lus ou entendus sur le sujet ? Combien d’insultes ? Combien de fins de non-recevoir ? Dans ce dialogue de sourds, la tentation est grande de camper sur sa première opinion, et peut-être plus encore de retourner à ses occupations quotidiennes pour ne plus y songer. Mais, si nous parvenions à faire taire un moment notre légitime agacement, et l’indifférence vers quoi nous porte toujours trop vite la lassitude, que pourrions-nous en penser ?

Voyage dans le passé

Pour y réfléchir, sans nous appesantir, je vous invite à faire un voyage dans le passé, loin du bruit et de la fureur du présent, rien qu’un petit détour, d’environ deux mille cinq cents ans. Qu’aurait-on dit de cela dans l’Athènes antique qui, du reste, a connu elle aussi son lot d’épidémies ? Platon, par exemple, aurait-il plaidé pour ou contre le port du masque ? Pour le découvrir, ouvrons les pages anciennes d’un dialogue intitulé Gorgias, dans lequel Platon met en scène ses personnages préférés : d’un côté, Socrate, son maître, de l’autre, des sophistes, ses meilleurs ennemis. Comme d’habitude, les deux camps s’écharpent autour de la rhétorique qu’enseignent les sophistes, cet art de la persuasion dont ils ont fait leur spécialité, et que Socrate dénonce comme illusoire et fourbe. Tout cela peut sembler très loin de nous et de nos préoccupations, mais le débat, au fil des répliques, se cristallise autour d’une question dont je vais tenter de vous montrer qu’elle nous concerne aujourd’hui de très près : vaut-il mieux subir une injustice ou la commettre ?

Le tyran et l’esclave

Un des sophistes en lice, le plus en verve, Calliclès, affirme contre Socrate qu’il vaut mieux la commettre. Le tyran qui commet l’injustice, dit-il en substance, est plus heureux que l’esclave qui la subit, c’est évident, car être heureux, n’est-ce pas, c’est par définition obtenir tout ce que l’on veut, satisfaire tous ses désirs, et c’est ce que peut le tyran, pas l’esclave. La tyrannie, bien sûr, est contraire aux lois de la cité, mais le tyran a pour lui la loi de la nature, car il est naturel que l’individu le plus fort domine le plus faible et obtienne de lui ce qu’il veut. Les lois des hommes, en revanche, ne sont que des complots ourdis par les faibles, quand ils se liguent contre les forts : mieux vaut dès lors la tyrannie, plutôt que la démocratie, car elle est plus naturelle.

Implicitement, le discours de Calliclès définit la liberté comme le pouvoir de faire et d’obtenir ce que l’on veut. En ce sens, toute loi, toute convention collective, toute décision commune qui irait à l’encontre de la volonté d’un individu tendrait à le priver de sa liberté, et donc à le réduire en esclavage. Il semble alors que l’individu, quand il le peut, devrait opposer aux lois sa volonté individuelle, s’il veut être libre, et ne pas se soumettre à un esclavage honteux. Mais, ce faisant, et c’est la première conclusion à laquelle je voulais nous amener, il ne défendrait pas la liberté collective, mais sa seule liberté individuelle. Celui qui, au mépris des lois, refuse aujourd’hui de porter le masque lorsqu’il le doit défend la liberté au sens de Calliclès : ce qu’il affirme, c’est sa volonté de puissance individuelle, sa propre tyrannie.

Socrate, on s’en doute, ne laissera pas Calliclès s’en tirer à si bon compte. Le tyran, explique-t-il, peut se croire libre, mais il n’est jamais que l’esclave de ses propres désirs. C’est pourquoi la liberté de l’individu, selon lui, ne doit pas être évaluée à l’aune de sa puissance, mais de sa sagesse : le sage connaît sa nature et la domine, il est donc libre devant ses désirs, c’est-à-dire qu’il est maître de soi, et c’est là la seule véritable liberté, que même l’esclave peut connaître.

S’en remettre à la sagesse

Que dirait, dès lors, le sage Socrate sur la question du masque ? Nul doute qu’il s’en remettrait officiellement à la bonne grâce d’Apollon, dieu des épidémies, mais on peut aussi parier qu’il avouerait son ignorance et nous conseillerait de nous en remettre à la sagesse de ceux qui ont étudié ces questions : les médecins. Cela ne signifie pas que nous devons ou ne devons pas porter le masque, mais que pour faire ce choix nous devrions nous fier non pas à notre désir mais à notre pensée !

Si toutefois, comme Socrate, nous croyons que la mesure de notre liberté n’est pas notre capacité à imposer notre désir, mais à vivre selon ce que nous savons plutôt que selon ce que nous désirons. Et dans l’état de nos connaissances, dans le peu que nous en savons sur le coronavirus, il y a une évidence, c’est que le port du masque, dans certaines circonstances, freine sa propagation. Il se peut que nous nous trompions, et dans ce cas il est possible que nous subissions une injustice chaque fois que nous nous plions à une mesure sanitaire, mais, comme le dit Socrate, subir une injustice vaut mieux que la commettre, et en l’occurrence que transmettre le virus par ignorance volontaire, car cela n’affecte pas notre véritable liberté, seulement notre tendance à la tyrannie.

La sagesse, au contraire de la volonté de puissance, implique de nous fier à nos conventions collectives, c’est-à-dire à nos lois démocratiques, qui sont l’émanation commune de nos intelligences, vouées à chercher la vérité, mais implique que nous exercions aussi notre liberté de penser, et en particulier notre esprit critique, pour vérifier que ces lois sont effectivement l’expression de la volonté collective, et pas d’une volonté tyrannique, mais c’est une autre histoire…

