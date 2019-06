Une opinion de Bruno Bernard, Docteur et expert économie.

"Une société luxembourgeoise voudrait investir, avec des fonds qataris, 2,5 milliards d’euros dans la construction de quatre nouvelles centrales à gaz en Belgique. EG Luxemburg (EGL), filiale de BTK Invest, veut concrétiser ce projet d’ici 2025. Elle a clôturé, pour ce faire, le rachat de deux terrains accueillant déjà des centrales à gaz, à Vilvorde et à Langerlo (Limbourg), afin d’y construire deux centrales sur chacun d’eux. Capacité totale de production 3,5 Gigawatt", a-t-on pu lire dans plusieurs journaux. Or, cette capacité est quasiment ce qui est nécessaire pour compenser la fermeture du parc nucléaire belge. Pour le groupe, il s’agit d’une information stratégique. Pour la Belgique, c’est un choix politique énorme qui comporte des surprises de taille…

“Ce qui étonne dans cette annonce, c’est l’intention de EGL de se passer d’aide publique et qu’aucun politique n’a bougé. Il y a un consensus pour dire que l’investissement dans une centrale gaz n’est rentable que s’il est soutenu par les pouvoirs publics”, explique Alexandre Viviers, manager énergie chez SIA Partners. De même, Damien Ernst, spécialiste énergie à l’ULiège, ne comprend pas comment cet investisseur pourrait s’en passer : “Ce n’est pas un business plan crédible. On n’investit pas comme ça dans des centrales au gaz sans subside. Ce ne sont pas des petits montants ! Jamais un énergéticien industriel plus standard ne se lancerait là-dedans sans soutien”.

Il n’y a donc pas de détails sur ces contrats et sur ces prix avantageux, mais, manifestement, le Qatar est prêt à faire des faveurs à la Belgique pour s’offrir des débouchés. Le Qatar est à genoux, isolé, et cherche de nouveaux clients pérennes, et surtout des alliés. Si la Belgique est lié contractuellement à ce “confetti sulfureux” pour fournir presque toute notre électricité, le Qatar aura impérativement notre soutien, par exemple à l’Onu, vis-à-vis des Américains, vis-à-vis des Saoudiens avec qui ils sont en conflit…

La sortie du nucléaire est programmée pour 2025 chez nous. Mais certains partis voudraient la repousser. C’était un enjeu de la campagne électorale et ce sera certainement au cœur des négociations pour la formation du futur gouvernement fédéral.

Si l’option du Qatar devait s’imposer, la Flandre, avec 100 % des investissements sur son territoire, récupérera tous les emplois, les investissements portuaires pour recevoir le gaz, mais aussi la construction et l’entretien des centrales. En face, il y aura de nombreux opposants. Dont Engie, qui va perdre son quasi-monopole et ses investissements à long terme, ainsi que sa rente. Une énorme tuile pour le groupe.

Mais ce sera aussi le cas si les centrales nucléaires belges sont remplacées par des centrales à gaz détenues par d’autres acteurs que le Qatar. Comme par exemple les Américains, qui produisent aussi du gaz (mais de schiste, ce qui est contraire aux accords de Paris), et qui cherchent des clients en Europe. Ils nous ont imposé le F35 et espèrent nous vendre leur gaz de schiste, comme en Allemagne.

Les travailleurs francophones seront-ils une fois de plus spoliés au niveau des emplois et embarqués dans un confédéralisme ou tout sera peut-être produit en Flandre ? Les Russes, consternés que leur gaz qui transite par gazoducs "propres" ne soit pas utilisé ici, seront-ils fâchés qu’ils ne puissent vendre leur production ? Ils sont d’ailleurs déjà très actifs sur ce point avec des lobbyistes en Belgique afin de mettre en échec ce projet qui les gênerait du point de vue géostratégique, mais aussi commercial.

La Belgique doit peut-être sortir du nucléaire en 2025, mais elle ne peut s’en remettre à un fournisseur unique. Il serait plus raisonnable de garder un mix énergétique : aussi bien thermique que solaire ou nucléaire. Une Flandre maritime fournie par le Qatar et une Wallonie continentale fournie par les pipelines russes, avec les centrales d’Engie, le solaire, et l’éolien seraient un bon choix pour le pays qui diversifierait ainsi son approvisionnement et les emplois qui y sont liés. Sans oublier l’énergie propre, et pourquoi pas l’énergie nucléaire de nouvelle génération ? Il est temps de parler de ce sujet avant de se retrouver prisonnier de nos choix pour trente ans.

Note de la rédaction : Qatargas, le producteur public de gaz qatari, avait indiqué qu’il n’avait aucun lien avec la société BTK ni avec Marc Segers, la personne qui avait dévoilé ces projets dans la presse. L’intéressé avait répondu que Qatargas ne connaissait que l’existence de EG Luxembourg, la société qui sera en charge de la gestion opérationnelle des futures centrales. Si les déclarations de Qatargas ont contribué à entretenir le flou sur le projet de BTK, on a appris ensuite qu’un dossier en vue de connecer une nouvelle centrale à gaz avait bel et bien été rentré chez Elia. Un dossier introduit, selon toute vraisemblance, par BTK.

